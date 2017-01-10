Розенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты

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Всего на сайте: 186 писателей
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Вы не одни. В Новой Каховке (херсон) так же. Покращення не видбудуться.
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м.Херсон Інститут охорони ґрунтів - примусово відправили у відпустку за свій рахунок
директор Мельник (колишній заступник Костюка), київський ген.директор - Яцук
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Нет какие 29 что бы было 29, на реальном рынке на меж банке должны перестать сдерживать… Вот выдадут зп и тд до 15 числа вот тогда и увидим более реальные курсы что получится, а вообще всё видно будет только с середины февраля, после прохода холодов закупки газа, получение зп уже с минимальной 3200, + суд скоро в 20 числах по долгу 3 лярда… + МВФ дадут лярд или нет,… очень много если… и к сожалению все если не в пользу гривны… кроме МВФ конечно…
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Пиндоси з москалями - Гиперлупа,
А нам ця ни до чого дребедень,
Ми вильни люди, в нас е гиднисть та Зал УПА...
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@NoFated
Україна. За чверть століття тут спи....ли все
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