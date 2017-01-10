Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко

Jancis
, Ігор Тумак
, variable general
, CА
, Article
, Беняша Курильский Бобтейл
, DI GI
, Сергей Барабашов
, Lunar express
, Kick Ban
, vivv555777
, vad
, Александр Третьяков b707700d
, Alexander Kutscherow
, Олександр Терек
, Vitalich
, Vedana
, Kristo Dubinin
, Ф-1
, Александр Пахомов 395cba96
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Der Ring des Nibelungen
, Cтарий Кінь
, Луиза Тумбочкина
, pronto
, уаыау
, Шарик Корровский
, А П 6d5dcd2e
, Sergiy Rubenkov
, Иван Афанасьев
, Иллария Соняшникова
, V-roma
, Саша Киев
, sea dog
, Алекс Фибер
, Враг рода человеческого 666
, Oljik
, Full name
, fedjka - fedjka
, Ali Hasan
, Semen Semenich
, Орчиково Чернецкий
, ternopol
, сепаратизму смерть
, Wevelsburg
, чтец
, Petr Demchuk
, Antiberkut
, shokolad
, Yuriy Yurieff
, Nelya Drobyazko
, Das Boot bebd29c2
, Вдадис Зворыкин
, Саша Каян
, Валерий Проценко
, Ora Sto
, Khmelnitskiy
, Батя Махно
, Авакарсенов
, Герхард Шрёдер
, Роман Кузик
, Welle
, uran31
, _99
, Дмитро Фортечний
, Garsia UA
, Антон Сперанский
, Nataliia Mykhailova
, дератизатор
, Мабон
, Musya Lyusya 935674c4
, -Ботоксный Угар-
, phoenix04
, pinkerton
, Андрій Гладишевський
, RR
, Чип
, Olga Mansika
, To Response
, Naktis Naktiss
, Baks13
, VD K
, Patriot2015
, Evgen Vasin
, Ars UA
, kaktus
, zaParisian
, Graf Kiyv 82d46a91
, GSN
, qwe1 qwe22
, Diamond
, Станіслав Черкас f7e40d00
, Karina_2015
, перець
, Александр Никитенко d196a69a
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ram Kol
, Berko Berko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alex Dolin 5390fec5
, Юрий Орлов 82996db3
, Коля Ишаков
, malachivo
, alks
, Япона Мать
, Виктор Коцяруба
, cloud2009 26ea8082
, Пацанэнко
, vatniko kolorado
, Водки нет, иди домой.
, Ольга Комар
, Юрий-Богдан Домбровский
, Slava Stahov
, Орест Смоляк
, Станислав М
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Пановэ, а чому нэ так все сталося? Знаетэ видповидь?
А я скажу чому.
Тому що сучка нахамила, высунув свою морду из крутого авто и решила показать что она здесь хозяйка жизни, а вы все быдло. И кинула Пашинского на разборки.
Луше бы разбить бутылку о её дурную башку, наполненную паскудными остатками мозгов.
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Шо то за была хамливая мадам?
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или случайно не тот знак препинания нажали, это не вопрос а утверждение,
я про первое предложение говорю,
а да, ну или риторический вопрос
риторический вопрос -представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.По сути, риторический вопрос - это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.
всё у вас правильно написано
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исходя из вашей писанины в быдло стрелять можно, браво! желаю вам обломаться на пути следования Пашинского или Геращенко
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Сам путин выписал адвокатов бедному украинцу ????
****************дец !
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В Новоалександровке, в 3 км от города Днепра, произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании. Также был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия.
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Источник: 112.ua
Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.
По словам депутата, инцидент произошел еще 7 января.
«Попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины - по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами: РГД-5 сработала, Ф-1 "заснула" под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий - сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках», - написал Колесник.
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