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Теги: беженцы (946) Берлин (137) Германия (2572) Меркель (1322) теракт (1948)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Меркель призвала ускорить отправку беженцев на родину: Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий"

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине

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Пока гром не грянет , Меркель не перекрестится.
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Правильно,иначе навяжут свои правила,взгляды и разрушат вашу прекрасную страну изнутри.
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вот бы и долбасянский мужиков у нас - отправили бы из дома освобождать.. А то сидят,задницы греют
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Ящик Пандоры открыт, домой муслимы уже не хотят...
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Германией должен управлять такой как Брейвик, а не такая как Меркель.
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Мізки політиків не пристосовані думати наперед - тому завжди плетуться в хвості подій.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМеркель призвала ускорить отправку беженцев на родину: Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий"
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