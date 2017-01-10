Завод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду

Andrey Lontkovsky
, Alexandr Slavich
, RussianChuckcha
, Грга Питич
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, NNN
, Alter Nator
, Глеб123
, 133133
, Aviso Hela2007
, литвин
, Alex Palyvoda
, John Observer
, Карпов Олег
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Антип61
, keeper0306
, Демьяна Соколова
, кацахол
, Arseniy Cherkasov
, Йозеф Швейк
, Polomarenko Anatoly
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Жыве Беларусь
, Шурум Бурум
, Dmitriy Petrov
, Cuculechka Podilska
, ГЕТЬМАН UA
, Власов Сергей b3083465
, Юрий Булкин
, SkVrostik
, Друг Народа
, Eispickel
, cloud2009 26ea8082
, botoks
, Ksenia VB
, Lev Zawago
, Олєкса Моцкаль
, Mora Zfayfer
, Alex Korn 4148a992
, Дорогой Я
, Baks13
, Роман Фил
, Волелюб Степовий
, Gia Baqradze
, Serg Gor
, Sophia-Maria Duglass
, Cheba AtWork
, Aleks_15
, Роман Бакс
, Андрей Бигма
, Орчиково Чернецкий
, Сергей Канев
, Зойч
, Виктор Тот
, mario 9abc9ff0
, Дмитро Черних
, CА
, Сергей1500900
, Goldman Sachs
, Serjio 1611
, Anatoly Filatov
, Alexander Kutscherow
, Артур Ланглиц
, 5 копійок
, Великая Исландия
, Андрій Смицький
, Иван Потехин
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, busny
, Намкрыш Намкрыш
, пантелемон
, Михаил 7dcb61e4
, Petr Demchuk
, Боец диванных войск
, частный сектор
, Mike Nichols
, Ладимир Лебов
, Гоблин Унылый
, птах
, Варвара
, Ron Ma
, RustIck
, Олександр Терек
, Олег Хардин
, Семен Федорович
, goldshrek shrek
, Natalia Mangion
, Maxim Ak-Murza
, Володимир Науменко a6a66e08
, secret secret_too
, Pyga BESTia
, Dima30
, Elena Italenna
, Platon Gallus
, belge
, Myko
, Михаил Собчинский
, Алексей Любая
, Леонид Днепр
, Andrius Myjota
, Who is Who
, Денис Иванов 85264b72
, Aleksandr Black
, sea dog
, Mykola Bratiichuk
, Чрствый
, Борис Маркони
, Виктор Азовцев b465a5d8
, Ватник Путин
, Алексей Кривошеев
, vasya vasun
, Alex Dave
, Max Gor
, Русскiй Бандеровецъ
, Василий Vasil
, Андрей 8ea0c43a
, Михаил Карпенко
, Александр Глазков
, Осипова Лариса
, Гела
, Alex Polyakov2013
, Глеб Жеглов 2578b002
, Art Severin
, Банду-геть
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Ватник Дзедываевалов
, _Цеглою_по_скроні_
, Lvbnhj
, Владимир Капранов
, stas volja
, молодой рабочий
, Прохожый
, phantom4
Andrey Lontkovsky, Alex Palyvoda, Грга Питич, Глеб123, Aviso Hela2007, ГЕТЬМАН UA, Polomarenko Anatoly, кацахол, Cuculechka Podilska, Eispickel, Sergey Sergey dfbf1da5, botoks, NNN, SkVrostik, 133133, Игорь Мельник 1e80ecc1, cloud2009 26ea8082, Goldman Sachs, Sophia-Maria Duglass, Жыве Беларусь, RussianChuckcha, Зойч, Alex Korn 4148a992, Артур Ланглиц, Сергей Канев, Великая Исландия, Демьяна Соколова, Сергей1500900, Petr Demchuk, Igor Lyashenko 37b3b0fe, Шурум Бурум, Дмитро Черних, птах, Орчиково Чернецкий, Baks13, Alexander Kutscherow, Юрий Булкин, Arseniy Cherkasov, частный сектор, Боец диванных войск, Виктор Тот, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, RustIck, Myko, keeper0306, Леонид Днепр, Andrius Myjota, Гоблин Унылый, Ksenia VB, Осипова Лариса
Всего на сайте: 185 писателей
У Таиланда более серьёзные враги?
Ответить
Ответить
Этот танк производится в Украине.
Война идёт в Украине.
А танки поставляются в Таиланд.
Занавес!
Ответить
Это реально нонсенс: воюющая страна поставляет танки в армию другой страны, а не в свою.
Да где и когда такое было?????????
Сыну пашинского, сидящему на зарубежных контрактах, всё мало??
Мы эту х@йню терпеть долго будем????
Ответить
Ответить
Все возмущались ещё - а где противотанковые комплексы??
Ответить
Ответить
Вопрос был о танковых сражениях - вот оно и было, только с одной стороны это было сражение, а с другой - отсиживание. Потому что ответить нечем.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Сводки гру" списаны со сводок басурина - "убито миллиард террористов", "уничтожено миллион техники" и т.д.
Сидит какой-то кабинетный писатель и сочиняет "сводки гру".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И как свидетельствуют е-декларации ещё столько же тут находится в карманах коррумпированных тварей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Более важные задачи" у командования ВСУ - это распил!
И ничего более!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Например,квартиры по ляму баксов на Печерске,таиланды с мальдивами и прочими канарами,распил бюджета...
А ещё-заводик в липецке и прочие ништяки в "братской" срасее.
Ответить
Ответить
Этот танк производится в Украине
если ты заплатишь денег бригаде за ремонт твоей квартиры,
а они скажут:
да похер, у нас у самих квартиры не отремонтированы!,
то что ты скажешь этим ремонтникам?
хотя...
откуда у тебя деньги на ремонт квартиры )))
Ответить
Ответить
Сколько ракет произведено за три года??
Сколько противотанковых комплексов произведено за три года?
Сколько вообще хоть чего-то произведено за эти года, если сраных автомобилей не было вывезти раненых со Светлодарской дуги?
Что за бред??????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или уже поставлено в боевые части хоть что-то??
Три года прошло!
За три года можно бл@ть космический корабль построить - не то, что сраную ракету склепать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тем не менеек о р о л ь ТАИЛАНДА - отрубав правые руки ворам бюджета страны нашелдля контракта с Украиной по $ 4 000 000 миллиона долларов за е.д . для своей Армии .
Украинский контракт в четверть миллиарда долларов на поставку Таиланду
49 новых танков «Оплот-Т» + 2 БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины)
Гешефтники получили а в а н с за первые 10 ед.
и успешно его распили. Теперь ищут их , согласно графика ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
РЫГО-УБЛЮДИНА, поставляет новые танки в Таиланд?!?!?!?!
Ответить
Ответить
Угу ... а ще він постачає воду в Луганськ , аби сєпарам було комфортніше воювати ...
Ответить
звичайно що в таких умовах швидкі легкі бронемашини актуальніші.
але хочаб потрошки по декілька штук нарощувати потенціал для штурму лугандонії.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
профинансирована закупка аж
13 (тринадцати) е.д. боевого танка «Оплот» разработки ХКБМ им. Морозова и является глубокой модернизацией танка Т-80У/УД .
Ответить
Ответить
Ответить
На войне , как на войне.
И не потопляемый Титаник ушел на дно.
Ответить
Ответить
Ответить
/1#comments
13.12.16 14:27 Украина получила $1,85 млрд помощи от Японии, - Полторак (обновлено)
""Танк БМ Оплот коштує 4 млн доларів. На 1,85 млрд доларів
можна було купити 462 танки?
Де гроші?
Ответить