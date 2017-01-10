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Теги: Таиланд (141) танк (629) поставки (132)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Завод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду

Госпредприятие "Завод им Малышева" (Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд согласно утвержденному графику, в настоящее время идет подготовка к приемке тайским заказчиком очередной партии бронетехники.

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А почему этих танков нет в ВСУ???
У Таиланда более серьёзные враги?
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У Тайланда больше денег. Один Оплот стоит, как модернизация десятка Т 64 до Булата.
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Да похер у кого сколько денег.
Этот танк производится в Украине.
Война идёт в Украине.
А танки поставляются в Таиланд.
Занавес!
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Пусть быдло верит в этот бред про десятки булатов дальше.

Это реально нонсенс: воюющая страна поставляет танки в армию другой страны, а не в свою.
Да где и когда такое было?????????

Сыну пашинского, сидящему на зарубежных контрактах, всё мало??
Мы эту х@йню терпеть долго будем????
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Воюющая страна? В этом году были какие-то танковые сражения?
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Сводки командования ВСУ почитайте - сколько раз их бронетехника расстреливала наши позиции!
Все возмущались ещё - а где противотанковые комплексы??
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Да не может быть!

Вопрос был о танковых сражениях - вот оно и было, только с одной стороны это было сражение, а с другой - отсиживание. Потому что ответить нечем.
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Тайський контракт це трагічна помилка порошенка! В результаті ми втратили все і не поставили танки в ЗСУ (від чого понесли страшні втрати на фронті) і просрали великий контракт на 200 танків з Тайландом і не завантажили завод ім.Малишева виробництвом більш дешевих танків Т-64БМ Булат (не зробили жодного Булату за три роки)! Україна не могла виконати тайський контракт (на 49 танків БМ Оплот та БРЕМ) вчасно (до кінця 2014 року) і взагалі не могла виконати тайський контракт в розумні терміни і тому не було жодної причини продовжувати відправляти танки БМ Оплот в Тайланд! Треба було контракт розторгнути і всі танки відправляти в АТО, але ж це могло розвалити плани путіна на Донбасі і тому порошенку дали завдання будь якими методами вмовити тайців продовжити контракт і відправляти всі наявні танки в Тайланд. Згідно з планами путіна завод ім.Малишева мав працювати тільки на тайців щоб виключити його з виробничого ланцюга Укроборонпрому. В результаті ЗіМ зробив тільки 25 танків з 49!!!! бо завод ім.Малишева виробляє по 5 танків на рік, бо на заводі більше 30% працівників приїхали працювати з Росії та мають російське громадянство! Завод ім.Малишева в Харкові буде завалювати будь які військові контракти, поки не почнуть розстрілювати прямо в цеху всіх хто саботує виробничий процес, починаючи з директора заводу та його замів! Нарком Малишев розстрілював керівників прямо в цеху з особистої зброї і тому в СРСР завод ім.Малишева виробляв до 1000 танків на рік в мирний час і до 3400 танків на рік в умовах війни!
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Тайський контракт це трагічна помилка порошенка! В результаті ми втратили все і не поставили танки в ЗСУ (від чого понесли страшні втрати на фронті) і просрали великий контракт на 200 танків з Тайландом і не завантажили завод ім.Малишева виробництвом більш дешевих танків Т-64БМ Булат (не зробили жодного Булату за три роки)! Україна не могла виконати тайський контракт (на 49 танків БМ Оплот та БРЕМ) вчасно (до кінця 2014 року) і взагалі не могла виконати тайський контракт в розумні терміни і тому не було жодної причини продовжувати відправляти танки БМ Оплот в Тайланд! Треба було контракт розторгнути і всі танки відправляти в АТО, але ж це могло розвалити плани путіна на Донбасі і тому порошенку дали завдання будь якими методами вмовити тайців продовжити контракт і відправляти всі наявні танки в Тайланд. Згідно з планами путіна завод ім.Малишева мав працювати тільки на тайців щоб виключити його з виробничого ланцюга Укроборонпрому. В результаті ЗіМ зробив тільки 25 танків з 49!!!! бо завод ім.Малишева виробляє по 5 танків на рік, бо на заводі більше 30% працівників приїхали працювати з Росії та мають російське громадянство! Завод ім.Малишева в Харкові буде завалювати будь які військові контракти, поки не почнуть розстрілювати прямо в цеху всіх хто саботує виробничий процес, починаючи з директора заводу та його замів! Нарком Малишев розстрілював керівників прямо в цеху з особистої зброї і тому в СРСР завод ім.Малишева виробляв до 1000 танків на рік в мирний час і до 3400 танків на рік в умовах війни!
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Что мешало Т-64 расстреливать их позиции? Да собственно так и было. Почитай сводки ГРУ об убитых боевиках. Факт, что война позиционная - стороны лениво постреливают друг в дружку, иногда попадают. Танки не особо нужны.
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Сводки гру? )))
"Сводки гру" списаны со сводок басурина - "убито миллиард террористов", "уничтожено миллион техники" и т.д.
Сидит какой-то кабинетный писатель и сочиняет "сводки гру".
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Ватан, флажок на днр поменяй, ато сидишь, чмо чухонское и гадишь на наших сайтах.
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военную кафедру закончил? Прояви свой патриотизм в АТО.
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ППЦ! Скока на цензоре полезных идиотов , военных экспердов и полководцев !!!
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А на які болти ти збираєшся купляти комплектуючі)))) Без грошей жодна держава не здатна озброювати і утримувати власну армію--ні США ,ні РФія)))
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З України , щорічно , виводиться 10-12 млрд $ - дійсно , звідки ж в нас гроші ?
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+1

И как свидетельствуют е-декларации ещё столько же тут находится в карманах коррумпированных тварей.
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Но до чого тут контракт на посточання танків Таіланду????)))
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А им пох. Главное ,кто громче крикнет ЗРАДА. Когда этих крикунов просишь аргументировать,то сразу переходят на маты и оскорбления.
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Курская дуга в Украине? Ты вообще в курсе ,что танк это наступательное оружие? Арта и противотанковое вооружение у нас есть. Бурятов покрошим.
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Быдло голосует за Жульку и Самопомощь, которые голосуют против спецконфискации, чтобы активы Януковича случайно не пошли на оборонку.
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А ты спроси у своеги пидера слесаря захарченко, сколько терпеть будете.
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Есть более важные задачи, на которые направлено финансирование, например ОТРК и ПВО.
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Какое отрк, какое пво - где оно???
"Более важные задачи" у командования ВСУ - это распил!
И ничего более!!
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Для того щоб пиляти ,ще потрібно заробити цей пиломатеріал )))
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Харэ истерить. Ракетные комплексы разрабатываются, стоит это дорого, очень, и время занимает немало.
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путАн ТВ сказало? Не смотри, совсем казламордым станешь.
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Это-да.
Например,квартиры по ляму баксов на Печерске,таиланды с мальдивами и прочими канарами,распил бюджета...
А ещё-заводик в липецке и прочие ништяки в "братской" срасее.
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Так накажи заводу виготовляти танки для ЗСУ на халяву.
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Да похер у кого сколько денег.
Этот танк производится в Украине


если ты заплатишь денег бригаде за ремонт твоей квартиры,
а они скажут:
да похер, у нас у самих квартиры не отремонтированы!,
то что ты скажешь этим ремонтникам?

хотя...

откуда у тебя деньги на ремонт квартиры )))
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Потому что танки в современной войне-это уже не актуально.При наличии противотанковых прибамбасов.Зато деньги,вырученные от продажи Укроборонпром может направить на создание РЕАЛЬНО НУЖНЫХ Украине видов оружия.Таких,как "Гром-2" например... Или украинская крылатая ракета "Нептун" (аналог "Томагавка").
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Глаза быдлу этим бредом замыливать будете.

Сколько ракет произведено за три года??
Сколько противотанковых комплексов произведено за три года?
Сколько вообще хоть чего-то произведено за эти года, если сраных автомобилей не было вывезти раненых со Светлодарской дуги?
Что за бред??????
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Поменяй флажок на триколор, или даунбасский.
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А откуда такой ярый интерес? Может тебе еще чертежи показать, а?
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Дурик ,а кто тебе сказал про небылоавтомобилей? Для лоха сняли фейковый ролик ,оно и поверило Лошара ты тупая
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то не лошара, то - целенаправленный савушинско-ольгинский троль.
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Ну допустим сейчас есть "Гром" и "Нептун", и что изменится? Лугандон в ужасе сдастся? Крым вернётся?
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Нет сейчас ни грома, ни нептуна - ничего нет.
Или уже поставлено в боевые части хоть что-то??
Три года прошло!

За три года можно бл@ть космический корабль построить - не то, что сраную ракету склепать.
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Не надоело голословщиной заниматься?Нету... нету...нету... Откуда ты знаешь?!Так в твоей методичке сказано ?
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Это троллоло. Специально сеет панику и провокации.
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Скинь ссылочку в подтверждение твоего пиздежа
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В методичках нет ссылочек Там только лозунги про зраду и фсёпропало.
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гондонльеро, ты на диване сидишь и медведуковскую коричневую жижецу разводишь.
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А если будет у Украины сотня (две,три сотни) "Оплотов"-это приведет к Победе над Лугандоном и стоящей за ним кацапофашистской Орды?
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Это приведёт к уверенности, что сотни их танков не окажутся в Днепре или Харькове, количество коих выше, чем в Германии по словам кондитера.
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Оно фильмов про курскую дугу насмотрелось. А вообще , такое впечатление ,шо оно просто ё@нутое.
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В Таиланде наводнение(стихийное бедствие) .
Тем не менеек о р о л ь ТАИЛАНДА - отрубав правые руки ворам бюджета страны нашелдля контракта с Украиной по $ 4 000 000 миллиона долларов за е.д . для своей Армии .
Украинский контракт в четверть миллиарда долларов на поставку Таиланду
49 новых танков «Оплот-Т» + 2 БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины)

Гешефтники получили а в а н с за первые 10 ед.
и успешно его распили. Теперь ищут их , согласно графика ?

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Зрада? Что решат 10 Оплотов? На стоимость ОДНОГО Оплота можно модернизировать 10 булатов и стрелять они будут не хуже Оплота. А неустойку по контракту ты платить будешь?
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Руководство Таиланда заботиться о повышении обороноспообности...в отличии от руководства Украины....
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Не верим!!Все равно виноват пэця,шоколад,чеколад....
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Это как, БЛЕЯТЬ понимать???? Третий год войны, третий год убитые и раненные, третий год волонтеры на собранные деньги восстанавливают совковый хлам, а шоколадная
РЫГО-УБЛЮДИНА, поставляет новые танки в Таиланд?!?!?!?!
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А сколько ты, лично, дал на оборону Украины и новые танки?
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...поставляет новые танки в Таиланд?

Угу ... а ще він постачає воду в Луганськ , аби сєпарам було комфортніше воювати ...
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а нащо на блокпостах Оплоти, звичайно їх треба мати, так в сучасній війні виконує фунцію прориву, але він нічого не допоможе стоячи на блокпостах чекаючи міну з неба...
звичайно що в таких умовах швидкі легкі бронемашини актуальніші.
але хочаб потрошки по декілька штук нарощувати потенціал для штурму лугандонії.
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Я ,как то и не предполагал ,что Тайланду танки наши нужней,чем нам самим .....
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Из этой новости растут козлиная борода и роги.
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Кістьми ляжемо, а танки тайцям поставимо! Це наш інтернаціональний обов'язок!
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А может Таиланд специально заказал эти танки по заказу рашки? Чтобы у Украины не было МНОГО вооружения? О качестве спорить глупо- лишние гусеницы никому не помешают, как и колеса. Даже сгонять за хлебом!
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В Украинской Армии за 10 (десять)лет -
профинансирована закупка аж

13 (тринадцати) е.д. боевого танка «Оплот» разработки ХКБМ им. Морозова и является глубокой модернизацией танка Т-80У/УД .

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Вылезло ватное чудо, которое вчера постило подбитые абрамсы.
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Абрамс против Оплота ?
На войне , как на войне.
И не потопляемый Титаник ушел на дно.


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о в чём спор? так или иначе: ни танков ни денег.
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Че вы тут на ветке спорите ущербные??? Нужны танки воюющей Украине или нет? Бабло решает все..., и Украина курит в сторонке...
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http://censor.net.ua/news/419123 Де танки?/ukraina_poluchila_185_mlrd_pomoschi_ot_yaponii_poltorak_obnovleno/sortby/tree/order/desc/page
/1#comments

13.12.16 14:27 Украина получила $1,85 млрд помощи от Японии, - Полторак (обновлено)
""Танк БМ Оплот коштує 4 млн доларів. На 1,85 млрд доларів
можна було купити 462 танки?
Де гроші?

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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗавод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду
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