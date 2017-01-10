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Теги: допрос (1017) Порошенко (10334) Онищенко Александр (373) Сытник (313)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Риторика Онищенко меняется. Вначале он заявлял, что НАБУ отбирает у него бизнес, а теперь фактически признает, что там были схемы, - Сытник (Исправлено)

По делу Онищенко Национальным антикоррупционным бюро готовятся допросы.

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-ПётрКсеичь , это вы спыжили и вивэли усё бабло в панаму???
-Чур тебе , чур тебе, воть те хремт не я......
-Ну и ладно , так для лохторату и запишэм...

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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт
09.01.2017, 08:52 • 4884 • 4

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп.
Порошенко это понял раньше Трампа, поэтому заводы работают, налоги платят, бизнес потихонечку, да помаленечку идёт. Где-то уголёк, где-то конфетки, где-то углеводородики.
Разница только в том, что Трамп собирается строить выгодные ДЛЯ народа США отношения с РФ и по этому говорит публично то, что собирается делать.
Но если бы он строил выгодные отношения для себя ЗА СЧЁТ народа США, то безусловно нарисовал бы РФ врагом номер один, вместо ИГИЛ например, увеличил бы налоги, тарифы, забирал бы максимум денег с народа и отправлял бы их на нужды армии и для войны, а там бы сидели сменившие фамилии его вчерашние партнёры по бизнесу и успешно бы эти бюджеты пилили.
Он бы даже создал переговорную группу по разрешению конфликта и назначил бы туда тоже Медведчука например (я просто не знаю есть ли у Путина кумовья в США.
И чем выгоднее шёл бы бизнес, тем страшнее был бы враг и тем патриотичнее речи.
И в итоге мы загоним в могилу всех пенсионеров, отберем будущее у молодёжи, уложим в гробы больных на сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни.
Мы будем круче Саддама и наша армия будет насчитывать 10 миллионов человек, все в касках, с автоматами, в бронежилетах, миллион танков у нас будет и ещё пару миллионов пушек. Завалим БК все склады и спортзалы во всех школах. Все для войны! Нет, современного и тем более ядерного оружия у нас не будет, никто не даст нам его иметь.
А потом, когда уже все думающие уедут и обдирать будет некого, нашего президента, ну чисто теоретически, объявят диктатором уже друзья - Россия и США, и примерно за пару недель превратят авиацией и ракетными ударами Украину в Ирак, Сирию или Афганистан, со всеми нашими танками, пушками и патронами со снарядами, со всеми инвестициями денег, судеб и жизней в них. Нет, не смогут ?!
Как они посмеют ?! Это же не Ближний Восток ! Так и Югославия не Африка.
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Я повторю то, что писал уже десятки раз - в современном мире, страна не имеющая ядерного оружия может обеспечить свою безопасность ТОЛЬКО за счёт экономики, а именно создание такой модели экономики, котороя делала бы разрушение ее НЕ ВЫГОДНЫМ, для сильных мира сего.
У Сингапура нет ядерного оружия, но воевать там никому не придёт в голову, слишком много денег там бизнесменов и политиков, которые могу пострадать в случае чего.
Украина - это ХАБ между западом и востоком, хаб который может быть транспортным, финансовым, айтишным и продовольственным.
Который может и должен стать местом зарабатывания денег, а не разборок за них.
Но наша власть выбирает роль не менеджера, а букмейкера. Они не создают условия для развития, а зарабатывают на ставках на бои, которые устраивают у себя дома.
У нас нет Силиконовой долины, но есть ЛНР и ДНР. И пока у нас такая алчная и мелкая власть, пока такая элита барыг, мы всегда будем рингом, а не банком.
Volodymyr Polochaninov
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Ну, согласно Закону Мерфи, любое событие, которое может произойти, обязательно произойдет...
Вопрос только - когда?
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На детектор лжи Петю по всем онищенковским предъявам. И чтобы в прямом эфире.
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если гидрант сядет за детектор лжи, то это будет самый лживый детектор в мире.
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Господин Холодницкий рассмешил почтенную публику фейсбука!
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работа у него такая, ходить и бубенцами на колпачке трясти.
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свидетель?
потерпевший?
обвиняемый?
попандос при любом раскладе)
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За словами глави Чечні, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін.

Рамзан Кадиров. Фото:www.foxnews.com
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокляв Йосипа Сталіна за наказ про депортацію чеченців та інгушів. Він назвав сталінську депортацію в Казахстан і Середню Азію однією з найтрагічніших сторінок в історії республіки. Таку точку зору він висловив в ході зборів, присвячених Дню відновлення державності чеченського народу. Про це пише Лента.ру.За його словами, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін."Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" - заявив Кадиров, згадуючи події 1944 року, коли було прийнято постанову ДКО СРСР № 5073 про скасування Чечено-Інгушської АРСР і висилку її населення в Середню Азію і Казахстан.Також він від імені чеченського народу Кадиров висловив подяку Хрущову за повернення чеченців на батьківщину. "Мы за это искренне благодарны ему", - підкреслив Кадиров.
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Диссонанс, и что-ж теперь зю-ганов скажет, а путлер, караул !!!!!!!
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Было время, когда Чечня воевала, чтобы отделиться от России. Но может статься, что России придётся воевать, чтобы отделиться от Чечни
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да,тоже прихожу к такой мысли гримасы и парадоксы фортуны
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Цитата года или десятилетия ?
Николай Томенко: Украина - самая бедная страна Европы с самой богатой властью
https://politeka.net/396023-nikolay-tomenko-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-s-samoy-bogatoy-vlastyu/
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2

Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".

Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:

1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).

2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.

3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.

4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.

5. НОВІ компанії реєстрував.

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За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.

А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".

Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.

Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
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что же ответят наши бравые порохоботы?ну кроме "вывсеврете" и Baks13--агент кремля?
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Когда на призыв:"Досить красти" вас объявляют врагом независимости Украины то вы подспудно начинаете догадываться что что-то начинает глючить в шоколадном королевстве.
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не может начинать глючить, если сама система глюк, по большоиу счету
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Посмотреть кто автор "статьи" - и отвечать ничего не надо!
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ну понятно, если ответить нечего, то можно придумать отговорку)))
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они флудят в ответ. См. выше про Чечню и дырова.
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Петиция о снятии с Пашинского депутатской неприкосновенности: https://petition.president.gov.ua/petition/32431

Приглашаем.
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Ти хочеш щоб його в ПАРЕ делегували як новінського
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Путин типа встречается с Рыбаками, Петушенко типа дает такой показания. (свинья янык хотел превратить Украину в росею, и Петушенко туда же) реально ЗРАДА. (янык хоть ТУПО этого нескрывал, этот Поумнее решил поступить) (путин сделал из народа лохов, и этот решил сделать из народа Украины лохов). ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ ? Привели к власти ЯНУКОВИЧА в квадрате.
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кацаПсины допросят плешивого по делу подлодки КУРСК,почему он там улыбался Ларри Кингу,типа ОНА утонула
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Стас Белковский : ВАВАН ВАТАн самый богатый чувак в мире,его состояние эксперты оценили в 143 млрд.долл.. 2 бюджета Украины
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Как только у нас возникнет новый слепой траст и любой скандал , то мы сразу допросим гидранта, а благодарный народ резко облегченно вздохнёт . Клоуны на сцене , блядь. В 15 году это дало гидранту шестое место в Форбс. А в 16 ? Третье или первое? За таке накопичення і на допит сходити не гріх.
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[Декларацию Порошенко детективы НАПК будут проверять последней • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»]: Посмотри! http://antikor.com.ua/articles/145959-deklaratsiju_poroshenko_detektivy_napk_budut_proverjatj_poslednej
[Против Порошенко начато дело: Он скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233131
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Украина страна демократическая ,так допрос президента это элементарная вещь,что допрос Натаньяху в Израиле
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а толку с этих допросов ???? спрашивать будут его же ставленники... и только о его здоровье...

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И я не ... исключаю. Так, наверняка по совести говорящих в этом материале. Что не зыблимо? Это!


Это? Есть Украина и мы с Вами. Всем спокойной ночи.
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на самом деле могут и допросить, пиара ради, неудобных вопросов могут не задать или просто дать их для подготовки
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Хм, и сколько НАБУ ему должно заплатить за допрос?
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зачем оно надо было Порошенко ?
ведь можно было просто найти кого-то более способного
и устраниться от проблем, почив на лаврах
он правда, о чём думает ?
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кстати, над этим полем, перестановка фамилий - на результат не влияет! ))
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Топ 5 самых крутых коррупционеров мра в 20 веке :
1)генерал Сухарто ,Индоонезия 43 млрд.долл.
2)Фердинанд Маркос ,Филлипины -10 ярдов
3)Сапуту Сесе Секо,Конго - 5 ярдов
4)Слободан Милошевич - Югославия - 1 ярд..
5)Паша Лазаренко 400 млн.долл.

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Дело в том что он думает что нас дурачит.. Он себя ПОЛНЫМ ДУРАКОМ выставляет,народ давно с него смеётся..
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Институт Хадсона представил в Вашингтоне так называемый *Архив клептократии* - базу данных на наиболее коррумпированных воров из числа политиков, бизнесменов,олигархов Украины.
Цель сайта - продемонстрировать насколько разрушительной может быть воровство для общества, которое не уделяет достаточно внимания для борьбы с коррупцией.
Обвинения предъявлены :
Нынешнему президенту Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Ющенко.
Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Юлии Тимошенко, Леониду Черновецкому, братьям Клюевым, Павлу Лазаренко, Сергею Тигипко, Семену Могилевичу, Игорю Шарову, Вадиму Рабиновичу, Давиду Жвания и Виктору Пинчуку.
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Cытник, а когда дойдет очередь до Авакова, Насирова, Труханова, Медведчука? или эти коррупционеры для вас неприкасаемы?!
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"Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ"

Для раша-зомби-тв время есть, а для набу нет...
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Чувак упивается вкусом шоколадного глаза.
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И еще Кадыров сказал, что в схемах сидит Порошенко, и именно Порошенко есть главный выгодополучатель от преступных схем. Вот и посмотрим, что из себя представляет Сытник, который лоббировался на должность людьми Порошенко, и на что он способен - работать на государство или обслуживать ОПГ Порошенко.
Это дело даже не про коррупцию, а про профессиональную пригодность самого Сытника, понимает он это или нет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРиторика Онищенко меняется. Вначале он заявлял, что НАБУ отбирает у него бизнес, а теперь фактически признает, что там были схемы, - Сытник (Исправлено)
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