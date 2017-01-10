Холодницкий не исключает возможность допроса Порошенко по делу Онищенко

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опиум для народа
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-Чур тебе , чур тебе, воть те хремт не я......
-Ну и ладно , так для лохторату и запишэм...
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Вопрос только - когда?
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потерпевший?
обвиняемый?
попандос при любом раскладе)
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Рамзан Кадиров. Фото:www.foxnews.com
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокляв Йосипа Сталіна за наказ про депортацію чеченців та інгушів. Він назвав сталінську депортацію в Казахстан і Середню Азію однією з найтрагічніших сторінок в історії республіки. Таку точку зору він висловив в ході зборів, присвячених Дню відновлення державності чеченського народу. Про це пише Лента.ру.За його словами, через депортацію чеченський народ виявився "на краю прірви", за що несе відповідальність Сталін."Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" - заявив Кадиров, згадуючи події 1944 року, коли було прийнято постанову ДКО СРСР № 5073 про скасування Чечено-Інгушської АРСР і висилку її населення в Середню Азію і Казахстан.Також він від імені чеченського народу Кадиров висловив подяку Хрущову за повернення чеченців на батьківщину. "Мы за это искренне благодарны ему", - підкреслив Кадиров.
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Николай Томенко: Украина - самая бедная страна Европы с самой богатой властью
https://politeka.net/396023-nikolay-tomenko-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-s-samoy-bogatoy-vlastyu/
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Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2
Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:
1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).
2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.
3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.
4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.
5. НОВІ компанії реєстрував.
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За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.
А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".
Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.
Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
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Приглашаем.
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[Против Порошенко начато дело: Он скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233131
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Это? Есть Украина и мы с Вами. Всем спокойной ночи.
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ведь можно было просто найти кого-то более способного
и устраниться от проблем, почив на лаврах
он правда, о чём думает ?
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1)генерал Сухарто ,Индоонезия 43 млрд.долл.
2)Фердинанд Маркос ,Филлипины -10 ярдов
3)Сапуту Сесе Секо,Конго - 5 ярдов
4)Слободан Милошевич - Югославия - 1 ярд..
5)Паша Лазаренко 400 млн.долл.
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