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Теги: Крым (17910) правозащитники (411) репрессии (1551) Штыбликов (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У фигуранта дела "украинских диверсантов" Штыбликова обострились хронические заболевания, - родственники

У фигуранта дела "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова обострились хронические заболевания.

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У Меланьи Трамп обнаружилась соперница, метящая в первые леди США
http://www.mk.ru/politics/2017/01/10/u-melani-tramp-obnaruzhilas-sopernica-metyashhaya-v-pervye-ledi-ssha.html
Что это значит для Трампа? Это значит что Трампу пришло предупреждение и если он не поменяет своего отношения к россии то пойдет по следам Клинтона у которого так же вначале появилась любовница и в последствии чего Клинтон был убит и появления женщин на пути президентов США всегда заканчивались убийствами президентов.
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А интересно узнать список болезней из которыми можно убивать,грабить и мочить неприкосновенных.ОРЗ проходит?
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А зачем Украине суды?Ведь у нас нету ни одного здорового человека,даже единственный украинский космонавт да и тот когда надо захворает.
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Дело не праздновании а втом чтоб оправдать или обвинить человека а не мусолит и растягивать комедию на года и держать человеческую судьбу в подвешеном состоянии.
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суд в Севастополе просто проходит, это тебе так, на всякий случай, ну шоб ты не напрягался читать
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Не имет значения где,даже если и в этом сраном Севастополе.Пока гражданин стрны только подозреваемый то действия одни а когда осужденный то совсем другие и более радикальные.Вот по этому суды как унас так у кацапов тянут годами из оглашением приговора,тем более что резонанс на него будет международный.
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Все,кина не будет-электричество кончилось.Через недельку другую на свободу и из чистой совестью.
Вот действительно что украинские суды самые гуманные суды в мире.
У кого есть бабло велкоме в Украину,может для увеличения бюджета судебной системы в Украине организовать судейский туризм?
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ну пока наша же пресса будет называть наших людей диверсантами, а разейские войска зелеными человечками и гумконвоями то нам до победы еще далеко.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ фигуранта дела "украинских диверсантов" Штыбликова обострились хронические заболевания, - родственники
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