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Теги: агрессия (1032) Госдепартамент США (575) НАТО (5113) Россия (64601) США (11625) Трамп (426) Тиллерсон (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия.

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Хотелось бы что-бы американцы сняли санкции против расссссеееи и наложили на ПиДаРашку полное ЭМБАРГО.
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эмбарго обеспечивать надо. приполярная нигерия таки большая и контролировать всю границу даже нато не удастся. просто додавливать понемногу санкциями
а блокировка маже спровоцировать карлика на ядерную дубинку
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Изолировать рассеею от цивилизованного мира на 83 года, загнать в средневековье до 2100 года, а уж потом решать, что делать с таким количеством диких обезьян. Ну, да! Как я забыл- раньше произошли кацапы, а потом обезьяны!!!
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Медальку на слушание в Конгрессе не забудь нацепить.
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вот как раз и хватит этого времени превратить рюзьких в обезьян.
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+ эмбарго Новые санкции распространяются как на юридических, так и на физических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи нефти и газа более 20 миллионов долларов. Также под действия ограничительных мер попали инвесторы, которые за год вложат более 5 миллионов долларов в строительство трубопроводов на территории России и более 1 миллиона в ядерные объекты.
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Я вже дістав з холодильника копчених снегірєй і пиво.
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ДА,ЧУЙСТВУЕТСЯ БООЛЬШАЯ ДРАКА ГОТОВИТСЯ, ТРАМП ОБЬЯВИТ ВОЙНУ РАНЬШЕ СВОЕЙ ИННАГУРАЦИИ,ОН ТАКОЙ--БЫК.
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Раша погнала на Трампа,чекаємо на відповідь ))))
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vot normalny kandidat v sovetniki Trampa.Ecio odin kandidat jest s Litvy , tot kak nasego prezidenta takimi vzgliadami ,ego toze nado vybrat v sovetniki
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Vidasik, no - пост госсекретаря, nu ne kak ne mozjet bitj sovetnikom.
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Кацапня - так містер Трамп уже "чмо" чи ще не "чмо"?
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Поки ні,вони ще повні мрій та сподівань,що він свій пацан.
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Opjatj ti po boljnomu mestu, sjto za privicjka tebe takaja - fosjizd, a nee - banderovec.
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Пройде з пів року або рік, от тоді і побачимо - що ж насправді являє собою Трамп і його оточення........................... А нині це все - "гра на публіку"..............
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неужели не понятно, что разведка США знает о Трампе всё, просто он артачится и они сливают по чайной ложке компромат
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Як інтелігентно США, повільно з насолодою, затягують удавку на шиї канаючої дураши.
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Оп-па!!!Вот тебе и "друг" путлера!Так это администрация Трампа ещё не начала действовать!
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А им все по ...Художник Медведев Д. А. " Импортозамещение в России. Мордовские крестьяне собирают урожай кофе "Руссиано"
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Только мне павлин чем-то напоминает американский флаг?
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Спалился павлин.
Он у них смотрящий, чтобы репоеды не сачковали.
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цей Тиллерсон, хоче стати главою Госдепа, чи дійсно кацапів не любить?!
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В четверг жду речь нового главы Пентагона,Джеймса Мэттиса,который называл Путлера больным человеком.Прочитал его биографию и этот человек вызывает только восхищения.Не зря среди военных США он пользуется самым большим авторитетом.


Давай,Бешенный Пёс, покажи Рашке где раки зимуют.
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Бешеный пес, самолично уничтожавший моджахедов и получавший ранения, никогда не будет ни о чем разговаривать с даже не служившем в армии чмом!
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Хочет Тиллерсон занять должность Госсекретаря вот и запел в угоду депутатам. А потом будет на Путлера работать, к бабке не ходи.
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там такое не прокатит, любое слушание в сенате может обернуться отставкой
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Будет он исподтишка гадить Украине в угоду Путлера, понятно что никаких слушаний в Сенате из-за этого не будет.
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А как же орден от путина?
Это тот еще лоббист!
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А что он еще должен был сказать на слушаниях в конгрессе, где решается вопрос о его назначении? То что он хочет дружить с Путиным? Не будьте наивными. Все слова обтекаемые, сразу видно, сидело много людей, которые разрабатывали речь. Нет ни одного слова про санкции, про хакерские атаки и т.д.
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Вчера, в здании МИД РФ, Мария Захарова, внезапно выйдя на лестничную клетку, остановила скачущего по ней Лаврова. "Настоящая русская женщина" - подумали окружающие.
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Вскормил на свою голову, подумал грустный мустанг(с).
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Ну прям интересно - Трамп разотрет кацовскую слюну по своим щекам или поступит иначе? Прям интрига какая то
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Цензор.НЕТФорум Украины"Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон
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