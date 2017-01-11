Путин вручил государственные награды минимум 8 наемникам группы Вагнера за боевые действия на Донбассе и в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

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Карабин М16 от ОборонПорн Единственное фото оружия сделанного компанией Aeroscraft Под предыдущей статьей на эту тему мы прочитали комментарии множества экспертов, воинов, сектантов. Из этой прелестной новости можно понять, что легендарный концерн "УкрОборонПром" запустит в Украине лицензионный выпуск винтовок то ли М16, то ли М4, то ли М4, но в калибре АКМ... Давайте расставим чуть точек над "і"Во-первых, давайте сначала посмотрим на стороны этого контракта, а потом на предмет. Итак, УКРОБОРОНПРОМ это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ концерн, объединяющий десятки оборонных предприятий Украины. Это концерн, который производит, ремонтирует и модернизирует вооружение и технику для ВСУ. Да поправят меня юристы, но платит за это бюджет Украины, а значит Граждане Украины. Почему бы нам не поинтересоваться этой новостью поглубже?Надо учитывать , что сам УкрОборонПром как концерн, так и отдельные его предприятия, неоднократно были замешаны в очень темных делах. Ну, и лично я помню, как минимум, несколько монументальных разработок концерна в оружейной отрасли - автоматы "Малюк" и "Гопак", винтовка Мосина 1891 в новой ложе, и простейший, фактически советский, миномет "Молот" ценой в полмиллиона гривен, который убил бойца на испытаниях и разваливался в процессе эксплуатации в АТО. С другой стороны, мы видим американскую компанию Aeroscraft, про которую достаточно много информации в интернете. Компания основана уроженцем Казахстана (СССР тогда), который начинал свою конструкторскую деятельность в Киеве и Львове. Игорь Пастернак - авиаконструктор, он создавал много разных моделей летательных аппаратов еще в СССР и в ранней Украине. В 1994-м году Пастернак эмигрировал в США и вскоре открыл там компанию, которая создает дирижабли для гражданского и военного рынка.Биография Игоря Пастернака с официального сайтаТакже компания имеет опыт создания быстровозводимых конструкций с системами круглосуточного наблюдения. Крупные программы этой компании финансировались в том числе и за счет оборонного ведомства США. В компании работает также брат Игоря - Анатолий Пастернак. Который раньше был руководящим специалистом корпорации "Нефтегазстрой". Анатолий Пастернак, биография с официального сайта компанииВ свое время компания подавала судебный иск против ВМС США за повреждение своего прототипа дирижабля в результате обвала старого ангара, стоявшего на балансе US NAVY. Иск был на 65 000 000 $ ущерба, так как речь шла о большом и сложном дирижабле, созданном для нужд оборонного ведомства. Впрочем, при беглом поиске я не обнаружил, удовлетворил ли суд этот иск.Новость, касающаяся компании Aeros Игоря ПастернакаНо нигде, ни на официальном сайте компании, ни на facebook-странице, ни в Wikipedia, я на сегодня (07.01.2017), не обнаружил ни единого упоминания о том, что данная компания когда-либо занималась разработкой стрелкового оружия. Итак, перейдем к предмету. На пресс-конференции, в которой принимали участие руководители УКРОБОРОНПРОМ и Aeroscraft, и красивая/молодая девушка, был представлен первый масштабный проект - производство штурмовой винтовки для нужд ВСУ по американской лицензии. Говорилось, что это винтовка типа М16/М4 с возможностью использования советских боеприпасов калибра 7.62х39 и родных для АК магазинов.ТТХ из презентации Собственно, уже тут у меня возникло два ключевых вопроса - зачем лицензия и почему в этом калибре? Множество компаний по всему миру производит самые разные версии AR-15 (оригинальное название винтовки Юджина Стоунера, легшей в основу М16 и М4). В том числе, есть ограниченные серии таких винтовок и в калибрах 7.62х39, и даже под родные магазины АК без особых лицензий.Кстати, на единственном фото детища ОборонПорн - винтовка, которая не способна питаться из родных магазинов АК по причине наличия классической шахты магазина STANAG. Винтовки типа AR под магазины АК имеют ствольную коробку другого типа.Примерно так специалист представляет себе это творение после презентацииВы спросите, почему я называю это детищем ОборонПорн ? Ну, потому что ТТХ этого виртуального пока оружия написаны через неестественное отверстие популярное в фильмах для взрослых. В первом пункте - калибр 7.62х39, а в третьем пункте указана начальная скорость 884 м/с. Это скорость пули в калибре 5.56 при длине ствола около 16 дюймов. Они поленились поискать ТТХ патрона 7.62х39, пуля которого покидает ствол АК (тех же 16 дюймов) со скоростью 715 м/с. Так за счет какой магии выросла скорость пули на целых 170 м/с?В четвертом указано, что автоматика работает за счет отвода газов, но не указано поршневая или прямой отвод (что характеризует и выделяет, собственно, систему М16/М4 Стоунера).В последнем пункте указана эффективная дальность 600 метров. Пуля АКМ на дистанции в 600 метров будет иметь падение около 3м от точки прицеливания при установке оптимального прицела на П (прямой выстрел, где второй ноль 300м). Даже предположив использование оптики, траектория полета такой пули будет настолько высокой, что придется высчитывать дистанцию до каждой цели и просчитывать поправки (так, как это делается в снайперском оружии). Но кучность боя советского патрона не позволяет уверенно поражать мишени и на более короткой дистанции. И принципиально не только какую платформу использовать - АК или AR.Для того чтоб собрать группы, похожие на 1 угловую минуту (~3cм по пяти пробоинам на 100м), в этом калибре... мне понадобился канадский карабин NEA-15 в 7.62х39, патроны ручной сборки с дорогими импортными пулями Hornady, хорошим порохом и импортными гильзами от Sellier&Bellot. И то, угловую минуту я собрал на дистанции 100 метров с использованием оптического прицела высокой кратности.Если бы я попытался повторить этот показатель на 600 метров, мне стало бы чрезвычайно сложно. Поскольку боковой ветер хотя бы в 5/мс снесет такую пулю более чем на 2 метра. Технический разлет составит около 20 см, а любая ошибка в определении скорости ветра, разность температур пристрелки и текущей, влажности, дистанции, будут усугублять этот параметр. При использовании штатных военных боеприпасов и говорить не о чем. Там начальная скорость пули может разниться до 50-60 м/с от выстрела к выстрелу, разный вес пуль, разная навеска пороха, заряд, да еще и патроны у нас часто просрочены лет на двадцать. Пули от партии к партии летают кардинально по разному, как и всё в СССР.То есть, даже в теории, этот карабин нашим патроном не способен давать стабильный результат на 600 метров, да собственно и не должен, для этого нужна винтовка под винтовочный патрон. Автомат должен накрывать просто, надежно и незамысловато дистанцию от 0 до 400 метров. С этой задачей, например, прекрасно справляется АК-74, за счет настильной траектории пули 5.45х39.У меня нет ответа на эти вопросы. Я не понимаю, зачем нужен в ВСУ непонятный даже разработчикам карабин? Карабин под старые советские патроны, от которых армия отказалась еще в 70-х, и производства которых у нас нет. Если предположить, что это последовательный переход на стандарт НАТО - то здесь есть большая проблема. При сохранении оригинальных размеров ствольной коробки и затворной группы - основные части под 7.62 получаются очень тонкими и разрушаются, что недопустимо на армейском оружии.Личина затвора 7.62 и 5.56Если увеличить - это будет другой карабин, а не модульная платформа, что лишает всю затею смысла. Если сохранить оригинальный газоотвод Стоунера - это приводит к низкой надежности на 7.62х39, если применить поршень, тогда это уже не М4.Какая практическая ценность в переходе с простого и надежного АК-74 на пока непонятный образец, да и вообще? Ведь кучность боя и эффективность АК-74 пока еще превосходят навыки среднестатистического бойца ВСУ по огневой подготовке. Если речь о маленьких партиях для спецподразделений, то почему не провести конкурс среди именитых оружейных компаний? Зачем под это завод за бюджетные деньги?Возникает ощущение, что это очередная "стена Яценюка", а не переход на стандарты НАТО, куда нас пока никто не звал.
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Российский фюрер по прозвищу Путлер наградил российского наемника по прозвищу Вагнер за антифашизм!
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Знакомьтесь, Сергей Колтунов - российский наемник из Новошахтинска, Ростовская область. Поехал в Украину, топтал ножками украинский флаг. Теперь ножек нет. Луганские врачи молодцы - спасли жизнь болвану, чтобы он был наглядным пособием для тех, кто хотел ехать в Украину с оружием.
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Алкогольный холдинг россиянина Рустама Тарико Roust Corporation - второй по величине производитель алкоголя в мире и первый в РФ - обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве США. Трудности с выплатой долга образовались, в том числе, из-за экономического спада в Польше, России, Казахстане и Украине, а также сложностей с финансированием в банках РФ и запретом на поставки российской продукции в Украину. В результате бизнес корпорации в этой стране сократился на 90%.
«Мы часто повторяем, как мантру, что так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий», - заявил Путин в прошлом году.
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"Месяц он думал", а 2 мая регился ехать воевать на Донбасс...
То есть, начал думать с конца марта 2014 о Донбассе... Это очень интересно...
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