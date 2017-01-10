Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

DI GI
, Сергей Барабашов
, Lunar express
, Kick Ban
, vivv555777
, vad
, Александр Третьяков b707700d
, Article
, Alexander Kutscherow
, Олександр Терек
, Vitalich
, Vedana
, variable general
, Kristo Dubinin
, Ф-1
, Александр Пахомов 395cba96
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Der Ring des Nibelungen
, Cтарий Кінь
, Луиза Тумбочкина
, pronto
, уаыау
, Шарик Корровский
, А П 6d5dcd2e
, Sergiy Rubenkov
, Иван Афанасьев
, Иллария Соняшникова
, V-roma
, Саша Киев
, sea dog
, Алекс Фибер
, Враг рода человеческого 666
, Oljik
, Full name
, fedjka - fedjka
, Ali Hasan
, Semen Semenich
, Орчиково Чернецкий
, ternopol
, сепаратизму смерть
, Wevelsburg
, Беняша Курильский Бобтейл
, чтец
, Petr Demchuk
, Antiberkut
, shokolad
, Yuriy Yurieff
, Nelya Drobyazko
, Das Boot bebd29c2
, Вдадис Зворыкин
, Саша Каян
, Валерий Проценко
, Ora Sto
, Khmelnitskiy
, Батя Махно
, Авакарсенов
, Герхард Шрёдер
, Роман Кузик
, Welle
, uran31
, _99
, Дмитро Фортечний
, Garsia UA
, Антон Сперанский
, Nataliia Mykhailova
, дератизатор
, Мабон
, Musya Lyusya 935674c4
, -Ботоксный Угар-
, phoenix04
, pinkerton
, Андрій Гладишевський
, RR
, CА
, Чип
, Olga Mansika
, To Response
, Naktis Naktiss
, Baks13
, VD K
, Patriot2015
, Evgen Vasin
, Ars UA
, kaktus
, zaParisian
, Graf Kiyv 82d46a91
, GSN
, qwe1 qwe22
, Diamond
, Станіслав Черкас f7e40d00
, Karina_2015
, перець
, Александр Никитенко d196a69a
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ram Kol
, Berko Berko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alex Dolin 5390fec5
, Юрий Орлов 82996db3
, Коля Ишаков
, malachivo
, alks
, Япона Мать
, Виктор Коцяруба
, cloud2009 26ea8082
, Пацанэнко
, vatniko kolorado
, Водки нет, иди домой.
, Ольга Комар
, Юрий-Богдан Домбровский
, Slava Stahov
, Орест Смоляк
, Станислав М
, Сергей 46a07dfb
, Гуцул Рой
, vidasik
, Tatota Ke
, Игорь Такнадо
, ina kretova
Kristo Dubinin, Луиза Тумбочкина, variable general, Олександр Терек, vivv555777, Lunar express, V-roma, ternopol, Oljik, сепаратизму смерть, shokolad, Иллария Соняшникова, чтец, Валерий Проценко, Cтарий Кінь, Александр Пахомов 395cba96, Article, vad, Alexander Kutscherow, Саша Каян, fedjka - fedjka, Герхард Шрёдер, uran31, Мабон, А П 6d5dcd2e, Иван Афанасьев, Yuriy Yurieff, Ф-1, Musya Lyusya 935674c4, дератизатор, Das Boot bebd29c2, Antiberkut, Вдадис Зворыкин, Андрій Гладишевський, Шарик Корровский, RR, Орчиково Чернецкий, Full name, Ali Hasan, Антон Сперанский, Чип, Дмитро Фортечний, Evgen Vasin, Виктор Ли a3db1a1b, pinkerton, Baks13, Semen Semenich, перець, pronto, Wevelsburg, Greg Rabinovich 6cb49a48, Naktis Naktiss, Виктор Коцяруба, cloud2009 26ea8082, Александр Третьяков b707700d, Авакарсенов, Орест Смоляк, Garsia UA, Khmelnitskiy, Welle
Всего на сайте: 179 писателей
Плакатик, канеша, говно. Но нам не наполнение интересно.
Трамп имеет рост 191 см, а тов. Путин официально 170.
Но это на каблуках. А если "чистыми" - гораздо меньше.
Странно, что Вову не изобразили выше Трампа.
Помнится, выше Януковича придворные лизоблюды его уже фотошопили...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то написал бы вторую часть к своему произведению "Недоросль", - "Передоросль"...
Ответить
Ответить
В течение месяца компьютеры медицинской службы Управления тюрем подвергались хакерской атаке. В компьютерах, интересовавших хакеров, хранится информация о заключенных, а также история их болезней. Об этом сообщила программа "Мабат", выходящая на Первом канале израильского телевидения.
В репортаже отмечалось, что атака на компьютеры ШАБАС производилась с IP-адресов, находящихся в России. Однако специалисты по компьютерной безопасности не спешат обвинять в атаке россиян. Они не исключают, что злоумышленники могли воспользоваться прокси-серверами.
Атака была обнаружена специалистами киберподразделения полиции с помощью специального программного обеспечения, установленного на компьютеры ШАБАС.
В репортаже отмечалось, что Управление тюрем отказалось комментировать информацию о хакерской атаке на свою сеть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Гыыы, а ты спроси меня, что вы будете есть...)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
....
Ответить
Была росия стала НАВОЗЗИЯ.
Я о петухе с навоза на россии.
Была россия стала НАВОЗЗИЯ.всем свинорусонавозникам Привет.благодарить нестоит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%.
Ну вы там держитесь(с)
http://economics.unian.net/finance/1717511-rezervnyiy-fond-rossii-za-god-sokratilsya-pochti-v-4-raza.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Об этом сообщается в релизе ассоциации, который опубликовал в своём Twitter журналист BBC Дэн Роан.-говорится в заявлении "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напевно це не тільки Лугандонія, Придністров"є, а й Вірменія
Ответить
Ответить
Ответить
===
О санкциях не думай свысока, / Наступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска / О санкции, о санкции, о санкции...
Все санкции спрессованы в года, / Все санкции спрессуются в столетья...
И я не понимаю иногда / Где первая, а где последняя.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
повністю - http://www.kasparov.ru/material.php?id=5871E105DC259§ion_id=50A6C962A3D7C
Ответить
Нефть WTI опутилась до $50, нефть BRENT опустилась до $53, $1 стоит больше 60 деревянных.
ДЛЯ НАЧАЛА ГОДА СОВСЕМ НЕ ДУРНО
Ответить
http://newsbabr.com/irk/?IDE=151760...
И вот...
https://tjournal.ru/38341-rosneft-prodala-pochti-20-svoih-akcii-shveicarsko-katarskim-investoram-za-105-mlrd...
И это не одна и та же новость...
Похоже в крымле витает устойчивый запах лыжной мази...
Ответить
Ответить
Ответить
Будут санкции или нет и, если да, какие именно решает Президент и только Президент.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить