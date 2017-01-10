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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: боевик (17694) обстрел (5066) Антитеррористическая операция (15513) Матюхин Леонид (70)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТО

Украинские воины открывают ответный огонь из гранатометов.

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А ответка была?

Я вот не понимаю,а где же контрбатарейные радары?
Куда все это подевалось?

И почему не закрыты КППВ?! Ни один!!! Все работают.
Вот только возле Горловки,за сутки более тридцати тысяч за пенсиями и пособиями.
Трудно поверить? А вы на горловскую правду зайдите и поглядите.
Шастали и будем шастать,а вы кормите"!!!!-это они там так пишут.
Кормим? Тогда чего удивляемся их наглости?
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С начала суток правительство во главе с Гройсманом по указанию Порошенко решили несмотря на неплатежи со стороны Лугандонии поставлять электричество и воду и повысить родственникам сепаратистов социальные выплаты, за счёт очередного обстрела украинских позиций.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТО
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