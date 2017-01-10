Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят во вторник в Конгрессе США законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России из-за ее роли в кибератаках на избирательную систему страны.
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всему миру?
заниматься хакерством можно с любой страны...!
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- так они и причастность к оккупации Крыма изначально отвергали, аж в мае 2014 года Путин признал, что это была изначально спланированная ещё при Януковиче военная операция.
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"Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем", - указывает Times.
Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.
Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.
"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", - предостерегает Times, уточняя, что и санкции снимут.
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ВНИМАНИЕ! теперь читаем - «Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся [от столкновений]. Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», - рассказал изданию командир 380-го экспедиционного авиаполка ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркоран, который сам участвует в боевых вылетах.
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http://antikor.com.ua/articles/145769-jak_separ_otrimav_po_pitsi_za_dva_nepraviljnih_slova
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По словам Маккейна, новые ограничительные меры будут "всеобъемлющими". Других деталей он не назвал.
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Прилепин, известный своими крайне экстремистскими и антиукраинскими взглядами вдруг понял, что войну с Украиной России не выиграть
http://onpress.info
Глупо недооценивать украинский народ, так как значительная часть украинского народа, переживает то, что называется «пассионарным взрывом», и когда мы говорим о патриотическом чувства русских людей, о десятках тысяч ополченцев, о гуманитарных поставках, в которых участвуют многие и многие россияне, нужно отдавать себе отчет, что в Украине имеет место то же самое, но в гораздо более радикальных и масштабных формах!
Украина, грубо говоря, «прет»! И основная причина - вовсе не пресловутое стремление в Европу, к цивилизованным ценностям, к европейскому комфорту и различным свободам. Основная причина - это четкое и безумное осознание борьбы с той силой, которая, как оказалось всегда тяготела над Украиной, и сила эта Россия! Они почувствовали, что не просто страстно хотят, но наконец и могут победить пресловутого «старшего брата», но и навсегда отбить охоту у него стать «старшим братом» Украины.
И когда их эта многовековая мечта осуществится: они посмотрят на это безобразное, огромное, тяжелое образования Российской Империи сверху вниз. И, возможно, даже ускорят приближение время распада этой подлой державы, тысячу лет присваивающей их славу, их государственность, их культуру! Ради такого дела они готовы пожертвовать многим и многим.
Украина слишком долго ждала этого, она, по сути, именно сегодня отвоевывает свой вожделенный суверенитет, создает свою новую мифологию. Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя почти так же, как вели себя россияне в страшные моменты их истории… Ставки их не просто высокие - они абсолютные! Украина или должна родиться, или роды не состоятся…
И никакого разумного и рационального выхода из этой ситуации нет, и не предвидится! И все, что россияне могут противопоставить этому: здравый смысл и отсутствие шапкозакидательства. И только российские прогрессивные деятели в восторге от того, что в России ужасный «патриотический угар», который завтра превратится в фашизм. Патриотический подъем в Украине по отношению к нашем на 10 баллов, на 1000 децибел и на 2000 ватт мощнее! На каждую нашу гуманитарную поставку они делают в десять раз больше, копилки для сборов на ВСУ стоят в каждом магазине, на каждом почтовом пункте и наполняются ежечасно. На каждого врача, уехал из России или из бывших республик СССР лечить и спасать дончан и луганчан, у них есть пять своих врачей, которые спасают бойцов ВСУ! На каждого добровольца - десять добрых молодцев господина Яроша, который, как мы видим, вообще не собирается прекращать войну.
На каждого Остапа - свой Андрей, а отец Тарас вообще не просматривается! На каждого Моторолу - свои «полевые командиры», которые пусть иногда и не столь удачливы, зато они всегда могут сказать самим себе, что при взятии аэропорта соотношение потерь было: по 10 ватников на 1 киборга! И даже сама мысль, что киборги все равно непобедимы, поднимет их воинский дух, несмотря на то что в Украине вообще никто не знает, сколько киборгов они уже похоронили, а главное - и знать не хотят!
А украинские женщины? За этот год на просторах Сети мне встречались сотни и сотни воинственных, жаждущих чужой смерти киевлянок и одесситок с высшим образованием, глубоко взрослых, более приличных на вид - известные журналистки, певицы и телеведущие говорят там вслух такое, что в России не посмеет сказать ни их местные коллеги.
На этом фоне все феминистские рассказы о том: что если бы во главе государств, стояли женщины, не было бы войн, кажутся чудовищным, ужасным бредом… Сколько угодно можно кричать о том, что скоро вся Украина будет сидеть на лежанке под Львовом, а Порошенко повесят свои же. Украину это только смешит! Она боли больше не чувствует! Страха нет! И от бедности боевой дух украинцев не падает!
Снимите хоть сто репортажей о том, что из сел и сел Украины мужики массово бегут в Европу и в Россию подальше от военкоматов, но вместо 50000 своего нового войска, они все равно соберут 200 000! И это будут, не те необстрелянные юнцы, которые, надо признать воюют в российской армии, это будут «киборги»! Мы лично видели как воюет украинский солдат, и в аэропорту, и под Дебальцево, украинский солдат воюет даже если перебита четверть его подразделения, а затем и половина, а затем и две трети! Он воюет, даже тогда, когда у него нет питания, нет связи и когда все офицеры оказались дураками, а другие еще и разбежались!
То, что Украинцы были в Отечественную вторыми из всех народов СССР по количеству Героев Советского Союза на душу населения - надо помнить! И это дети и внуки тех же героев и бесстрашных солдат - воюют теперь против России! Мало того, и среди бандеровцев героев было не меньше! Иначе как объяснишь, что самая сильная армия в мире: Советская, послевоенная, армию японскую просто смела, а бандеровцев ловила в лесах Западенщины года два еще как минимум, и в результате так и не переловила до конца! А им даже никакой Обама не обещал поставок вооружений! Инструкторы НАТО не бродили за ними по пятам с дельными советами, и никакие послы доброй воли не приезжали к ним с печеньем и морковью.
Русские люди должны во всей полноте осознать, с кем имеют дело. Те, с кем мы воюем сейчас -это наше зеркальное отражение, которое вырвалось на волю и зажило свободным, буйным жизнью. Вот только это отражение, при удобных обстоятельствах, может разбежаться и своим бычьим лбом так ударить нам в лоб, что неизвестно еще, чьи мозги останутся на стене. И мотиваций у этого зеркального отображения куда больше чем у российских солдат! Украинцам нужна не просто свобода, им нужна месть за всю историю Украины! За всю и сразу! Так что эти ваши слова, вся эта снисходительность на тему, что: «Скоро вы братья-хохлы, заплачете, когда поймете, что карман дырявый, а в Европе вы не нужны»! Все это, гроша ломаного не стоит. В гробу они видели вашу снисходительность. Мира не будет!
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Репоеды говорят, что им от санкций только лучше, искандеры смеются, тополя ржут.
Теперь будут ржать до посинения.
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