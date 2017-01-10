Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом

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в результате 100 летней деградации этой территории (язык не поворачивается сказать страна), так вот в результате этих потуг и родов на свет появилось что то склизкое, маленькое, мерзкое, вонючее, как в плохом ужастике - какое то отвратительное ползующее существо, с которым никто не хочет связываться, все им брезгуют, никто руки подать не хочет, а если и подают, то - за большие деньги, имя ему - путин - такой маленький, вонючий, весь в какой то слизи уродец - вместо глаз - зенки, вместо печени - сердце, вместо средца - печенка -символ этой стр нет, территории, результат ее 100 летней истории, достойный ее населения, допрыгались.
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В реальной жизни быдло-совка можно определить по его полу-азитской ублюдочной внешности.
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путин и его псы в кремле поняли что их обыграли и единственное что им остается, это просто смотреть как душат россию вместе с ее быдлом и даже если сегодня в россии случится социальный взрыв, это не зацепит Украину.
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Зато резервный фонд России за 2016 год сократился почти в четыре раза и предупредили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, после чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.
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Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Вооруженные силы Украины в районе Дебальцево заняли более выгодные позиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«На Светлодарской дуге у нас чуток новых позиций появилось. Наши очень постарались, и самое главное все сделали тихо. Позиции наши, и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», - отметил Мысягин.
Он добавил, что боевики обо всем догадались и активизировались, «но было уже поздно».
«Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет», - сказал волонтер.
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А тепер дивимося, які ЗМІ, які блохери, журнашлюшки, ексПерди цю тему розкручувати будуть і зраду розганяти. Так і вирахуємо всіх агентів ФСБ!
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