За прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб

1094 10Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: обстрел (5066) штаб (428) Донбасс (11772) Антитеррористическая операция (15513) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 07:11 За прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штабЗа прошедшие сутки 9 января 2017 г. в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военнослужащих получили ранения. читать источник x Мне нравится
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Які новини про тих трьох хлопців, що не повернулися в частину ?
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И к хорошим новостям: десантников 137-го полка ВДВ россии, воевавшеих на Донбассе зашкварили в Сирии! Этих псов больше не спустят на людей!
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Я вот не понимаю,а где же контрбатарейные радары?
Куда все это подевалось?
И почему не закрыты КППВ?! Ни один!!! Все работают.
Вот только возле Горловки,за сутки более тридцати тысяч за пенсиями и пособиями.
Трудно поверить? А вы на горловскую правду зайдите и поглядите.
Шастали и будем шастать,а вы кормите"!!!!-это они там так пишут.
Кормим? Тогда чего удивляемся их наглости?
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