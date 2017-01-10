EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571659)
  4248  89
Теги: допрос (1012) Пашинский (457)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский

Народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил, что сегодня в 11.00 идет на допрос в прокуратуру по факту происшедшего с ним дорожного инцидента со стрельбой.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сатане Пашинскому нужно не только по поводу одного инцидента идти в прокуратуру.Там должно быть много материалов по поводу его коррупции,откровенного воровства,бандитизма, что в период войны в Украине является предательством и антигосударственными деяниями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
""Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский"
Иди, иди...
ПОТОМ "КЛИЗМУ" СДЕЛАЮТ И "ОТПУСТЯТ"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
печально известный инцидент пошел на допрос?ну,надеюсь хоть владеть оружием запретят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гиг Ті написав дуже влучний і адекватний комент Щось трапилось ? На Різдво Христово До оечі з яким я тебе поздоровляю Ти часом не захворів Бережи себе Гиг Без тебе буде сумно
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо там должно трапиться? ты посмотри политическую карьеру этого недоучителя...кого только юлька не попритаскивала в политику с помойки.а вот засунуть обратно,как и ту шурочку в служебном романе-это уже практически невозможно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот в етом ты прав Юлька в етом плане рекордсмен Мне кажетсчя с ней в етом плане Только овощь может конкурировать Все ети лозинские портновы пашинские и еще десятка два человек Каким то странным образом Оказались самыми упоротыми мразями Чем руководствовалась проталкивая етих аморалов Непонятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когда на допрос по поводу винтовки в багажнике на майдане?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да погодите вы , дайте хоть с короткоствольным отписаться .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если посмотреть трезвым глаом на этого дурака )) Смысл было этому идиоту устраивать эту канитель ? Ради чего ? Какой цели ? Уже не молодой и плешивый.Реальный придурок.Еще и законы нам пишет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поймал звезду ещё в 2004 , и заболел от неё . Болезнь , как видно прогрессирует .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни в этом случае, оно очень жизнь любит, с пистолетом. Хотя, мыло может и пригодится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей".

Так в тому-то й проблема, що вони не можуть отримати адекватну відповідь, бо нормальні законослухняні громадяни не мають права носити зброю.

Якщо Пашинський такий розумний, то хай підтримає законопроект про оббіг нарізної короткоствольної зброї.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нихрена они не потдержат- Порошенко сказал: Зась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажу так тут 100% превышение самообороны!! Что поделать такие у нас законы!! слишком сильно власть боится народа и слишком жесткие законы на применение оружия поэтому как говорится что понаписали господа депутаты теперь и жрите!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну я так сказать отталкивался от версии Пашинского!! т.е. даже если принять его версию за правду все равно ему срок светит - это если по закону!! а если по беспределу то подумаешь ПАН прострелил ногу ХОЛОПУ тех холопов что собак нерезаных а ПАНОВ надо беречь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как надоел уже этот шатун и поребрик.Сами накосячат,а виноват поребрик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не раскачивай раскачку и не шатай шатунку !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хоть охрану в этот раз возьми..., вдруг по дороге ещё одна машина без габаритов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выпьет с юГиком "чаю" и по домам. торжество правосудия пгокугатуга обеспечит позже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же снятие неприкосновенности...югик по новинскому рассказывал что по депутату нельзя вести никаких следственных действий до снятия неприкосноенности...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по фото репа Пашинского не пострадала, поэтому возникает вопрос, а была ли бутылка? Удар бутылкой по голове вырубил бы плешивого сразу. Можно провести следственный эксперимент - нанести удар бутылкой по репе Пашинского и посмотреть, как он сможет достать ствол и произвести выстрел в воздух, а потом по нападавшему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И трижды повторить следственный эксперимент различными типами бутылок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо прокуратура = прачечная, которая отбелит не хуже чем "ваниш" . Вот если бы в плешивого стреляли, то было бы покушение на неприкосновенного. А так.... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чи були якісь заяви НФ , Арсенія Петровича або пана Бурбака відносно цього прикрого інциденту?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таварісч Гєращєнко (тот , шо савєтнік Авакова) павєдал , шо по їво мнєнію , Пашинскій дєйствовал строго в целях самаабарони ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже муж и отец, и тоже хочу пистолет, и тоже хочу отстреливать каждого пьяного, пославшего меня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уникальный мерзавец,просто поразительно,как можно быть такой мразью ,слышь Пашинский ты давно должен висеть на ближайшем фонаре а не ходить,где-бы то ни было ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я готов это сделать. Только пусть выдадут мне красную робу, а в своём не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
справедливости ради.
пашинского напоить и дать ему бутылку бросить, а химикусу дать пистолет пострелять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" отношении печально известного инцидента" - почему печального? Порадовало и взбодрило. Да и все кого знаю, отзываются с удовлетворением. Сожалеют разве что о ничтожно малом количестве контактов "бутылка - кумпол", и о зазря пострадавшем владельце самой бутылки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К дому Пашинского люди несут пустые бутылки.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тепер на прохання підштовхнути авто, найчастіше питання буде: а бронік є?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно Сирожа, не печалься. Вон год назад Стасик Толстошеев сбил киевлянку на остановке и никто его до сих пор не опечалил. Так и у тебя будет, либо ишак сдохнет, либо падишах умрет. Авааков не выдаст, Юга не сьест.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю, что по версии Пашинского, те кто имеет точку зрения, отличную от его версии - "полезные идиоты". Но хоть полезные, и то хорошо, в отличие от "бесполезного" Пашинского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное реклама что пашинский пошел на пикник к луцику..А остальное закон один для всех.Сядут все кроме пашинского. .Нашу страну сначала надо об городить забором и не дать выехать преступникам ввести визовый режим с козломордыми а потом только разрешать ездить в Европу без намордников.И это должно касаться всех включая прокаженных недоторканных
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычный Украинец после такого ПЕЧАЛЬНОГО ИНЦИДЕНТА печалился бы в СИЗО, ибо полиция такие инциденты однозначно трактует как ПРЕВЫШЕНИЕ САМООБОРОНЫ.
Пашинский, видимо, необычный Украинец...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы сейчас с удовольствием послушал мнение форумчанина ..кацахола. и других тавагищей ярых противников распространения оружия шо они скажут про шизофреника с оружием
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера

Тот момент когда тебя застукали в аэропорту Вены

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ему как то пох!
Как там у классика,ну повоняем и забудем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
странно, он с какой целью вышел из машины и когда достал свой пекаль ?
брехливое существо из банды брехуна порошенко
мусорские отмажут своего покровителя - вспомним судью вовка стрелявшего из макарова
в лежащего тракториста ................................................................................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил, что сегодня в 11.00 идет на допрос в прокуратуру по факту происшедшего с ним дорожного инцидента со стрельбой." - я думал по поводу рейдерства.
"смогут развеять ложь, которую вбрасывает в информационное пространство из-за "поребрика" всякая нечисть и которую, к сожалению, "полезные идиоты" с большим энтузиазмом распространяют у нас". - Поярков идиот, или агент Кремля?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он (Пашинский) продолжил: "Друзья спрашивают, поступил бы я так же, если бы эта ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которая вылилась на меня за последнюю неделю?

Скажу так. Ежегодно в Украине происходят сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 80 % из них - в состоянии алкогольного опьянения. Но это еще не все. 2/3 этих преступлений совершается не с целью грабежа или мести, они являются исключительно хулиганством. Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, мужчина и отец своих детей".

ВОТ КАК они говорят, когда дело касается ИХ семей. А что ж ты в полицию не позвонил, а за ствол схватился???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такие инциденты заставляют ненавидеть всю нашу власть в целом и НФ в отдельности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вспомним лозинского, который в компании с прокурором и мильтоном (оба не рядовые, а как положено при солидных погонах) именем государства Украина
устроивших развлечение в виде охоты на человека
при поддержке ВСЕГО райотдела мусарни и прокуратуры
можно и турчинова вспомнить, который заявлял, что лозинский
обезвредил вооружённого преступника
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни один мусор вкладывавший в руки трупа оружие не получил какого либо обвинения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понял,что ублюдка не посадят? Ему же хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба АТО в києві провести. Зробити зачистку жидви. Інакше у нашої країни немає майбутнього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
этому нищему крестьянину убитому представителями власти государства Украина
после гибели другими представителями власти государства Украина
были вложены в руки ДВА пистолета и нож

 показать весь комментарий
Ответить
 
не следует забывать, что пашинский член той же банды


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в любом случае следует вспомнить, к кому эта свора в 2014 году перекочевала в союзники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По закону,минималка при друге прокугоге,и судье хиппи,три года условно.Но это минимум от минимума.Так от трех до пяти реально!
Ну посмотрим на наше правосудие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пашинский самая омерзительная тварь во всей зРаде, на этом уроде уже негде пробу ставить, надеюсь, что рано или поздно, но он, все таки, сядет и место его будет у параши.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
к сожалению тюрьмы Украины предназначены только для содержания невиновных
граждан с целью их морального уничтожения
это старая политика коммунистов, дети которых царюют над народом Украины
опираясь на вооружённых шакалов продавших свой народ за жирный кусок

 показать весь комментарий
Ответить
 
мусорская падаль с гербом Украины на рейде по крышеванию воровского бизнеса
 показать весь комментарий
Ответить
 
вспомним, как граждане скидывались копейками на вооружение бойцов с
русской мразью и посмотрим на амуницию прислужников
барыги - панамского патриота

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ворюга и убийца,на нары сам просись.......Одиночка и браслет на шею.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Elena Drozd, Олександр Багряний, Sophia-Maria Duglass, Ali Hasan, Харьков Сумской, Ksenia VB, Senia Vasilenko, Harib Da, Mikola Ivanov, Вадим Тищук, 2Ghfdlf, Vlad, куфайковийПалюх, Володимир Миколаєць, fedjka - fedjka, Змиевобандеровец, Георгий Мокрицкий, Sergei Ramblerov, octr9k, violator, Валерий Проценко, Aviso Hela2007, Дмитро Черних, Дмитрий Гринь, pronto, 2e, Аттила, GLushko, Светлана Черкассы, Аль Капучіно, Гыг с Вами, рекорд надоев e5a08c8e, Корсунский, sulima ivan, Анатолий Гальчинский, Артур Ланглиц, Tierre, сидней, variable general, , Gar, Сергей 46a07dfb, Великая Исландия, UApatriotUA, (unknown) bec83d0f, radeon, Леша Яковенко, Дельфін Фатіма, Николай Масло, Bander_ua, Kozak_Vasil, Pyotr Ivanov, константен, ternopol, Cтарий Кінь, Димитрий CrimeaBandera, Иван Афанасьев, opus, Baks13, Родион Ивашин, Kare Resa, Левко Чорний, Alex Nazar dc975c7d, Eispickel, larisa890, koksikoks, буков, Vadym Tsyrkalyuk, Иван Дяченко, super shmuper, Sash Fart b42abe58
 Всего на сайте: 229 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти