Кабмин создал комиссию для проверки использования выделенных на восстановление Донбасса средств

355 21Теги: аудит (141) Кабмин (9571) проверка (370) Донбасс (11772) Министерство по вопросам оккупированных територий (61) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 08:42 Кабмин создал комиссию для проверки использования выделенных на восстановление Донбасса средствПравительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд грн. читать источник x Мне нравится
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А эти комиссии нужно называть не следственными, а похоронными.
За счёт этих средств, скоро под Киевом, вырастут новые элитные посёлки!
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Чиновнички обзаведутся недвижимостью.
Отстроят данбассс на своих участках под Киевом.
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Може Пердуленка? У него тоже фамилия но -КО заканчивается.
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