"Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США

Вовка Тупоголовцев
, Олег Хардин
, John1234
, Alla Bean
, Don Bessam dc0e2bc1
, fedjka - fedjka
, Ksenia VB
, Странник Виртуальный
, Наив
, Павел 44 521f088a
, Игорь Хирскл
, cobalt_sinus
, Вовочка - много ходов очка
, иван казмирчук
, Герхард Шрёдер
, Володимир Дерев'янко 7af2ba06
, Гецлаф
, Gal
, раша в перде
, secret secret_too
, Irina Ivanova 6fdace9a
, sea dog
, timurovec
, Petr Demchuk
, Леонид Днепр
, Ярополк Гендельсонович
, Alex123QAlex123
, Александр Асдс
, Серёга Бондаренко
, Nickol Nickols
, Фантом Два
, Тарас Затолочный
, счастливый даунбасенок
, Шуруп d82d67d4
, ahuhu
, ВоваГаагский ТеррористОбыкновенный
, заглянул случайно
, Артур Ланглиц
, Олег Петров d864053c
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, Harib Da
, Valery Greff
, aleks kyb
, lipstick
, Вероника Никушина
, Kucher
, phantom4
, Враг рода человеческого 666
, Олександр Багряний
, Прохожый
, mak damaged
, Vlad
, Zero
, Андрей Бигма
, witia dertas
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Павел Шевченко db7d584a
, Дэн
, путлер убок
, сумчанка
, ITLaB
, Serega 62
, kobzar
, viktor schröder
, Леша Яковенко
, taboretkin
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, Славик Шустрик
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, чтец
, Шурум Бурум
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Bander_ua
, Антон Яровец
, Ruslan Tkachenko
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, Иван Грозный 5f8834c4
, Vytautas
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, Гримсвотн
, Jams Bond
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, Bogdan_
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, ручка от чемодана a5f318c3
, DEDALiu
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, Vitalii 80c01fa9
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, Яков Петров
, Михаил Собчинский
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, Аль Капучіно
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, Дустэ азиз
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, А П 6d5dcd2e
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Всего на сайте: 277 писателей
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Это будет рекорд!!
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ДА ВАС МЕДЛЕННО И ВЕРНО ДУШАТ ДО СМЕРТИ! )))))))
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Недостойная мстительность это когда по утру радио России траурным голосом сообщит что армия Ичкерии оснащённая крылатыми ракетами требует признать независимость Ичкерии. И ей обязуется помочь армия имерата Дагестан.
И для начала первая сотня тысяч гробиков примите Рязань и Кострома. Это только для начала.
Так что не гневите кацапы Трампа. Лучше пишите ему молитву как Вове
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- кто не понял,поймет.
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Отвечать "недостойной мстительностью" на ваше откровенно-3/14дарастическое поведение???
Да как они посмели-то???!!!
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1 годину томуХуевый аналитик ретвітнув(ла) Liz SlyНа похоронах бывшего президента Ирана кричат "Смерть России!" и "Российское посольство - логово шпионов!" (што)
Хуевый аналитик додав(ла),Liz Sly @LizSlyCrowds chanting "death to Russia" & "the Russian embassy is a den of spies" at Rafsanjani's funeral in Tehran https://twitter.com/aparhizi/status/818759666721230850 …
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Он на меня одно время постоянно стучал, но за мат (как и сейчас вот). Потому как в правилах форума, слава Богу, нет пункта " неуважительные отзывы о ЮВТ".
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И вообще возникает логичный вопрос - чего это ху..лопы так всполошились? Санкции, как блеют ху..лопы, это же так скрепно и еще более сплачивают ху..лопов вокруг их выгребной ямы ху..лопского мирка дегенератов. Тут праздновать впору, а они ядом исходят. Хм.
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Это из выпуска совковой телепрограммы "Международное обозрение" за 1982 год...Если чо...
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Засраха - немытая свино страна.
Могучая вонь, глубокая жопа.
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда! Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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Россися - такая страна, где граждане не могут повлиять на выбор своего президента, зато пытаются повлиять на выбор чужого , вот и получают по полной , притырки !
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начиная с чемпионата мира по футболу 2026 года в Финальной части чемпионата будут участвовать 48 команд мира..
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Кацапье ни фига не палится
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А США этого ни кому не прощает.
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