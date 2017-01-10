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Теги: грипп (327) каникулы (73) Кропивницкий (Кировоград) (352) школа (1624) эпидемия (697) Минобразования (752) ОРВИ (97)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Управление науки и образования исполнительного комитета городского совета Кропивницкого продлило каникулы в средних учебных заведениях до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

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А кто знает- сегодня день рабочий? А то смотрю в окно- на улицах пусто! Никто никуда не спешит...
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Так сейчас к примеру снег валит в Кропивницком. И никто без нужды не выходит попросту.
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Ну, у нас(Мариуполь)- без снега, без ветра и +1. Просто смутило, обычно в это время довольно оживленно во дворе.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКаникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
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