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Теги: дети (2858) Нацполиция (5404) пьянство (638) Сумщина (508) Шостка (34)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж

В Шостке (Сумская область) мать оставила малолетнюю дочь одну дома и ушла употреблять спиртные напитки. Женщина найдена и оштрафована.

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ага, штраф... из детского пособия и питания. А что органы опеки?
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Ох и твари у нас властьимущие,ох и сатанисты рогатые,ох и законы пишут сатанячьи.Это как можно такой матери доверить ребенка? Оштрафовали они.А что будет в следующий раз с ребенком и как этот ребенок живет на мусорной свалке,которую организовала в квартире его мать?В цивилизованных странах ,куда стремится Украина,такие матери лишаются материнства однозначно.а в Украине власть все делает чтобы она была нецивилизованной.
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"Онажемать"...и где эта прошмандовка возьмет деньги на штраф? Тем более такой огромный от 17 грн до 51?
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Слава богу хоть здесь соседи вменяемые оказались. А вообще почему этой стерве отдали ребенка?
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Русская скорее всего , украинка не бросила бы ребенка.
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"Русская скорее всего , украинка не бросила бы ребенка."
У этих ..... нет национальности. За месяц уже третий, нет четвертый случай. И все м....молодые,но алконавты (тоже без национального признака) и нарколыги.
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проблядь отделается штрафом из детского пособия, а потом опять пойдет бухать. Да заберите у нее ребенка и передайте в нормальную семью! что у нас за сказочные долбоебы работают в органах опеки...
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они разве работают, они только бабло получают((((
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Ювена́льна юсти́ція (лат. juvenālis - юнацький; лат. Jūstitia - правосуддя) - правова система щодо захисту прав дітей, включає в себе установи і організації, що здійснюють правосуддя у справах про правопорушення, скоєні неповнолітніми.

Глава 38 Кримінального процесуального кодексу України присвячена кримінальному провадженню щодо неповнолітніх.
Кримінальна міліція у справах дітей
Кримінальна міліція у справах дітей є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ і створюється на правах самостійного підрозділу в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства внутрішніх справ міста Севастополя, областей, управліннях внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на транспорті та Міністерстві внутрішніх справ України.
Суди розглядають справи
щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 років;
про поміщення дітей віком від 11 років у приймальники-розподільники для дітей;
про адміністративну відповідальність батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) неповнолітніх за невиконання ними своїх обов'язків щодо виховання і навчання дітей;
про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, виселення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, щодо яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе;
про поновлення батьківських прав і розв'язання суперечок між батьками щодо місця проживання дітей;
щодо інших питань, пов'язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж
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