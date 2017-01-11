"Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон

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а блокировка маже спровоцировать карлика на ядерную дубинку
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Медальку на слушание в Конгрессе не забудь нацепить.
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Ольгинцы в ожидании методички...
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Он у них смотрящий, чтобы репоеды не сачковали.
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http://antikor.com.ua/articles/146059-vzjatka_veka._putin_podaril_trampu_195_aktsij_rosnefti_na_105_milliardov_evro
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Давай,Бешенный Пёс, покажи Рашке где раки зимуют.
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Это тот еще лоббист!
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