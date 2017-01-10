EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571601)
  1094  10
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (5066) штаб (428) Донбасс (11772) Антитеррористическая операция (15513)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб

За прошедшие сутки 9 января 2017 г. в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военнослужащих получили ранения.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
от тварюки кацапи,все в них дупа сверлить.... здохнiть падли,расiянсько-фашиськi окупанти!!!!маю все ж надiю,шо нашi хлопцi дають гiдну вiдсiч !!!! смерть ворогам Украiни!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знову багато. Аби хоч не важко.
Які новини про тих трьох хлопців, що не повернулися в частину ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про вогонь у відповідь тиша.. І від нашої влади - також тиша..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 6 янв.
И к хорошим новостям: десантников 137-го полка ВДВ россии, воевавшеих на Донбассе зашкварили в Сирии! Этих псов больше не спустят на людей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
72 Гвардійська ОМБР Повертайтеся живими, неушкодженними. Нехай всі чудеса Божі будуть на Вашій стороні. Низькій Вам уклін.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ответка была?

Я вот не понимаю,а где же контрбатарейные радары?
Куда все это подевалось?

И почему не закрыты КППВ?! Ни один!!! Все работают.
Вот только возле Горловки,за сутки более тридцати тысяч за пенсиями и пособиями.
Трудно поверить? А вы на горловскую правду зайдите и поглядите.
Шастали и будем шастать,а вы кормите"!!!!-это они там так пишут.
Кормим? Тогда чего удивляемся их наглости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Апчета, контрбатарейні радари для артилерії, а оскільки вона не застосовується, то і користі від них ніякої не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Алекс Фибер, кацахол, зил 130, Глеб Егорович Жеглов, Ksenia VB, Serg1969, Молчаливый Боб, Олександр Калінкін, Валентин Паламарчук, гайджин, Аль Капучіно, ТигРа, dedushka, Виктор Сидоров 2e52621c, Lvbnhj, Stauffenberg, Александр Пахомов 395cba96, Debor, Олєкса Моцкаль, Aleks_15, Veniamin Kuzmenko, ПРАВДИВЫЙ, Garsia UA, Василий Романюк, borodas, Onufry, Oblivion Powderbote, Олександр Дніпро, cimbitep, Magdalena Zurbiene, Eispickel, Иванов Юрий 9255343a, Евгений Баштан
 Всего на сайте: 117 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти