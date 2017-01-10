Риторика Онищенко меняется. Вначале он заявлял, что НАБУ отбирает у него бизнес, а теперь фактически признает, что там были схемы, - Сытник (Исправлено)

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опиум для народа
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-Чур тебе , чур тебе, воть те хремт не я......
-Ну и ладно , так для лохторату и запишэм...
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Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт
09.01.2017, 08:52 • 4884 • 4
"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп.
Порошенко это понял раньше Трампа, поэтому заводы работают, налоги платят, бизнес потихонечку, да помаленечку идёт. Где-то уголёк, где-то конфетки, где-то углеводородики.
Разница только в том, что Трамп собирается строить выгодные ДЛЯ народа США отношения с РФ и по этому говорит публично то, что собирается делать.
Но если бы он строил выгодные отношения для себя ЗА СЧЁТ народа США, то безусловно нарисовал бы РФ врагом номер один, вместо ИГИЛ например, увеличил бы налоги, тарифы, забирал бы максимум денег с народа и отправлял бы их на нужды армии и для войны, а там бы сидели сменившие фамилии его вчерашние партнёры по бизнесу и успешно бы эти бюджеты пилили.
Он бы даже создал переговорную группу по разрешению конфликта и назначил бы туда тоже Медведчука например (я просто не знаю есть ли у Путина кумовья в США.
И чем выгоднее шёл бы бизнес, тем страшнее был бы враг и тем патриотичнее речи.
И в итоге мы загоним в могилу всех пенсионеров, отберем будущее у молодёжи, уложим в гробы больных на сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни.
Мы будем круче Саддама и наша армия будет насчитывать 10 миллионов человек, все в касках, с автоматами, в бронежилетах, миллион танков у нас будет и ещё пару миллионов пушек. Завалим БК все склады и спортзалы во всех школах. Все для войны! Нет, современного и тем более ядерного оружия у нас не будет, никто не даст нам его иметь.
А потом, когда уже все думающие уедут и обдирать будет некого, нашего президента, ну чисто теоретически, объявят диктатором уже друзья - Россия и США, и примерно за пару недель превратят авиацией и ракетными ударами Украину в Ирак, Сирию или Афганистан, со всеми нашими танками, пушками и патронами со снарядами, со всеми инвестициями денег, судеб и жизней в них. Нет, не смогут ?!
Как они посмеют ?! Это же не Ближний Восток ! Так и Югославия не Африка.
Читайте также: Трамп - орудие для тяжелой и неблагодарной работы - мнение
Я повторю то, что писал уже десятки раз - в современном мире, страна не имеющая ядерного оружия может обеспечить свою безопасность ТОЛЬКО за счёт экономики, а именно создание такой модели экономики, котороя делала бы разрушение ее НЕ ВЫГОДНЫМ, для сильных мира сего.
У Сингапура нет ядерного оружия, но воевать там никому не придёт в голову, слишком много денег там бизнесменов и политиков, которые могу пострадать в случае чего.
Украина - это ХАБ между западом и востоком, хаб который может быть транспортным, финансовым, айтишным и продовольственным.
Который может и должен стать местом зарабатывания денег, а не разборок за них.
Но наша власть выбирает роль не менеджера, а букмейкера. Они не создают условия для развития, а зарабатывают на ставках на бои, которые устраивают у себя дома.
У нас нет Силиконовой долины, но есть ЛНР и ДНР. И пока у нас такая алчная и мелкая власть, пока такая элита барыг, мы всегда будем рингом, а не банком.
Volodymyr Polochaninov
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Вопрос только - когда?
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потерпевший?
обвиняемый?
попандос при любом раскладе)
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Рамзан Кадиров. Фото:www.foxnews.com
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокляв Йосипа Сталіна за наказ про депортацію чеченців та інгушів. Він назвав сталінську депортацію в Казахстан і Середню Азію однією з найтрагічніших сторінок в історії республіки. Таку точку зору він висловив в ході зборів, присвячених Дню відновлення державності чеченського народу. Про це пише Лента.ру.За його словами, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін."Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" - заявив Кадиров, згадуючи події 1944 року, коли було прийнято постанову ДКО СРСР № 5073 про скасування Чечено-Інгушської АРСР і висилку її населення в Середню Азію і Казахстан.Також він від імені чеченського народу Кадиров висловив подяку Хрущову за повернення чеченців на батьківщину. "Мы за это искренне благодарны ему", - підкреслив Кадиров.
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Николай Томенко: Украина - самая бедная страна Европы с самой богатой властью
https://politeka.net/396023-nikolay-tomenko-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-s-samoy-bogatoy-vlastyu/
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Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2
Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:
1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).
2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.
3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.
4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.
5. НОВІ компанії реєстрував.
Читайте також: Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт
За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.
А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".
Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.
Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
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Приглашаем.
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[Против Порошенко начато дело: Он скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233131
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Это? Есть Украина и мы с Вами. Всем спокойной ночи.
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ведь можно было просто найти кого-то более способного
и устраниться от проблем, почив на лаврах
он правда, о чём думает ?
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1)генерал Сухарто ,Индоонезия 43 млрд.долл.
2)Фердинанд Маркос ,Филлипины -10 ярдов
3)Сапуту Сесе Секо,Конго - 5 ярдов
4)Слободан Милошевич - Югославия - 1 ярд..
5)Паша Лазаренко 400 млн.долл.
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Цель сайта - продемонстрировать насколько разрушительной может быть воровство для общества, которое не уделяет достаточно внимания для борьбы с коррупцией.
Обвинения предъявлены :
Нынешнему президенту Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Ющенко.
Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Юлии Тимошенко, Леониду Черновецкому, братьям Клюевым, Павлу Лазаренко, Сергею Тигипко, Семену Могилевичу, Игорю Шарову, Вадиму Рабиновичу, Давиду Жвания и Виктору Пинчуку.
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Для раша-зомби-тв время есть, а для набу нет...
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Это дело даже не про коррупцию, а про профессиональную пригодность самого Сытника, понимает он это или нет.
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