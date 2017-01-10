Россия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США

DI GI
, Сергей Барабашов
, Lunar express
, Kick Ban
, vivv555777
, vad
, Александр Третьяков b707700d
, Article
, Alexander Kutscherow
, Олександр Терек
, Vitalich
, Vedana
, variable general
, Kristo Dubinin
, Ф-1
, Александр Пахомов 395cba96
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Der Ring des Nibelungen
, Cтарий Кінь
, Луиза Тумбочкина
, pronto
, уаыау
, Шарик Корровский
, А П 6d5dcd2e
, Sergiy Rubenkov
, Иван Афанасьев
, Иллария Соняшникова
, V-roma
, Саша Киев
, sea dog
, Алекс Фибер
, Враг рода человеческого 666
, Oljik
, Full name
, fedjka - fedjka
, Ali Hasan
, Semen Semenich
, Орчиково Чернецкий
, ternopol
, сепаратизму смерть
, Wevelsburg
, Беняша Курильский Бобтейл
, чтец
, Petr Demchuk
, Antiberkut
, shokolad
, Yuriy Yurieff
, Nelya Drobyazko
, Das Boot bebd29c2
, Вдадис Зворыкин
, Саша Каян
, Валерий Проценко
, Ora Sto
, Khmelnitskiy
, Батя Махно
, Авакарсенов
, Герхард Шрёдер
, Роман Кузик
, Welle
, uran31
, _99
, Дмитро Фортечний
, Garsia UA
, Антон Сперанский
, Nataliia Mykhailova
, дератизатор
, Мабон
, Musya Lyusya 935674c4
, -Ботоксный Угар-
, phoenix04
, pinkerton
, Андрій Гладишевський
, RR
, CА
, Чип
, Olga Mansika
, To Response
, Naktis Naktiss
, Baks13
, VD K
, Patriot2015
, Evgen Vasin
, Ars UA
, kaktus
, zaParisian
, Graf Kiyv 82d46a91
, GSN
, qwe1 qwe22
, Diamond
, Станіслав Черкас f7e40d00
, Karina_2015
, перець
, Александр Никитенко d196a69a
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ram Kol
, Berko Berko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alex Dolin 5390fec5
, Юрий Орлов 82996db3
, Коля Ишаков
, malachivo
, alks
, Япона Мать
, Виктор Коцяруба
, cloud2009 26ea8082
, Пацанэнко
, vatniko kolorado
, Водки нет, иди домой.
, Ольга Комар
, Юрий-Богдан Домбровский
, Slava Stahov
, Орест Смоляк
, Станислав М
, Сергей 46a07dfb
, Гуцул Рой
, vidasik
, Tatota Ke
, Игорь Такнадо
, ina kretova
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Всего на сайте: 179 писателей
- Чтобы отвлечь внимание от пидарасов
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Кстати надо что-то делать с ватанами в ФИФА, там местный управлюящий Инфантино уже наполовину промеж булок хула залез.
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38 хвилин томуКРЫМский бандеровец ретвітнув(ла) Daily Mail OnlineУ россии шикарная слава. Пропагандоны сообщили о смерти Королевы. На Западе кацапов тоже почитывают и охреневают
КРЫМский бандеровец додав(ла),Daily Mail Online @MailOnlineRussia kill the Queen in latest 'fake news' out of Moscow http://dailym.ai/2j1r57i
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не хочу чтобы она простудилась...
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- Телевизор включаю - там Путин. Радио включаю - там Путин. Газету открываю - и там Путин. Консервы, однако, боюсь открывать…
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Я точно понимаю, что россия должна быть уничижена! Это, однозначно, вселенское ЗЛО.
Для всех стран естественно бороться "за себя любимого". Так всегда было, есть и будет.
Но только эта мразота будет желать доминировать над всеми, при этом не имея за душой ни хера, кроме сомнительных понтов, кучки уродиков (их можно называть по разному, но, со столетиями, их сущность не меняется), деревянных сортиров, скульптур из говна и "живого мяса" в немерянном количестве.
Не думаю, что в разведках всех стран сидят дебилы, которые этого не понимают. кацапию прибьют, полюбому, но делать это будут нежно и гибридно...
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