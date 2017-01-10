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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: законопроект (1718) Россия (64593) санкции (5774) США (11618)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.

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Экспресс-газета, рассказывая о друзьях Трампе и Путине, дорисовала Вове сантиметров 15-20



Плакатик, канеша, говно. Но нам не наполнение интересно.

Трамп имеет рост 191 см, а тов. Путин официально 170.

Но это на каблуках. А если "чистыми" - гораздо меньше.

Странно, что Вову не изобразили выше Трампа.

Помнится, выше Януковича придворные лизоблюды его уже фотошопили...
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Жаль Фонвизин не дожил...
А то написал бы вторую часть к своему произведению "Недоросль", - "Передоросль"...
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по-мойму ему просто голову пересадили фотошопом. В оригинале Трамп фотографировался со своей женой.
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Компьютеры Управления тюрем подверглись хакерской атаке с российских IP-адресов






В течение месяца компьютеры медицинской службы Управления тюрем подвергались хакерской атаке. В компьютерах, интересовавших хакеров, хранится информация о заключенных, а также история их болезней. Об этом сообщила программа "Мабат", выходящая на Первом канале израильского телевидения.
В репортаже отмечалось, что атака на компьютеры ШАБАС производилась с IP-адресов, находящихся в России. Однако специалисты по компьютерной безопасности не спешат обвинять в атаке россиян. Они не исключают, что злоумышленники могли воспользоваться прокси-серверами.
Атака была обнаружена специалистами киберподразделения полиции с помощью специального программного обеспечения, установленного на компьютеры ШАБАС.
В репортаже отмечалось, что Управление тюрем отказалось комментировать информацию о хакерской атаке на свою сеть.
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Мороз, петух, навоз...что-то мне подсказывает, что появятся новые символы и образы объединяющие раисян в борьбе против произвола пендосии.
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a to jakžeš, - smotrite staju riadom pro riuzge pamiatniki matarylam da drugim dybylam...
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Знают сенаторы что на раиси есть еще и старый новый год. Готовят подарки.
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- Алиса, а зачем мы будем это делать?
- Гыыы, а ты спроси меня, что вы будете есть...)))
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Дай Боже долголетия этим сенаторам,и чтоб они успели еще при жизни увидеть развал мордора на много частей
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Барак Хусейнович може увійти в історію, як могильщик скалєнвстающих. А може, як ганьба американської зовнішньої політики, має ще 10 днів щоб розкинути все по разкладах і загнати в глухий кут ботоксну крису
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Я про петуха рассейского с навоза......
Была росия стала НАВОЗЗИЯ.

Я о петухе с навоза на россии.
Была россия стала НАВОЗЗИЯ.всем свинорусонавозникам Привет.благодарить нестоит
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Нужно отдать должное что эта антилопа или кто она там еще, погибла предпочтя принять неравный бой с хищником, бегству. Не многие из живущих на этой планете смогут преступить свое внутреннее состояние жертвы и выйти один на один с хищником. Этому двурогому респект и уважуха! Думаю что в следующей своей жизни он (она) займет место тигра, ведь он (она) доказала, что он (она) ВОИН.
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Я віддам назовсім безоплатно 4 га біля західного кордону України.
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Резервный фонд России за год сократился почти в 4 раза
Только за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%.


Ну вы там держитесь(с)
http://economics.unian.net/finance/1717511-rezervnyiy-fond-rossii-za-god-sokratilsya-pochti-v-4-raza.html
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Пів-року тому на Россия24 писало: із резервного фонду витрачено 4,7 трлн.руб, залишилось 1,1 трлн.руб. Гаплик!
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Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился в два раза. По данным на 1 января 2017 года, его объем составил 972,13 миллиарда рублей (16,03 миллиарда долларов). На 1 декабря 2016 года в Резервном фонде было накоплено 2,032 триллиона рублей. Министерство финансов неоднократно предупреждало, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан при сохранении низких цен на нефть. https://meduza.io/news/2017/01/10/minfin-potratil-polovinu-rezervnogo-fonda-za-mesyats
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Касапов "мочат" на всех фронтах!
"Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Об этом сообщается в релизе ассоциации, который опубликовал в своём Twitter журналист BBC Дэн Роан.-говорится в заявлении "
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Слава Великій Америці, могильщику смердчої кацапії!!!
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Трамп - я всегда думал что путин умный парень, а оказывается...
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Санкції будуть розповсюджені на території які контролює РФ........... і осіб які порушують права людини на цих територіях.
Напевно це не тільки Лугандонія, Придністров"є, а й Вірменія
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА - Кобздох - "Песнь о 17и Санкциях"
===
О санкциях не думай свысока, / Наступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска / О санкции, о санкции, о санкции...

Все санкции спрессованы в года, / Все санкции спрессуются в столетья...
И я не понимаю иногда / Где первая, а где последняя.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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===санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. "Они (санкции - Ред.) будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов=== Перекредитоваться не дадут,энергетику уронят. А кто же вовлечен в приватизацию российских архивов? - А вся верхушка, включая
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Трамп ужесточает риторику в отношении России - Reuters


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Видел,что пропогандисты раша тв в большой растерянности, ожидают завтрашнего дня.Самое страшное для них санкции в энергетическом секторе.
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Надто багато зла випустила в світ ЕрЕфія. Прийшов час відповідати і ці Абрамси і безкінечні санкції і блокування розвідки кацапської і заводи по виготовленню зброї в Україні , все йде до знищення кацапізму. Боюсь , що ця війна задіне всіх , імперія зла так , просто не здохне. Не буде миру з москалями.
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Недипломатическим языком-вашу недвижимость на нашей территории и ваше бабло в наших банках-национализируется.Приплыли!as soon as possible!
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Чебурашка, уже! Можно переодеваться во все чистое...
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Предлагаете верить рос.специалистам- аналитикам?
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О господи! Ты бы лучше грамматику русскую подучил, чем бред галоперидоловый постить
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по словам сенатора, "мы откажем в использовании нашей банковской системе". Чи означає це, що усі кореспондентські рахунки, відкриті банками засрашки в банках США будуть заблоковані? Якщо це так, то всі платежі в доларах США по всьому світу для рашистів закриті, тоді і за нафту, і за газ розрахунки в доларах стануть неможливі. Серпом та ху*лові по яйцях. Дай Боже вам, панове сенатори здоров'я на многії літа!
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Тополь, тополь! Я искадер. Как смишно? Как смишно? Прием!!!!
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ЕСЛИ АБАМЫЧ УСПЕЕТ ЭТОТ САНКЦИОННЫЙ МАХОВИЧОК ЗАПУСТИТЬ, ОН ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО КРУТИТЬСЯ БУДЕТ
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Созданная Западом благоприятная конъюктура нефтегазовых цен была задумана как замена "плану Маршалла" для России, с целью вывести огромную страну из нищеты и хаоса. Однако бывшие комиссары еще в советское время были хорошо обучены ремеслу грабежа и мародерства. Триллионы нефтедолларов достались не одураченному народу, а горстке дорвавшихся до абсолютной власти чекистов, "скованных одной цепью и связанных одной целью". Целью этой был реванш за поражение в "холодной войне" за мировое господство и развязывание новой войны - до победы. Абсурдность и иррациональность такого образа действий долго не осознавалась и не признавалась западными политиками, продолжавшими судить о происходящем, исходя из своих представлений о разумном и его пределах, в которых обладание огромными финансовыми ресурсами должно было стать конечной целью. Им все еще хотелось верить, что Россия может превратиться в некое увеличенное подобие Канады или Швеции, разбогатевшей на продаже сырья и раздобревшей, как цирковой медведь на пенсии. Однако здесь произошло некое замыкание по фазе, что вернуло заматеревших коммерсантов к зловещей матрице их социально-психологического происхождения. Они вдруг вспомнили о своем "комиссарском прошлом" и бредовые мечты о мировом господстве вновь всплыли в их заплывшем жиром воображении. Строго говоря, ничего особо удивительного тут не было, так как ничему другому, кроме провокаций и диверсий, они никогда не обучались, да к тому же разбогатевшим выскочкам всегда было свойственно верить в ложь, которую они сами выдумывали, и в лесть, которую они сами и заказывали.
повністю - http://www.kasparov.ru/material.php?id=5871E105DC259&section_id=50A6C962A3D7C
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ
Нефть WTI опутилась до $50, нефть BRENT опустилась до $53, $1 стоит больше 60 деревянных.
ДЛЯ НАЧАЛА ГОДА СОВСЕМ НЕ ДУРНО
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Да тут и похлеще дела есть...
http://newsbabr.com/irk/?IDE=151760...

И вот...
https://tjournal.ru/38341-rosneft-prodala-pochti-20-svoih-akcii-shveicarsko-katarskim-investoram-za-105-mlrd...
И это не одна и та же новость...
Похоже в крымле витает устойчивый запах лыжной мази...
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И что? Генетически модифицированный хомо совьетикус понимает только силу. Думаю Рыжий понимает, что ни Ковбой ни Черный, с мутантами договориться не смогли.
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Благодаря доктрине разделения власти на которой основаны Соединенные Штаты, законопроекты ограничивающие свободу действий Президента в области внешней политики носят сугубо символический характер и всегда включают статью позволяющую Президенту игнорировать закон по своему усмотрению.

Будут санкции или нет и, если да, какие именно решает Президент и только Президент.
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Злые вы все какие-то...Пидорашку жалко...,хуйло жапко...
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ну, где там захерова со своими истеричесикми отрыжками?)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАмериканские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России
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