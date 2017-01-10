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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: МИД РФ (880) Обама (1590) Россия (64586) санкции (5770) США (11611)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США

Новые санкции США в отношении российских чиновников - это очередная попытка навредить РФ.

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Жалібне скавчання кацапського МЗС мені подобається..
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Skuljozj azj v inostranih SMI obsuzjdajetsa, nikto zje neznal, sjto oni takije dutimi bili.
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Тю дурні кацапи!Санкції накладає Конгрес із республіканською більшістю!Саме республіканський кандидат і переміг на виборах!А санкції за Крим
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мені теж, як і гучні розриви ватнопуканів з за парєбріка
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Як завжди, москалі обісрались,а винен госдеп )))))
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Загнанная в угол свинья визжит, лишь бы кидаться не начала
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a vedj toljko razegrevajet Trumpa, a tot parenj prostoi, sjto respublikansi skazjet, tak i zdelajet.
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Это только начало великого плача. Пора им снова майки надевать


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и зачем было столько вони поднимать из-за "тщетных и обреченных усилий?"
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Действительно. Ведь Искандеры хохочут, сиськи Семенович опять же. А не все так просто
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Фсё обвисло - сиськи не стоят , Искандеры не хохочут ... ((

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Vlad‏@Ukraine_TwiПодольский электромеханический завод из-за банкротства не может поставить оборудование для ракетных комплексов Ярс
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- Третий день ищу вас, чтобы сказать, как вы мне глубоко безразличны.)))
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Они же не могут всё на Обаму расстрелять. Не понятно ещё, что от Трампа прилетит. Вот тогда и озаботятся..
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Недостойно было бы не ответить ,а мстительность это достойно
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а шо за 10 дней можно похоронить казлостан????
Это будет рекорд!!
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Кацапы истерят как шлюхи, столько пользы от санкций привалило, а они недовольны
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мстительность???????
ДА ВАС МЕДЛЕННО И ВЕРНО ДУШАТ ДО СМЕРТИ! )))))))
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РФ продолжают публично пороть, а РФ нечем ответить. Страна для битья и вытирания ног. Ну могут запретить Обаме и Мелькель посещать общественный сортир и все.
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Если бы.

Недостойная мстительность это когда по утру радио России траурным голосом сообщит что армия Ичкерии оснащённая крылатыми ракетами требует признать независимость Ичкерии. И ей обязуется помочь армия имерата Дагестан.
И для начала первая сотня тысяч гробиков примите Рязань и Кострома. Это только для начала.

Так что не гневите кацапы Трампа. Лучше пишите ему молитву как Вове
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Должны быть благодарны Обаме,ведь санкции только на пользу...Или не на пользу?опять врали?
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По четным дням Трамп -чмо, по нечентным - еще не определились.
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и откровенному русофобству - vot etogo tocjno nekogda nevidel, sjto ignor ruskih i jihnego nedorostka, da videl, no cjtob bojalsa - nikogda ne videl.
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Ломать дрова надо было раньше. Россиянам эти дрова (санкции ) только на пользу.
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Обама ответил миду рф:
- кто не понял,поймет.
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"а те,кто останутся в живых-позавидуют мертвым"(с)
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Московский суд отменил отмену рабства в россии 1865, всем россиянам предписано разойтись по своим конюшням
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1861 года. а по сути его не отменяли никогда, а только видоизменяли. меняли форму, а суть всегда одна и та же, холопы.
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Чтоооо?!?!?!
Отвечать "недостойной мстительностью" на ваше откровенно-3/14дарастическое поведение???
Да как они посмели-то???!!!
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Это даже не нож в спину, это просто гнилыми помидорами по морде. Да.да по наглой плешивой морде на фоне генно-модифицированных петухов.
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Сказали те кто давит гусей и авторы закона Димы Яковлева.
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Хуевый аналитик ‏@Mortis_Banned 1 год.
1 годину томуХуевый аналитик ретвітнув(ла) Liz SlyНа похоронах бывшего президента Ирана кричат "Смерть России!" и "Российское посольство - логово шпионов!" (што)
Хуевый аналитик додав(ла),Liz Sly @LizSlyCrowds chanting "death to Russia" & "the Russian embassy is a den of spies" at Rafsanjani's funeral in Tehran https://twitter.com/aparhizi/status/818759666721230850 …
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Може десь насолив? Заперечив, чи Юлю ненароком образив?
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Так то вчерась было. Да и не обижал я её, а хвалил. Переживал, как ей на солнечных пляжах плохо загорается, ведь постоянно о нас думает. О том, как же нас от шоколадных барых оградить.
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Ну все. Тепер відстежуватиме кожний твій коммент і доноситеме. Свята Інквізиція БЮТу. Він так з усіма єретиками.
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Да не должен, вроде.

Он на меня одно время постоянно стучал, но за мат (как и сейчас вот). Потому как в правилах форума, слава Богу, нет пункта " неуважительные отзывы о ЮВТ".
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Якщо санкції кацапам на користь,то чого такий кіпіш з їхньої сторони,значить санкції дієві.От би ще наші бариги займалися санкціями проти окупантів,то було би ще краще.
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Говори громче, дружище. А то, ваши Искандеры так хохочут, что не очень слышно..
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"...недостойную мстительность..." - фееричный идиотизм.

И вообще возникает логичный вопрос - чего это ху..лопы так всполошились? Санкции, как блеют ху..лопы, это же так скрепно и еще более сплачивают ху..лопов вокруг их выгребной ямы ху..лопского мирка дегенератов. Тут праздновать впору, а они ядом исходят. Хм.
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Турция: именем убитого российского посла названы улица и зал Центра искусства - cjtob nikto nezabil ob iskusstve ....., tak kaka eto ponimatj, kak plevok v rozju ili kak udar v spinu, potomu, sjto kak znakom uvazjenija nu ne kak ne nazavjosj.
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Превод с российского на русский - хорошая память.
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Это только начало мести скоро и Китай придет за своей Сибирью.
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это недостойная отомсть (в спину).... Нужно раз и навсегда - достойно(чик по горлышку)... как завещала раиспропаганда...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Га-га...бу-га-га-га... "недостойная мстительность".... идиоты согласны , шо есть за шо, вот только нужно достойно ИМ отомстить...СКОЛЬКО же НУЖНО зачимиргесить "боярышника" , шобы такое ляпнуть...ХЕХ...
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ответочка Путлера : возле Мавзолея володи чЛенина,кацаПсины прилюдно сожгут всю долларовую наличность вялика АЛЕППОнутой РАБссии ЛайфНьюс и Сивелёв -гоффно ТВ приглашены на грандиозное зрелище персонально..
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Бг-ггг... НПЛЯКАВ ВОВК КОБИЛУ...Шо, внатуре будут жечь баксы... Дык, это же статья за порчу дензнаков и дополнительные санкции , а хоть и по бартеру... Не видать больше каазламордым "ножек Буша" , пусть даже их пранцi начнут есть... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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"Советский Союз - страна большая, с мощной экономикой и богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уже как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика "ковбойских наскоков" на нормальные экономические связи бьет куда сильнее", - сказал ведущий.

Это из выпуска совковой телепрограммы "Международное обозрение" за 1982 год...Если чо...
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Чем отличается раиссовок от совка муйлушиного: При совке хлеба не видели из-за кукурузы (внутриполитическая проблема)... "Нынче же в моде" . внутреннюю (хлебную) проблему вынесли наружу - САНКЦИИ.... Это при том, шо каазлабад своим выходом из СССР потерял свою житницу - Украину... ТЕПЕРЬ раисГОСТ позволяет подмешивать к пшенице для производства хлеба и фуражную (кормовую) пшеницу с включением разного рода мусора и семян дикорастущих растений, к примеру, дурмана... СПРАВКА: НЕСКО СЕМЯН ДУРМАНА СРЫВАЕТ КРЫШУ НАПРОЧЬ (модно среди раисшкольников - некоторых не удается даже спасти)...
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Пусть о недостойной мстительности расскажут семье Литвиненко.
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Лейба Бронштейн тоже имеет, что сказать по этому поводу.
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Давно пора Белому дому проявить достойную мстительность, т.е. такую, чтоб касабы костей не собрали. По-другому эта сволочь не понимает.
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Засраха - трусливая копро держава,
Засраха - немытая свино страна.
Могучая вонь, глубокая жопа.
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда! Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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Россися - такая страна, где граждане не могут повлиять на выбор своего президента, зато пытаются повлиять на выбор чужого , вот и получают по полной , притырки !
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Хорошая новость из штаб-квартиры международной футбольной федерации.
начиная с чемпионата мира по футболу 2026 года в Финальной части чемпионата будут участвовать 48 команд мира..
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Они все сума сошли со своей русофобией и только расьсея всегомирофоб )) , и за что подумаешь Развезали конфликты в Чечне, Молдовии, Грузии, Украине и что за это сразу быть тауим мчтительными. Чтож ты делошь то Обам с расеюшкой то а вЯликой???
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Схема мышления роисян.... ПРОДОЛЖЕНИЕ: во время "Х" заявят, шо де при муйлуше были перегибы не на пользу раисян как во внутренней , так и во внешней политике мордора... Но мы де нашли в себе силы признать ошибочность существования самого муйлуши... (Николашка-2, Ленин+Сталин с их борьбой против триколора-кумача - где они, там же место и кумачево-триколорного муйлуши)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборыИсточник: http://censor.net.ua/n422706

Кацапье ни фига не палится
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НАМ ВСЕ ЗАВИДУЮТ !!! Раздался голос ху**ла из навоза !

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Это он Матросовым - тна Т-14 (Т-99) . слепленным где-то на Сибири...
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Это просто предчувствие проявления достойной мстительности Белого дома.
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Ну да, всего-лишь помогли президента выбрать, а они обиделись и мстят и мстят.
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Не важно имел помогли или нет. Главное шо они влезли и хотели нарушить систему США.
А США этого ни кому не прощает.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США
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