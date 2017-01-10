"Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году

DI GI
, Сергей Барабашов
, Lunar express
, Kick Ban
, vivv555777
, vad
, Александр Третьяков b707700d
, Article
, Alexander Kutscherow
, Олександр Терек
, Vitalich
, Vedana
, variable general
, Kristo Dubinin
, Ф-1
, Александр Пахомов 395cba96
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Der Ring des Nibelungen
, Cтарий Кінь
, Луиза Тумбочкина
, pronto
, уаыау
, Шарик Корровский
, А П 6d5dcd2e
, Sergiy Rubenkov
, Иван Афанасьев
, Иллария Соняшникова
, V-roma
, Саша Киев
, sea dog
, Алекс Фибер
, Враг рода человеческого 666
, Oljik
, Full name
, fedjka - fedjka
, Ali Hasan
, Semen Semenich
, Орчиково Чернецкий
, ternopol
, сепаратизму смерть
, Wevelsburg
, Беняша Курильский Бобтейл
, чтец
, Petr Demchuk
, Antiberkut
, shokolad
, Yuriy Yurieff
, Nelya Drobyazko
, Das Boot bebd29c2
, Вдадис Зворыкин
, Саша Каян
, Валерий Проценко
, Ora Sto
, Khmelnitskiy
, Батя Махно
, Авакарсенов
, Герхард Шрёдер
, Роман Кузик
, Welle
, uran31
, _99
, Дмитро Фортечний
, Garsia UA
, Антон Сперанский
, Nataliia Mykhailova
, дератизатор
, Мабон
, Musya Lyusya 935674c4
, -Ботоксный Угар-
, phoenix04
, pinkerton
, Андрій Гладишевський
, RR
, CА
, Чип
, Olga Mansika
, To Response
, Naktis Naktiss
, Baks13
, VD K
, Patriot2015
, Evgen Vasin
, Ars UA
, kaktus
, zaParisian
, Graf Kiyv 82d46a91
, GSN
, qwe1 qwe22
, Diamond
, Станіслав Черкас f7e40d00
, Karina_2015
, перець
, Александр Никитенко d196a69a
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ram Kol
, Berko Berko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alex Dolin 5390fec5
, Юрий Орлов 82996db3
, Коля Ишаков
, malachivo
, alks
, Япона Мать
, Виктор Коцяруба
, cloud2009 26ea8082
, Пацанэнко
, vatniko kolorado
, Водки нет, иди домой.
, Ольга Комар
, Юрий-Богдан Домбровский
, Slava Stahov
, Орест Смоляк
, Станислав М
, Сергей 46a07dfb
, Гуцул Рой
, vidasik
, Tatota Ke
, Игорь Такнадо
, ina kretova
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Всего на сайте: 179 писателей
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Человек получил свой миллион зарплаты и конечно будет доволен результатами, т.к. у него все хорошо!
Только вот достаточно ли эффективна их работа для общества? Они съели больше чем вернули!!! Разве это показатель? Кто из чиновников сидит в тюрьме благодаря их работе?
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Зато парочка скандалов, то не в те двери вломяться, то не тому обвинение объявят! Как оченивать тогда этих "голубчиков"?
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Считают себя очень значимыми для страны и общества, думают что бесследно могут тратить сотни миллионов на свое содержание!
Но люди не дурные, скоро им этот концерт надоест!
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Они просто красиво научились говорить про борьбу с коррупцией и устраивать перформансы, а вот работать видимо не научились!
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какие они смешные эти борцуны.
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54Холодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко
аха-ха.....
Пора выносить..... не исключаю что с летальным, тьфу-тьфу,,,,
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Зарплату как, регулярно выплачивают?
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И подпись
Артем Сытник.
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НАБУ в 2016 году не допустило хищения 0,5 млрд грн.
В 2016 году на финансирование НАБУ выделено 1,5 млрд грн, но до сих пор в уголовных процессах, расследуемых Антикоррупционным бюро, судами вынесено только пять приговоров
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создаваемых органов выродилась в "законное" разворовывание бюджета, где не хватит денег на медицину, образование, науку. Что и следовало ожидать.
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