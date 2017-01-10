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Теги: зарплата (1612) Кабмин (9573) Розенко (378)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Розенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты

В каждой области должна быть создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации с выполнением решения правительства о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн и мгновенного реагирования на жалобы граждан о нарушении руководителями предприятий их трудовых прав.

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Розенко,когда ты,сука,пенсии людям пересчитаешь на величину инфляции? Для вас законы -не законы? Три года не пересчитываешь,урод.Пенсии за 3 года упали в 3 раза,а тебе пох?Вон ,сука ,из Кабмина вместе с Гройсманом.
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3200? а сколько чистыми, то есть на руки? И сколько спд-ешник заплатит?
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Ничё-се ,жалуюсь-мою жену перевели на четырёхчасовой рабочий день и даже не спросили согласна она или нет,только сказали,кому не нравится,увольняйтесь !!!!
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Строчи анонимку Розенке - он вышлет КОРД с Нацгвардией на 500 "Кугуарах" штурмовать предприятие твоей жены. Злостные уклонисты от повышения минималки должны быть покараны со всей суровостью!
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Сча так и сделаю ,бо придётся самому штурмовать .....
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на місьцях все буде заговорено і поховано.. тільки сайт на рівні міністерства, з відкритим списком порушень.. а краще на Цензорі.. тут прямий злочин зі згоди уряду
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",кому не нравится,увольняйтесь "
Вы не одни. В Новой Каховке (херсон) так же. Покращення не видбудуться.
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пишемо список :
м.Херсон Інститут охорони ґрунтів - примусово відправили у відпустку за свій рахунок
директор Мельник (колишній заступник Костюка), київський ген.директор - Яцук
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Просто надо убрать премию руководителям бюджетной сферы за экономию средств фонда заработной платы..и никого контролировать не придется
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Да. Сейчас создадут тройки и будут по хлевам бегать. И продукты отбирать. Боже, спаси мир от идиотов!
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По статистике их всего не более 3%. Вопрос как бы больше к нам - как мы умудрились выбрать именно из этих процентов?
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Комуняки при раскулачивании создавали тройки. Там был исполнитель, свидетель и учетчик. Т.е. москальалкаш и жид. вот про эти тройки речь.
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Так тройкам брюхи вспарывали и зерном засыпали. Может и с этими так надо , только гавно вместо зерна.
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Было бы не плохо. Хотя бы одного разделать. Шоб остальной твари воровской неповадно было.
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В нормальных странах учет минимальной зарплаты закреплен к 1 часу по времени, человек может быть занят на разных работах у разных работодателей, за один час его занятости он должен получать минимальную зарплату. Почему у нас привязка к месяцу а не к часу?
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У них карманов не хватит - они же "" работают "" круглосуточно .......
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читай закон !!! 19,34 грн. за 1 час . Почасовка введена с 01.01.2010 .
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так чего все говорят о цифре 3200 гривен, но никто не указывает 19.34 грн.
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И не только. А великого поляка- рокера на Укрзализнице забыли? А в Укргаздобыче ? Так это те , кто только на слуху.
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А щас ещё латыш появится, в хозяйстве портовом, где грузопоток упал на 20%... Там будет не менее...
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Во! Еще будут созданы "группы для мониторинга ситуации". Это- правильно! Мене повезло, с выбором профессии. Один контракт = пенсия от Розенко на 270 месяцев, как минимум. Это, если пенсия не слабая, аж 2800 гривен. Потому, я рискую не платить ему ничего! Я раньше сдохну.
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Чиф, типун Вам на язык( я про сдохнуть раньше) Мы еще простудимся на его похоронах
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В Україні 12 млн . пенсіонерів , у яких пенсія нижча прожиткового мінімуму , бо "" реформатор "" розенко знецінив в ЧОТИРИ рази пенсії , нараховані Державою за 50 років трудового стажу .. розенко , не шкода тобі людей старшого покоління , які бачили Голод , Холод , Босоноге Дитинство , Афган , Чорнобиль ???? Ти порушник Конституції чи Ворог Народу України , чи порушник Заповідей БОГА -- НЕ вкради . НЕ збреши . НЕ зрадь . НЕ обмани ближнього свого ??
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От рождения до смерти каждый человек - это прибыль для воров в обличии правыльства. А смерть пенсионера это очередной пирожок.
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Результат їх "" реформ "" добре видно на Кладовищах України ..
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А эта свинья толстая позаботилась об источниках подъема зарплаты или, на худой конец, хотя бы контрабас остановила? До каких пор эти бляди будут распоряжаться нашими деньгами?
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Верно! Тока по 1000 гривен банкнотки. И вот это будет- реальный удар по курсу!
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Не, ну не преувеличивайте! В таком виде вы заседать будете, а у дона Педро на позаседать вылла у Марбелье имеется. Правда, он сказал, шо она принадлежит не ему, злому слепотрастовому "Рошену"
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Что бы группы реагировали мгновенно небходимо обеспечить их велосипедом,а что бы жёстко ещё и громкоговорителем.
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Mega12210 января 2017, 14:58#
Нет какие 29 что бы было 29, на реальном рынке на меж банке должны перестать сдерживать… Вот выдадут зп и тд до 15 числа вот тогда и увидим более реальные курсы что получится, а вообще всё видно будет только с середины февраля, после прохода холодов закупки газа, получение зп уже с минимальной 3200, + суд скоро в 20 числах по долгу 3 лярда… + МВФ дадут лярд или нет,… очень много если… и к сожалению все если не в пользу гривны… кроме МВФ конечно…
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Знакомый поднял зарплату до 3200 и сделал трех-дневку.
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А если поднять до 25000 грн., то можно и однодневку. Только 1 день в месяц.
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прочитал пару комментов и все типа "не нравится увольняйся","трехдневка" и т.д.!и ни один из них даже не попытался как-то повлиять,немного побороться,но...выводы все сделали как один!какой?правильно:виноваты все,особенно порох! чем вы от рашкован-то отличаетесь???
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давай реагируй-было 3 торговых точки на 2-х наемные с минималкой и есв. по -новому минималку каждому -3200х2 есв 704х2 и наемные стали вольными
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Хех, з такими реформами скоро взагалі буде повна срака.
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Гройсман - Вы откройте сайт куда люди смогут анонимно сообщать о нарушениях в бизнес среде и тогда вы прозреете. Кстати в Чехии пытался порыбачить но только закинул удилище как два полицейских стояло за спиной - чехи не переносят когда кто то нарушает законы в их стране, то же самое по всему ЕС, а у нас по сей день совок с рабским молчанием...
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Це шо зрада,все правильно робиться,записуйся на особистий прийом,а то дай вам анонімно,будете оббріхувати чесних чиновників
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Может бюджетники и госслужащие и радуются,а предприниматели -горюют, а их наемные работники паникуют.
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Непонятно,чего горевать? В конвертах ведь поболее платят, так что убытков нет.
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ТЕБЕ ЖИДЯРА ВОНЮЧАЯ СВИНОРЫЛАЯ ОНА НЕ ПОМОЖЕТ КОГДА НАРОД УКРАИНЫ ВОССТАНЕТ И НАЧНЕТ ВАС ВЕШАТЬ НА СТОЛБАХ ЖИДОВ ПРОКЛЯТЫХ
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Китай будуе хмарочоси кожень день,
Пиндоси з москалями - Гиперлупа,
А нам ця ни до чого дребедень,
Ми вильни люди, в нас е гиднисть та Зал УПА...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРозенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты
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