С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТО

192 4Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: боевик (17694) обстрел (5066) Антитеррористическая операция (15513) Матюхин Леонид (70) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 08:51 С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТОУкраинские воины открывают ответный огонь из гранатометов. читать источник x Мне нравится
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Я вот не понимаю,а где же контрбатарейные радары?
Куда все это подевалось?
И почему не закрыты КППВ?! Ни один!!! Все работают.
Вот только возле Горловки,за сутки более тридцати тысяч за пенсиями и пособиями.
Трудно поверить? А вы на горловскую правду зайдите и поглядите.
Шастали и будем шастать,а вы кормите"!!!!-это они там так пишут.
Кормим? Тогда чего удивляемся их наглости?
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