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Теги: Пашинский (464) стрельба (2087) Геращенко_Антон (780)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко

Участник инцидента с нардепом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") Вячеслав Химикус на сегодняшний день имеет влиятельных защитников как в Украине, так и в России.

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А скільки у такій "підставі" - коли дорогу перегороджує зненацька авто було вчинено замовних вбивств.
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скільки? Тільки не розповідайте мені про Голівуд. Отак, просто перерахуйте вбитих депутатів.
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31-ва грудня Пашинский ехал на дачу встречать Новый год и вдруг увидел авто с севшим акумулятором, из-за которого не была включена аварийка. Едва избежав столкновения, Мерселес Пашинского остановился и народный депутат поинтересовался у народа, может, вам помочь? Народ с благодарностью принял просьбу отбуксировать заглохшее авто, потому как уже скоро пора за стол и предложил народному депутату отхлебнуть народного слабоалкогольного напитка типа "пиво". Промочив горло и прицепив заглохшее авто к джипу, новые друзья осторожно двинулись в путь, ибо как говорят в России: тише едешь дальше будешь.
Пановэ, а чому нэ так все сталося? Знаетэ видповидь?
А я скажу чому.
Тому що сучка нахамила, высунув свою морду из крутого авто и решила показать что она здесь хозяйка жизни, а вы все быдло. И кинула Пашинского на разборки.
Луше бы разбить бутылку о её дурную башку, наполненную паскудными остатками мозгов.
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Вибачте за цікавість: то часом не Танюха Черновол сиділа у машині Пашинського ?
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И действительно. :D
Шо то за была хамливая мадам?
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Мне неприятен Пашинский, но в данной ситуации надо разобраться, почему этот "химик" был за рулем с бутылкой. Установлено, что он был пьян. Кроме того, зачем Пашинскому попусту себя компроментировать? Насчет защитников "простого" человека, то они появились именно потому, что инцидент произошел с депутатом. Посмотрите на этого подстреленного, быдло обыкновенное. Явно полез первым. И к чему наезжать на Геращенко. Он констатировал факт, что защитников будет в избытке
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А хіба той же Пашинський - не бидло за своєю поведінкою, тілько зі значком депутата ?
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Порохоботы все дебилы?Он случайный прохожий помогал толкать заглохший бус.
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а почему у вас знак вопроса стоит, а. наверное или раскладку не переключили
или случайно не тот знак препинания нажали, это не вопрос а утверждение,
я про первое предложение говорю,
а да, ну или риторический вопрос
риторический вопрос -представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.По сути, риторический вопрос - это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.
всё у вас правильно написано
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мда,что вы курите? просто интересно. ну и "химик" вообще то близко к рулю "не стоял".
исходя из вашей писанины в быдло стрелять можно, браво! желаю вам обломаться на пути следования Пашинского или Геращенко
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а он был за рулём? А мне тут все пишут, что он толкал автомобиль. И почему эо вдруг такая нелюбовь к народным избранникам? Представляешь себе, такого быдла в стране милионы! Кругом быдло налезло и в АТО, и по сёлам, на рынках и заводах... Кругом быдло поразлазилося, даже по лесу благородным господам ездить мешают. Геращенко не всё ещё сказал, не только в Мацкве, а и в Брюселе и Вашингтоне защитники у быдла найдуся.
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это Геращенко,эта жирная пи..дливая мразь, нашел очередного шатуна
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в общем то, раньше это приходом называлося. Но, со временем жаргон меняется може теперь это и "найти шатуна"
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За рулем заглохшего буса ? Во как Припудреный Пашинский выскочил из джипа с шпалером А ему на перерез Химкус с бутылкой наперевес Победил огнестрел
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Вместо того что в кои то веки порадоваться за бедного гражданина что у него будет классный адвокат, Геращенко выдал... я в шоке от того что он выдал.
Сам путин выписал адвокатов бедному украинцу ????
****************дец !
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Тем хуже украинским "благородным" если они подкармливают врага своими поступками.
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И при этом говорят - смотрите, нихера не поменялось как и у нас охуевшие слуги народа так что сидите ровно. И знаешь шо? В этом конкретном моменте по поводу охуевших слуг они правы, и если эту контру не поставят на место значит это плевок в лицо нам.
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Прошу прощения, что не по теме, но где эта хоть и не новость, но все же:
В Новоалександровке, в 3 км от города Днепра, произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании. Также был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия.

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Источник: 112.ua

Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.
По словам депутата, инцидент произошел еще 7 января.
«Попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины - по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами: РГД-5 сработала, Ф-1 "заснула" под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий - сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках», - написал Колесник.
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Украина превращается в Сомали. кстати, в Днепре это уже не первый случай, до этого были в Ново-Александровке
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Ну, пора возвращатся к идее отрядов самообороны. И на их основе формировать муниципальную милицию.
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Думаю, что это не поможет. Когда в ходу гранаты, то, как минимум, гранатами надо вооружать и самооборону и далее по списку оружия - ПК, РПГ, автоматы. А это уже тоже Сомали.
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Пашик дал команду "фас" шестеркам - тетеря с гантошей одновременно заскулили про Мацкву...
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Самое ужасное в том, что Цензор продолжает печатать "мнение" и "заявы" этого шныря. Интересно, как его "поступки" по отношению к женщине соотносятся со взглядами самого Бутусова на то, как можно и как нельзя поступать по отношению к человеку, тем более к женщине? Или, может, Бутусов видит какие-то его "особые заслуги" (или просто заслуги) на парламентской ниве, о которых не знаем мы? А, Юрий, что скажите? Как этот "образ" сочетается с Вашими представлениями о "украинце-патриоте" и "новом парламентарии, работающем на благо народа Украины"? Или деньги не пахнут? Или, может, Вы печатаете "заявы" этого прикормленного придворного шута точно так же, как печатаете "заявы" Жириновского, чтобы вызвать рвотный рефлекс и ненависть у украинского народа?
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Геращенко все больше напоминает Лаврова
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Тот неловкий момент когда "агенти кремля" - агенты кремля.
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Шо меня в коментариях радует, так это малое количество защитников гниды-пашинского.
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Это ДНИЩЕ! Цензор УДАЛЯЕТ КРИТИЧЕСКИЕ КОММЕНТЫ ПРО ТУПИТУКА И ПАРАШИСКОГО! ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУчастник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко
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