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Теги: оружие (3528) Нацполиция (5397) Донецкая область (3509) изъятие (274) Авдеевка (674) металлолом (74)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Житель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО

В Авдеевке (Донецкая область) у мужчины обнаружили гранатомет.

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Ну ясное дело, Пашинский то с Яценюком и Аваковым не сядут а этого конечно можно и закрыть ....
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таких штук 30 - и проблема коррупции решилась бы..
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Засраха - трусливая копро держава,
Засраха - немытая свино страна.
Могучая вонь, глубокая жопа.
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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Так это ж труба бесполезная. Из нее раз выстрелили и выбросили. А этот и подобрал...
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На ментовском фото вижу "трубу" от огнемета, возможно, пустую. Кстати, на фоне мешков с лугандонской расцветки. Странные какие-то менты там обитают...
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Донбасс…Этот регион становится таким себе гангстерским "НовоКлондайком", "НовоЭльдорадо", где будут отмываться теневые деньги, торговать незарегистрированным оружием оптом и в розницу, укрывать беглых преступников, выращивать коноплю, создавать лаборатории по изготовлению наркотиков, продавать человеческие органы, притоны, работорговля, мародеры, фальшивомонетчики, неконтролируемые военизированные формирования и т.д. Черная дыра, концов не найдешь...﻿
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146%. Слепой траст. Слепее некуда. И буквально под боком. Очень удобно.
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Край непуганный идиотов.Боюсь представить какие у них соседи за паребриком,такие же,только в квадрате.
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какое это оружие? это одноразовая труба, ею только орехи колоть теперь
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История очень даже похожа на правду, если снаряды пилят и взрываются, чтоб сдать на цветмет и ужраться, то чем гранатомёт хуже? Не удивлюсь даже, если танк к пункту сдачи металлолома подгонят! Там "русский мир", там "русью пахнет" (запах родного сортира)
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Бляха,что там в металлолом? Корпус - стеклоткань на смолах, стартовый ускоритель - явно не металл, ППП - ну максимум 200-250 г. Ой , тудой сюдой , сама граната (там , по секрету есть в воронке медь грамм так 300-600). Сепары все на разборку!!!
А так без шуток, нах..й на фильтр пункт с опросом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖитель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО
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