Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

Вовка Тупоголовцев
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, John1234
, Alla Bean
, Don Bessam dc0e2bc1
, fedjka - fedjka
, Ksenia VB
, Странник Виртуальный
, Наив
, Павел 44 521f088a
, Игорь Хирскл
, cobalt_sinus
, Вовочка - много ходов очка
, иван казмирчук
, Герхард Шрёдер
, Володимир Дерев'янко 7af2ba06
, Гецлаф
, Gal
, раша в перде
, secret secret_too
, Irina Ivanova 6fdace9a
, sea dog
, timurovec
, Petr Demchuk
, Леонид Днепр
, Ярополк Гендельсонович
, Alex123QAlex123
, Александр Асдс
, Серёга Бондаренко
, Nickol Nickols
, Фантом Два
, Тарас Затолочный
, счастливый даунбасенок
, Шуруп d82d67d4
, ahuhu
, ВоваГаагский ТеррористОбыкновенный
, заглянул случайно
, Артур Ланглиц
, Олег Петров d864053c
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, Harib Da
, Valery Greff
, aleks kyb
, lipstick
, Вероника Никушина
, Kucher
, phantom4
, Враг рода человеческого 666
, Олександр Багряний
, Прохожый
, mak damaged
, Vlad
, Zero
, Андрей Бигма
, witia dertas
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Павел Шевченко db7d584a
, Дэн
, путлер убок
, сумчанка
, ITLaB
, Serega 62
, kobzar
, viktor schröder
, Леша Яковенко
, taboretkin
, Alex Polyakov2013
, Славик Шустрик
, Африкан_Свиридович
, чтец
, Шурум Бурум
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Bander_ua
, Антон Яровец
, Ruslan Tkachenko
, Алексей Бортко
, Alex Palyvoda
, Иван Грозный 5f8834c4
, Vytautas
, Андрій Смицький
, Гримсвотн
, Jams Bond
, CrossFirenko
, Антип61
, Nikol Pricol
, Nick Nemo
, Змиевобандеровец
, Oblivion Powderbote
, don_bass
, Lev Zawago
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, НБ
, Sadasd Sadasd
, Jamaika
, LulaLala
, асланбек зураев
, vokvok
, андрій ф
, Жора Некацап
, Alexandr Slavich
, Жыве Беларусь
, Дмитро Черних
, Bogdan_
, Вячеслав Shaman
, ручка от чемодана a5f318c3
, DEDALiu
, multissstar .
, Aviso Hela2007
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, Victor Sokolenko
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, soren
, Papa Papandreus
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, Hanka Panyanka
, сидней
, юля гой
, Zaporozec
, дератизатор
, rofs
, Igor1975
, удав
, Mora Zfayfer
, Veresen
, ГОША БАНДЕРОВЕЦ
, Vitalii 80c01fa9
, super shmuper
, FOB
, Яков Петров
, Михаил Собчинский
, Гыг с Вами
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Аль Капучіно
, софи
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, Дустэ азиз
, Lizaveta Nemala
, Alina Sadovska
, Петр Петров 3145f8cd
, Апологет 510
, А П 6d5dcd2e
, alexandr shamov
, Ярополк Сотник
, Крнкистадор
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, Алла Новосад 5b57f84f
, Валерий Проценко
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, вставай
, Serg Sergeev
, gassab
, Ora Sto
, Варраван
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, Атаман Ацкий
, vivv555777
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, octr9k
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Всего на сайте: 277 писателей
Ой я запутался(
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описываемое одним словом чАёк!
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вот такой бизнес у медиков
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Миротворець
· 17 хв. ·
ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА ВР УКРАЇНИ Н.САВЧЕНКО
Надія наша, героїня та мучениця. Колектив Центру Миротворець вражений вашою сміливістю та просить також оприлюднити списки обміняних з 2014 року сепаратистів та бойовиків терористичних організацій лднр. Таке наше прохання пов'язано саме з тими мотивами, якими ви керувалися, коли оприлюднювали списки наших полонених. Ми дуже хочемо їм допомогти.
В разі, якщо ви не бажаєте це робити публічно, можете надсилати ці списки нам на електронну пошту, яка вказана на сайті нашого Центру.
Сподіваємося на розуміння.
Центр Миротворець.
https://myrotvorets.center
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Класно гадя обмен провела. Не то, что эти шоколадные барыги во главе с Геращенчихой.
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http://newsua.one/video/vezhlivyi-marsh.html
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".. когда то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно..." (-с)
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1. Звідкіля у неї ті списки?
2. Яку бесіду проводило СБУ, що вона їх опублікувала?
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Як з оголосившим ВНР і мавшим умовний строк за побиття чорношкірих студентів просто під гуртожитком Хортом.
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Методички меняйте.
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