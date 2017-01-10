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Теги: Будапештское соглашение (60) Великобритания (1437) Галибаренко Наталья (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины

В Лондоне рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ. Посол Украины во время контактов с британцами не скрывает, что "украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями".

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"Я в 1994 году в Будапеште на саммите ОБСЕ подписывал Меморандум о гарантиях безопасности Украине со стороны ядерного клуба. Тогдашний Президент Франции Франсуа Миттеран сказал: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут", - рассказал Леонид Кучма
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Вообщем Украина должна восстановить ЯО!
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хто підписав? клінтон, наприклад...біл клінтон...
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ?

Jan. 10th, 2017 at 11:39 AM

Стройка века... Нет, не так. Стройка тысячелетия, похоже, всё отчётливее и отчетливее принимает контуры одного большого всенародного наеба... Кхм, извините, но согласитесь, Керченский мост это настолько небывалый разводняк лишнехромосомных, который и трудно вспомнить на своём веку. Но, от затянувшегося вступления к сути.

А суть проста - третий конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту, равно как и первый и второй, погружается в клокочущее фиаско - количество заявок равно нулю! Если не понятно - заявок не было вообще! Никто не желает рисковать и подставляться под санкции.
Напомню, что в ходе первого конкурса на строительство "железки" подала заявку лишь компания АО «Железные дороги Якутии», которая, что забавно, не прошла квалификационный отбор... На второй конкурс не было подано ни одной заявки.
Собственно, что мы имеем? Вот и 2017-й наступил, а строить железную дорогу по Керченскому мосту никто не испытывает особого желания. Хотя, глядя на темпы строительства чудо-моста, ещё не факт, что и его достроят. А там, глядишь и деаннексия начнётся. Вот и без всяких ДРГ ВСУ вырисовывается весьма прелестная картинка загнивающего лона гавани. Привет с материка, скоро домой!

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Сильная Армия и технологии в ВПК помогут остановить орду упоротую. В том числе, это же заставит считаться с нами всяких англосакцев, любящих бабло путкина. Еще три года назад стало понятно, что меморандумы все лишь бумага...
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Европа сгнила нифиг вся до основания!!После этой статьи и последних лет это очевидно.Мы подписали все договора с гниющим трупом!!!
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ТОбто ви віддайте зброю, а ми вам за це дамо бумажку, якою в разі потреби можете підтертися. На цьому стоїть все так зване "цивілізовоне міжнародне право". Єдиною гарантією в цьому світі є своя власна сила. Це знають всі, крім таких дебилів як ми. А тому тепер нічого скаржитись на поганих хлопчиків, які скривдили слухняного хлопчика. Можемо скільки завгодно розмазувати соплі а Криму нам не бачити, як своїх вух.
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Боровой: Нам еще предстоит многое узнать и ужаснуться после того, как российские войска уйдут из Донбасса



11:1410.01.2017

После окончания войны на Донбассе мир ужаснется правде о военных преступлениях, совершенных на этой территории; сегодня там имеет место "обычное бандитское варварство".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня в Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".
"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило в Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.
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спасуть Україну тільки розумні люди яки вміють думати
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Значить нам "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї" треба розглядати як політичний, юридично не зообов"язуючий.
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ПАЛАДИНЫ В ПОЛЬШЕ (ФОТО)

Jan. 10th, 2017 at 11:12 AM

Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.

На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!

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Мы озабочены ?
Тогда не не обессудьте !

Вот вам полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+9%D0%A2219&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU99vypqLRAhUDECwKHSPuAoYQ7AkIJg&biw=1702&bih=860#imgdii=0iKyk3mWR25fSM%3A%3B0iKyk3mWR25fSM%3A%3BFYtx2OHQS6jPKM%3A&imgrc=0iKyk3mWR25fSM%3A
Что изобретать велосипед?НОВОЕ - это хорошо забытое с т а р о е .
Профинансировать "Юж Маш" и Павлоградский Хим Маш для изготовления металла и
проектный НИИ В Днепре для восстановления тех . документации и проектных заданий на
изделия 9М76Б и 9М79 9М714В.( 500 км ).С разгонным блоком на 9оо км .
.Да , БУ (блоки управления ) на МИП-ах подновить для полетных заданий и можно запускать в серию с 9K79 не нарушая никаких Договоров .
http://military.tomsk.ru/blog/topic-193.html
А если добавить документацию "Темп -СМ" ,(до 12000 км) без финансовых нагрузок в это трудное для рядового Украинца времени -можно воссоздать недорогую МБР с тремя разделяющимися боевыми блоками на 300 кТ.
Вот вам и полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.

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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 2 ч.2 часа назад
СИС Молдовы сегодня задержан житель "приднестровья" участвовавший в незаконных боевых структурах "днр", ему грозит 7 лет, идет расследование


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В руках Рейгана и Тетчер любой Меморандум был бы полновесным документом с гарантиями и т.д.
А в руках современных политиков, типа Обамы и Кэмерона - это бумажка.
Вы думаете, что Обама бы ввёл бы войска, если бы Пуйло оккупировал Латвию? Хрена с два. Ввёл бы на пару санкций больше и заявил, что договор НАТО устарел и его давно надо было пересмотреть...
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В руках Рейгана и Тетчер любой Меморандум был бы полновесным документом с гарантиями и т.д

а для чого підписувати доумент виконання якого залежить від того, хто саме при владі у країнах-підписантах?
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Ну так надо ядерный арсенал возобновлять раз это не обязующая ни к чему политическая бумажка.
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Це доказ того, що британські "друзі" для нас нічим не кращі за німців та французів
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВеликобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины
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