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Теги: Германия (2573) Порошенко (10332) соболезнование (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Федеративной Республики Германия Романа Герцога.

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Лучше бы промолчал, чем всякую чушь и ахинею нести! Чем он был "велик"?
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Обычные дипломатические реверансы и экивоки ...
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как раз это не обычные, а чрезмерные, в надежде, что его не забудут потом по "головке погладить"!
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Смерть наших солдат на фронте этого субьекта не сильно беспокоит. Шухаль хреновая!
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Не хочу показаться монархистом...Но лучше бы Герцог жил,а клоун сдох.
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давай уже - Мир патерял вяличайшего кандитера....
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по этому поводу будет не грех выпить компот с печенкой "Рошен"!
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без разницы, для меня вся продукция "рошен" под личными санкциями!
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А конфєти фабрікі ;Красний Октябрь; как, потребляєш?
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Если быть откровенным,то и кондитер из него херовый. При всем неуважении к кацапам и моей ненависти к ним,но у них шоколадные конфеты вкусней.Возможно это связано с тем,что берут шоколад у латиносов по старой дружбе(Никарагуа,Гандурас) и нет смысла его бодяжить. Странно ,что раха парашенковское гавно берет.Ох как странно....
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Кацапські конхвети смачні? У вас якийсь викривлений смак, можливо рецептори смакові пошкоджені?

На сьогодні дійсно якісною є продукція Світоча і Корони. Рошен дуже дорогий і ціна не відповідає якості. Деякі види цукерок від Житомирських ласощів теж якісні (чорнослив в шоколаді) Продукцію інших виробників (авк, конті і т.д.) просто їсти не можливо.
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а чего никто про липецкую фабрику не вспомнил... как то и неинтересно читать эти бредовые комменты... !
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а что её уже продали, а деньги в панаму перевели? нет?
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нельзя ее продовать!
о чем вы тогда бедолаги будете на форуме трепаться...?
у вас же в голове ни ума... ни фантазии... а только липецкая фабрика...,печеньки рошен...
задолбали всех со своим порохом!
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Вообще бессовестный народ в Украине живет!! Президент ворует, а подлые людишки никак не успокоятся.
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то то я смотрю тебя так и "пучит"!
да пусть воруют... лишь бы хоть маленький повод вам всем давали "промыть" свои кости... !
они не жадные... и себе (в карман)... и вам для постов на форуме...!
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А в чём проблема? Я лишь требую выполнения нормы конституции Украины, ст.103 не по форме, а по смыслу (содержанию), как и положено её соблюдать.
"..Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли..."
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он так или иначе получает прибыль, и это прибыль во время его "президентства" непомерно увеличилась, хотя в стране кризис и спад!
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так ты не сюда пиши... здесь такие же лентяи как и ты!
ты пиши в СБУ... в ООН... в крайнем случае напиши в СПОРТ ЛОТО! :D
а он будет ухмылятся... и продолжать свое дело!
вот почему он не обращает внимания на этот " срач про него"...
вы здесь сидите целыми днями.... постити чушь... лишь бы не шли на майданы... и не делали ему нервы!
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сначала было слово! потом оно перейдёт в дело. Лавина начинается с одного пустячного камушка.
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лавина начнется когда ты и все кто здесь просиживает штаны хоть на день оторвутся от "клавы".. и выйдут к народу!
но это никогда не произойдет... потому что .... интернет паутина сильнее разума!
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лавина не может начаться, потому что абсолютное большинство даже не осознаёт и десятой доли того, что здесь написано. Скажем некоторое деятельное и разумное меньшинство сбросит этот гнилой режим и возьмёт власть в свои руки, но ради чего и кого, если они со своими мозгами и так себе на жизнь заработают? Чтоб тащить на себе груз ответственности за тупое и невежественное большинство, которое не состоянии организовать собственную жизнь? Где же вы столько наивных альтруистов найдёте?
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Во всех конторах такого типа по итогам года лица приближенные (холуи) получают бонусы для того чтобы в течении следующего года гнобить и чмырить плебс еще с большим рвением.
И сидят они тихесенько чтобы счастье мимо них не прошло.
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"Голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 52,57 млн гривень доходу від компанії ICU Holdings Limited.
Відповідне повідомлення оприлюднене 28 грудня у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. ICU Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах."

ЕП, Середа, 28 грудня 2016, 14:50

Працювати треба, а не скиглити, що Президент поганий... ЛУДШИЙ БАНКИР ЕВРОПЫ куда там герцогам
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Зараз вилізе якась зрадопадла і просмердить : в той час як хлопці на фронті гинуть він екс-президентів поздоровляє, сука, скільки можна терпіти.
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та пофіг шо він зробив, чи поздровив,чи привітав чивислови вспівчуття чи ще щось. Головне зрадопадли висеруться в будь якому випадку.
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Кто такой этот герцог, это пятое колесо в телеге, но для нашего жида и этот поц уже "великий европеец".
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При Герцоге немцы перестали стесняться своим флага . Это правда .
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І тільки родичам загиблих на передовій воїнів ЗСУ не чутно слів співчуття від Петра Олексійовича.. А так він людина чутлива - всім іншим співчуває..
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Тут гівномет, як ти говориш, тільки один - син твоєї мами..
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога
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