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Теги: Львовщина (1257) Польша (3556) вандализм (313) МИД Польши (138)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области

Министерство иностранных дел Польши призывает украинские власти расследовать и привлечь к ответственности виновных в надругательстве над памятником погибшим полякам во Львовской области.

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Фашисту Качинському і його ручному сейму дякуйте за розпалювання антиукраїнської істерії... Що посієш, те пожнеш...
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Cлышь ты ,только конченный долбоёб воюет с могилами.
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Українські націоналісти дійсно такого ніколи не робили і терор їхній був вузьконаправленим і точним, а не як кацапи вантажівкою та й у натовп...
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А хто ще може поруч зі стягом УПА намалювати символіку СС...
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Польські навряд, бо знають, що різниця відома всім. А тут і швидкість появи інформації в кацапоЗМІ, і вдавана (з кацапським акцентом) українська мова виконавців, і ця сама символіка біля прапора...
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Daniel Rodriguez53 хв. · Свежая российская национал-фашистская провокация. Осквернили польский памятник и выложили видео на ютуб.
Как обычно прокололись на грамматике. Правильно писать ЗНИЩЕНО.
P/S некоторые руСМИ опубликовали новость про памятник ЗА 12 часов ДО провокации.
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Ну дык гуглом переводили свинособаки руснявые ...
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А найти? Где наши доблестные полицейские? И снег со следами в помощь и люди не местные и многое другое ... Это же не донецкая область и даже не киевская. Ищите, ДОРОГИЕ наши.
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Их надо не наказывать, а сразу кастрировать. Стоит же это быдло первыми в очереди на пересичку и жопы ездит обмывать полякам. А тут всю страну выставляет варварами и дебилами. И как Господь всю эту мразь терпит?
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Це провокація вигідна двом фашистам і україноненависникам - Качинському і Путіну!

Одне з двох....
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Забавное совпадение, в польском фильме "Четыре танкиста и собака" советской эпохи двух героев звали Ярош (первый командир танка) и грузин Саакашвили (механик-водитель):
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А что ничего не слыхать насчет вандалов осквернивших памятник в с.Верхрата ( Прикарпатское воеводство) ?
Почему польский МИД не был обеспокоен ?
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Полякам можна... То вважається нормальним для них...
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Это из тех же запоребриковых , которые в своё время валили тризуб на Говерле ... Думаю , уже укатили в свои срани-рязани ...
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Какая то у них односторонняя озабоченность .
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Вот не знаю... Конкретное впечатление кацапской провокации. А ведь вполне может быть и так, что нашлись отмороженные укры, но кацапам веры нету, и за любой такой пакостью ищешь торчашие свиные кацапские уши.
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Ше раз кажу: українець не намалює чорночервоний прапор поруч з емблемою СС.
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Обратите внимание на флаг Украины .Сначала нарисовали флаг вверх ногами, потом поняли, что паливо получилось и дорисовали еще одну полосу .
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Найти потрібно цих негідників-вандалів і покарати..................
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согласна полностью, а как насчет тех ляхов которые 2 мес назад маршировали и орали смерть украинцям, уже покаралы?
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Більшість українців, а також світова громадськість, знають або чули про трагедію білоруської Хатині, чеського Лідіце, французького Орадура, знищених в 1942-1944 рр. Вони - яскраві свідчення фашистського варварства.

В Лідіце загинуло 180 осіб, з них - одна дитина, в Хатині - 149 чоловік, в т.ч. 75 дітей. А хто знає про спалене село Сагринь і понад тисячу його замордованих мешканців у т.ч. більше 100 дітей, які впали не від рук німецько-фашистських карателів, а від таких як і вони громадян Польщі, котрі на трупах і згарищах українських сіл будували свою нову однонаціональну державу? В доповнення до цього, слід наголосити, що березень 1944 року став справжнім пеклом для українського населення Холмщини. Лише у Шевченківські дні 1944 р., від 9 до 22 березня, впродовж двох тижнів, було повністю спалено 35 сіл і замордовано тисячі невинних і беззахисних мирних мешканців, тільки за те, що вони були українцями, любили свободу, рідний край, споконвічну українську землю Холмщини.
Сагринь - старовинне українське село, яке згадується і літописах з початку 15 століття, знаходиться за 18 км на південь від повітового міста Грубешева Люблінського воєводства, за якихось 23-24 км від сучасного українсько-польського кордону.
Вдосвіта 9 березня 1944 р. група Армії Крайової в кількості 1200 осіб оточила село Сагринь і обстріляла його запальними кулями. Протягом 9-10 березня бойовики АК застрелили, спалили живцем, зарізали, закололи вилами в палаючому селі і навколишніх полях близько 1240 його мешканців і людей з сусідніх сіл, які ночами переховувались у Сагрині. Понад триста господарств Сагриня згоріли вщент, сплюндровано сільський храм. Вціліле майно було пограбовані поляками. Отак, 70 років тому трагічно обірвалася багатовікова історія українського села Сагринь.
Правда про трагедію с.Сагринь
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Не потрібно паніки!!! Памятник відновлять , а злочинців знайдуть і покарають! У Польщі з укранськими пам"ятниками роблять те саме!!! Настала така дурнувата пора в світі , просто треба спокійно пережити це і не розсосолювати по всіх всюдах!
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Нужно словить кацапа во львове и наказать его!
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Очевидная работа рюцкого мира или сверх полезного идиота. На награждение которого уже подготовлен секретный указ. Для России нет сегодня более важной задачи, чем пересорить Восточную и Северную Европу. Ведь сегодня только Польша может повторить чудо на Висле на Дону. У нас рюцкий мир действовал точно также. Еле отбились. И отбили желание повторить. Доказали, что большая польза для организаторов провокаций будет, если русские привезёные дипломатами деньги провокаторам сами своруют или пропьют
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виновных для покарання предлагаю отдать олегу ляжко
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Виходить що МЗС Польщі (католицької країни ) осквернення Роз'пяття в Умані зовсім необразливо для 30млн. громадян!? Але коли це на львівщині і стосується памятника жертвам репресій (а не релігійного символу) то тоді це жах як "збурює" все міністерство!
Цікавий парадокс? А може міністерство якось там з тими вандалами через ноосферу (наприклад) зв'язане? А з Богом очевидно що у них жодного зв'язку неіснує.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области
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