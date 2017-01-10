""Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский"

Ali Hasan
, fedjka - fedjka
, бостууга
, Шнырк
, Eispickel
, distantwork
, CА
, Георгий Мокрицкий
, Дэн
, dovidka 2
, куфайковийПалюх
, Senia Vasilenko
, Gar
, Sophia-Maria Duglass
, сидней
, Олександр Багряний
, Vlad
, Clyde
, Харьков Сумской
, soren
, ukrop911 29cc7b9f
, комэск Титаренко
, Harib Da
, Вадим Тищук
, Кіборгамслава
, Elena Drozd
, super shmuper
, Ksenia VB
, Nino
, morbius2014
, Валерий Проценко
, 2Ghfdlf
, Володимир Миколаєць
, Mikola Ivanov
, maha
, GLushko
, Змиевобандеровец
, MsSem22 .
, Артур Ланглиц
, octr9k
, Sergei Ramblerov
, Aviso Hela2007
, Risk Analysis
, Bander_ua
, violator
, Аттила
, Дмитро Черних
, Александр Сухумский
, Алексей Носов d8330900
, Vitalii 80c01fa9
, sulima ivan
, viktor petrov
, Иван Карпов
, pronto
, Ole Lahti
, konst68
, 2e
, Виктор Волик
, Дмитрий Гринь
, opus
, Светлана Черкассы
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, yuster
, Maks Kolorto
, Аль Капучіно
, Victor Sokolenko
, 12345678
, Евгений Баштан
, Tierre
, константен
, Amber
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Корсунский
, Анатолий Гальчинский
, рекорд надоев e5a08c8e
, Гыг с Вами
, Cтарий Кінь
, Kozak_Vasil
, Сергей 46a07dfb
, Володимир Петренко
, Боец диванных войск
, Nickol Nickols
, sergiusz
, Tatota Ke
, Русскоязычный
, Aлександр Alexsis
, wittmann1980
, variable general
, oleole
, Baks13
, Великая Исландия
, Daeron
, Дельфін Фатіма
, (unknown) bec83d0f
, Mykola Bratiichuk
, Николай Бондар
, Moskva Maidan e097b97a
, radeon
, Руслан Луцик 9099e6c4
, Fortis Lepus
, UApatriotUA
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, Калибан
, Левко Чорний
, Shuha
, Pyotr Ivanov
, ПравдаЛюбка
, Родион Ивашин
, Николай Масло
, gassab
, Леша Яковенко
, Любовь Стаховская
, Alex Nazar dc975c7d
, Виктор Будьбоед
, Франческа
, Димитрий CrimeaBandera
, rizimer
, Ярополк Сотник
, путлер убок
, Kare Resa
, larisa890
, я гражданин Украины
, ternopol
, Петр Петров 3145f8cd
, kaktus
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Иван Афанасьев
, буков
, industrylife
, Иван Федоров 4649dd60
, olenca2807
, vic-t
, koksikoks
, Виктория Рудая
, Игорь Тимощук
, Планета Земля-Рай
, Vadym Tsyrkalyuk
, Sash Fart b42abe58
, Igor Shulga
, Pstrakov Pstrak
, Иван Дяченко
, George Dok
, alexandr shamov
, Віктор Баранов
, Сергей Марикуца
, Денис Коновалов 4caafe82
, s1me0ne ed91ee45
, Сергей С 70d87373
, Natalia Mangion
, Александр Третьяков b707700d
, Алена Украинка 3893728e
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Геннадій Бикодір adb80589
, Ron Ma
, Pavel Ivanov b78412fc
, Алла Новосад 5b57f84f
, Де Правда
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Иди, иди...
ПОТОМ "КЛИЗМУ" СДЕЛАЮТ И "ОТПУСТЯТ"...
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Так в тому-то й проблема, що вони не можуть отримати адекватну відповідь, бо нормальні законослухняні громадяни не мають права носити зброю.
Якщо Пашинський такий розумний, то хай підтримає законопроект про оббіг нарізної короткоствольної зброї.
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Тут швидше за все напад.
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пашинского напоить и дать ему бутылку бросить, а химикусу дать пистолет пострелять.
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https://www.youtube.com/watch?v=UkzahRnATZE&hd=1
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прокаженныхнедоторканных
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Пашинский, видимо, необычный Украинец...
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Тот момент когда тебя застукали в аэропорту Вены
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Как там у классика,ну повоняем и забудем.
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Самый печальный инцидент произошел 14 октября 1966 года.
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брехливое существо из банды брехуна порошенко
мусорские отмажут своего покровителя - вспомним судью вовка стрелявшего из макарова
в лежащего тракториста ................................................................................
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"смогут развеять ложь, которую вбрасывает в информационное пространство из-за "поребрика" всякая нечисть и которую, к сожалению, "полезные идиоты" с большим энтузиазмом распространяют у нас". - Поярков идиот, или агент Кремля?
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Скажу так. Ежегодно в Украине происходят сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 80 % из них - в состоянии алкогольного опьянения. Но это еще не все. 2/3 этих преступлений совершается не с целью грабежа или мести, они являются исключительно хулиганством. Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, мужчина и отец своих детей".
ВОТ КАК они говорят, когда дело касается ИХ семей. А что ж ты в полицию не позвонил, а за ствол схватился???
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устроивших развлечение в виде охоты на человека
при поддержке ВСЕГО райотдела мусарни и прокуратуры
можно и турчинова вспомнить, который заявлял, что лозинский
обезвредил вооружённого преступника
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после гибели другими представителями власти государства Украина
были вложены в руки ДВА пистолета и нож
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Ну посмотрим на наше правосудие!
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граждан с целью их морального уничтожения
это старая политика коммунистов, дети которых царюют над народом Украины
опираясь на вооружённых шакалов продавших свой народ за жирный кусок
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русской мразью и посмотрим на амуницию прислужников
барыги - панамского патриота
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