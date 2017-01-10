EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571601)
  2829  13
Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: взрыв (3577) граната (468) магазин (159) Нацполиция (5387) Ривне (236)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция

Вчера 9 января в Ривне по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении изуродованное взрывом тело.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Ривне" это на каком языке? Українською- Рівне. На рузке- Ровно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Названия городов не склоняются.Ровно этот город назывался и по-украински во времена совка, а в начале 90-х его переименовали в Ривне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дааа ! Дела лучше бы он в АТО подорвал свою гранату, да с собой забрал кровавых бандитов террористов, и оккупантов шакалов опричников )(уйла. Гляди и добрым словом помянули, а так....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Алекс Фибер, кацахол, зил 130, Глеб Егорович Жеглов, Ksenia VB, Serg1969, Молчаливый Боб, Олександр Калінкін, Валентин Паламарчук, гайджин, Аль Капучіно, ТигРа, dedushka, Виктор Сидоров 2e52621c, Lvbnhj, Stauffenberg, Александр Пахомов 395cba96, Debor, Олєкса Моцкаль, Aleks_15, Veniamin Kuzmenko, ПРАВДИВЫЙ, Garsia UA, Василий Романюк, borodas, Onufry, Oblivion Powderbote, Олександр Дніпро, cimbitep, Magdalena Zurbiene, Eispickel, Иванов Юрий 9255343a, Евгений Баштан
 Всего на сайте: 117 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти