Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины

Vlad
, Clyde
, Харьков Сумской
, soren
, ukrop911 29cc7b9f
, комэск Титаренко
, Harib Da
, Вадим Тищук
, Кіборгамслава
, Elena Drozd
, super shmuper
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, Nino
, morbius2014
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, Валерий Проценко
, 2Ghfdlf
, Володимир Миколаєць
, Ali Hasan
, Mikola Ivanov
, maha
, GLushko
, Змиевобандеровец
, Senia Vasilenko
, MsSem22 .
, Артур Ланглиц
, octr9k
, Sergei Ramblerov
, Aviso Hela2007
, Risk Analysis
, Bander_ua
, violator
, куфайковийПалюх
, Аттила
, Дмитро Черних
, fedjka - fedjka
, Александр Сухумский
, Георгий Мокрицкий
, Алексей Носов d8330900
, Vitalii 80c01fa9
, sulima ivan
, viktor petrov
, Иван Карпов
, pronto
, Ole Lahti
, konst68
, 2e
, Виктор Волик
, Дмитрий Гринь
, opus
, Светлана Черкассы
, Andrey Shevchenko f5154a7a
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, Аль Капучіно
, Victor Sokolenko
, 12345678
, Евгений Баштан
, Tierre
, константен
, Amber
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Корсунский
, Анатолий Гальчинский
, рекорд надоев e5a08c8e
, Гыг с Вами
, Cтарий Кінь
, Kozak_Vasil
, Сергей 46a07dfb
, Володимир Петренко
, Боец диванных войск
, Nickol Nickols
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, variable general
, oleole
, Baks13
, Великая Исландия
, Daeron
, Дельфін Фатіма
, сидней
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, Mykola Bratiichuk
, CА
, Николай Бондар
, Gar
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, Руслан Луцик 9099e6c4
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, UApatriotUA
, Пантагруэль Гаргантюаевич
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, Франческа
, Димитрий CrimeaBandera
, rizimer
, Ярополк Сотник
, путлер убок
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, я гражданин Украины
, ternopol
, Петр Петров 3145f8cd
, kaktus
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Иван Афанасьев
, буков
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, Иван Федоров 4649dd60
, olenca2807
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, Игорь Тимощук
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, Igor Shulga
, Eispickel
, Pstrakov Pstrak
, Иван Дяченко
, George Dok
, alexandr shamov
, Віктор Баранов
, Сергей Марикуца
, Денис Коновалов 4caafe82
, s1me0ne ed91ee45
, Сергей С 70d87373
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, Александр Третьяков b707700d
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, Геннадій Бикодір adb80589
, Ron Ma
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Jan. 10th, 2017 at 11:39 AM
Стройка века... Нет, не так. Стройка тысячелетия, похоже, всё отчётливее и отчетливее принимает контуры одного большого всенародного наеба... Кхм, извините, но согласитесь, Керченский мост это настолько небывалый разводняк лишнехромосомных, который и трудно вспомнить на своём веку. Но, от затянувшегося вступления к сути.
А суть проста - третий конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту, равно как и первый и второй, погружается в клокочущее фиаско - количество заявок равно нулю! Если не понятно - заявок не было вообще! Никто не желает рисковать и подставляться под санкции.
Напомню, что в ходе первого конкурса на строительство "железки" подала заявку лишь компания АО «Железные дороги Якутии», которая, что забавно, не прошла квалификационный отбор... На второй конкурс не было подано ни одной заявки.
Собственно, что мы имеем? Вот и 2017-й наступил, а строить железную дорогу по Керченскому мосту никто не испытывает особого желания. Хотя, глядя на темпы строительства чудо-моста, ещё не факт, что и его достроят. А там, глядишь и деаннексия начнётся. Вот и без всяких ДРГ ВСУ вырисовывается весьма прелестная картинка загнивающего лона гавани. Привет с материка, скоро домой!
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11:1410.01.2017
После окончания войны на Донбассе мир ужаснется правде о военных преступлениях, совершенных на этой территории; сегодня там имеет место "обычное бандитское варварство".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня в Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".
"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило в Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.
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Отсчёт пошёл
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Jan. 10th, 2017 at 11:12 AM
Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!
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Мы озабочены ?
Тогда не не обессудьте !
Вот вам полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+9%D0%A2219&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU99vypqLRAhUDECwKHSPuAoYQ7AkIJg&biw=1702&bih=860#imgdii=0iKyk3mWR25fSM%3A%3B0iKyk3mWR25fSM%3A%3BFYtx2OHQS6jPKM%3A&imgrc=0iKyk3mWR25fSM%3A
Что изобретать велосипед?НОВОЕ - это хорошо забытое с т а р о е .
Профинансировать "Юж Маш" и Павлоградский Хим Маш для изготовления металла и
проектный НИИ В Днепре для восстановления тех . документации и проектных заданий на
изделия 9М76Б и 9М79 9М714В.( 500 км ).С разгонным блоком на 9оо км .
.Да , БУ (блоки управления ) на МИП-ах подновить для полетных заданий и можно запускать в серию с 9K79 не нарушая никаких Договоров .
http://military.tomsk.ru/blog/topic-193.html
А если добавить документацию "Темп -СМ" ,(до 12000 км) без финансовых нагрузок в это трудное для рядового Украинца времени -можно воссоздать недорогую МБР с тремя разделяющимися боевыми блоками на 300 кТ.
Вот вам и полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.
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СИС Молдовы сегодня задержан житель "приднестровья" участвовавший в незаконных боевых структурах "днр", ему грозит 7 лет, идет расследование
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А в руках современных политиков, типа Обамы и Кэмерона - это бумажка.
Вы думаете, что Обама бы ввёл бы войска, если бы Пуйло оккупировал Латвию? Хрена с два. Ввёл бы на пару санкций больше и заявил, что договор НАТО устарел и его давно надо было пересмотреть...
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а для чого підписувати доумент виконання якого залежить від того, хто саме при владі у країнах-підписантах?
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