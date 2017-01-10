У фигуранта дела "украинских диверсантов" Штыбликова обострились хронические заболевания, - родственники

DI GI
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, Lunar express
, Kick Ban
, vivv555777
, vad
, Александр Третьяков b707700d
, Article
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, Олександр Терек
, Vitalich
, Vedana
, variable general
, Kristo Dubinin
, Ф-1
, Александр Пахомов 395cba96
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Der Ring des Nibelungen
, Cтарий Кінь
, Луиза Тумбочкина
, pronto
, уаыау
, Шарик Корровский
, А П 6d5dcd2e
, Sergiy Rubenkov
, Иван Афанасьев
, Иллария Соняшникова
, V-roma
, Саша Киев
, sea dog
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, Враг рода человеческого 666
, Oljik
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, fedjka - fedjka
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, Nelya Drobyazko
, Das Boot bebd29c2
, Вдадис Зворыкин
, Саша Каян
, Валерий Проценко
, Ora Sto
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, Батя Махно
, Авакарсенов
, Герхард Шрёдер
, Роман Кузик
, Welle
, uran31
, _99
, Дмитро Фортечний
, Garsia UA
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, Nataliia Mykhailova
, дератизатор
, Мабон
, Musya Lyusya 935674c4
, -Ботоксный Угар-
, phoenix04
, pinkerton
, Андрій Гладишевський
, RR
, CА
, Чип
, Olga Mansika
, To Response
, Naktis Naktiss
, Baks13
, VD K
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, Ars UA
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, Graf Kiyv 82d46a91
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, qwe1 qwe22
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, Виктор Ли a3db1a1b
, Alex Dolin 5390fec5
, Юрий Орлов 82996db3
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, malachivo
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, Виктор Коцяруба
, cloud2009 26ea8082
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, Slava Stahov
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http://www.mk.ru/politics/2017/01/10/u-melani-tramp-obnaruzhilas-sopernica-metyashhaya-v-pervye-ledi-ssha.html
Что это значит для Трампа? Это значит что Трампу пришло предупреждение и если он не поменяет своего отношения к россии то пойдет по следам Клинтона у которого так же вначале появилась любовница и в последствии чего Клинтон был убит и появления женщин на пути президентов США всегда заканчивались убийствами президентов.
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Вот действительно что украинские суды самые гуманные суды в мире.
У кого есть бабло велкоме в Украину,может для увеличения бюджета судебной системы в Украине организовать судейский туризм?
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