Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

282 5Теги: грипп (327) каникулы (73) Кропивницкий (Кировоград) (352) школа (1624) эпидемия (697) Минобразования (752) ОРВИ (97) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 08:05 Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИУправление науки и образования исполнительного комитета городского совета Кропивницкого продлило каникулы в средних учебных заведениях до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. читать источник x Мне нравится
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