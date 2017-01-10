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Теги: обмен (505) плен (1648) Савченко (2376)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

Оккупационные "власти" Донецка считают неприемлемыми предложения по обмену, озвученные ранее народным депутатом Украины Надеждой Савченко, и настаивают на обмене "всех на всех".

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Шо ?недала?? или дала но не тем? или тем дала а этим нет??
Ой я запутался(
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Відмова терористів від обміну полоненими показує що вони торгуються до останнього, намагаючись зіграти на боязні порошенка втратити піар від звільнення заручників. Зараз порошенко запропонує терористам все що терористи вимагают і терористи погодяться на обмін, а порошенко врятує свою репутацію говномиротворця. С позиції сили порошенко так і не зміг навчитись говорити з терористами, а Савченко може!
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Воду вже їм дав ... Що ще вони вимагатимуть ?
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Кремль запретил и всё. Команда "не рыпаться".
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Так помогла,или это Гадина перемога в обмене пленными?
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нада надюхе езжать на лугандон!, чайку попить, договорится с местными орками, мож шо и прокатит!
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Какой чаек? Только боярышник спасет гиганта мысли...
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какой?! рюмочный) чаек)), он включает все напитки, это такое полное множество,
описываемое одним словом чАёк!
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Сявченко і списки видала.і обмін зірвала.Що скажеш,сявченко
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Как так? Она же агент кремля. Как же она выдвинула не приемлемую для орков позицию? Или надо Минстецю теперь методички менять?
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Минстецю теперь методички менять
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так они же ей уже всех своих бывших любовниц отдали - о чем речь уже может быть
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бухать умеет точно, борщ врядли, ее же в столовой всегда харчевали
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цікаве питання - що хочешь ій запропонувати, якщо звісно вміє варити борщ, руку й серце? ти мене лякаєшь.
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гадю прокатили и осталась она, как старуха у разбитого корыта, потому, что хотела не только царицей быть, а чтобы и золотая рыбка ей прислуживала.
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Золота рибка глянула на Савченко і каже: - Краще зразу мене засмаж.)))
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А Сашку привет - то передали хоть!?!? Гадя - недоработали! Втручайся!
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Миротворець
· 17 хв. ·

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА ВР УКРАЇНИ Н.САВЧЕНКО

Надія наша, героїня та мучениця. Колектив Центру Миротворець вражений вашою сміливістю та просить також оприлюднити списки обміняних з 2014 року сепаратистів та бойовиків терористичних організацій лднр. Таке наше прохання пов'язано саме з тими мотивами, якими ви керувалися, коли оприлюднювали списки наших полонених. Ми дуже хочемо їм допомогти.
В разі, якщо ви не бажаєте це робити публічно, можете надсилати ці списки нам на електронну пошту, яка вказана на сайті нашого Центру.
Сподіваємося на розуміння.
Центр Миротворець.
https://myrotvorets.center
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Да уж...

Класно гадя обмен провела. Не то, что эти шоколадные барыги во главе с Геращенчихой.
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а кто знает, почему комменты под темой со списоком не видны? по счетчику комментов вижу, что они увеличиваются, а найти их не могу...
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ага.. Причем, написать свой коммент получилось, а прочитать чужие - нет.
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а в мене немає жодного коментаря під темою, включаючи і мій власний.
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Я вот не пойму лугандонскому фсб что трудно отправить на подвал нужное количество местного народа для равноценного обмена?
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списо українських полонених , що опублікувала савченко - 517 номер колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи
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та скільки вже можна ту савченко пхати всюди?.. До неї якось міняли наших хлопців.. То тепер без неї не можна? Чи то все лише задля того щоб створити штучного "лідера"?? Та кому він той "лідер" потрібний?? Вже всі зрозуміли все і про надю і про її хазяїв.. Дістала вже..
".. когда то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно..." (-с)
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Интересно! Что еще должна сотворить эта " патриотка ", что бы ее наконец то задвинули?
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Вчора з Савченко пробела бесіду СБУ і пояснила, чому не можна публікувати списки. А сьогодні Савченко всіх послала і зробила як їй заманулося.
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У мене тільки два питання.
1. Звідкіля у неї ті списки?
2. Яку бесіду проводило СБУ, що вона їх опублікувала?
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А що воно може зробити Савченко?- Заарештують, так тут такий хай підніметься- ;барижна влада саджає Патріотів!;
Як з оголосившим ВНР і мавшим умовний строк за побиття чорношкірих студентів просто під гуртожитком Хортом.
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"А що воно може зробити?" Та годі... Там компромату на кожну гниду в томах. Тільки, здається, в цій ситуації їхні інтереси збігаються. Треба відволікати людей. А гадя і досі червона ганчірка для більшості.
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А наразі що з дурноватої взяти?Коли її навіть в дурку не беруть.
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А что это за обмен-42 на 527? Если они нам 42-мы им столько же.Террористы диктуют государству,условия сделки крайне невыгодны нам,и молчим,прогибаемся?то,что "наших любой ценой вызволить "-не проходит,никто не спешит отдавать,наоборот,видя,что твердости нет-наглеют все более.
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А шо так? Чи авторитетом перестала быть? И чего она в них такая влюбленная была?
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Вот жешь блин. А порохнявые втирали нам шо Савченко кремлевская консерва, а тут таке)))
Методички меняйте.
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Есть такая картина.Боярыня Морозова перед ссылкой.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко
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