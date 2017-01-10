В помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция

2829 13Материалы по теме: Будни полицииТеги: взрыв (3577) граната (468) магазин (159) Нацполиция (5387) Ривне (236) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 07:51 В помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - НацполицияВчера 9 января в Ривне по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении изуродованное взрывом тело. читать источник x Мне нравится
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