944 14Теги: беженцы (946) Берлин (137) Германия (2572) Меркель (1322) теракт (1948) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 08:48 Меркель призвала ускорить отправку беженцев на родину: Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий"Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине читать источник x Мне нравится 1
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Світло в кінці тунелю...
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