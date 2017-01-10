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Теги: Киев (15786) непогода (185) Киевавтодор (54) снегопад (576)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"

Улично-дорожную сеть Киева с целью полной очистки дорог от последствий снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" убирают в круглосуточном режиме.

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200000000000000000 тонн снега, бюджет освоили, не верите? Поехали прокажу где он лежит)
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Nelzja v reku s ulici sneg, on s solju, ximija raznaja i drugaja drjan, tak mozno zagadit okanchatelno Днепр.
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Канешна, нужно снег сжигать на месте. За счёт тепла которым машина бездарно греет атмосферу.
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Уже давно можно было бы придумать передвигающийся транспорт оборудованный тепловым устройством для растапливания снега. Или я первый в этой идее?
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А наш раціоналізатор ще думає.
Хочу побачити, що напише.
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Не думаю.

Завтра ж на роботу (в Україні вже сьогодні).
Ну, вирішила людина поділитися своїм ... Повеселити нас.

Уран, де Ви там ?
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Ну, добре. А то я вже подумала, що втекли, бо ми тут напосілися на Вас.
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Правильно. У доброму товаристві - весело і гарно.
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можете представить, что он наработает завтра\сегодня с такими идеями) доброго времени суток)
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да кацапам тряпку дать пусть вымакивают.
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Так я спати - щось я вже не те пишу хоча кажуть космічну ракету з Гагарыним придумав полтавець в книжці я забув її назву... Нагадайте будь ласка.
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надо, шоб он на снегу и работал! и вечный двигатель.
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После полуночи минстець помирает и про Петю "враги" уже не пишут, они ведь тоже тролли и спать хотят , ну и хрен с этим тернетом, зачем платить им больше когда про Него уже не читают, ведь Украина тут причем ,когда весь минстець оплачен для Него ? такого позора как Рошенко Украина ещё не знала,хотя все они хороши, как конфетки в Петиной коробке...Мой НАРОД не раб,запомните иуды обманувшие НАС !!!
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Известного волонтера поймали на лжи о ВСУ: опубликованы документы



"Юра Касьянов оболгал с ног до головы множество офицеров, эту историю отрепостило больше тысячи человек и несколько тысяч человек лайкнуло его пост. Сколько эту информацию просмотрело без активных клацаний мышкой - остается только догадываться. И да, в их головы вдалбывается - кошмар-катастрофа-предатели-изменники-сволочи-проходимцы. Вот только в этой истории предатель и изменник только один человек. Тот, кто вбросил историю про несуществующие выплаты 105 тысяч гривен. Хорошо работает, планомерно, размеренно. Каждые два-три дня. И зарплата ж наверное - хо-ро-ша-я", - написал Бирюков.
В свою очередь, в официальном ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, опубликованном Бирюковым, подтвердили, что изложенная Касьяновым информация не соответствует действительности.

http://obozrevatel.com/crime/30648-izvestnogo-volontera-pojmali-na-lzhi-o-vsu-opublikovanyi-dokumentyi.htm
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история была. но военные подняли бучу. кто-то с мозгами из генералов приказал отменить взыскание и замять.
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Если бы юра делал беспилотники с такой же скоростью с какой рожает очередной платный высер, у нас бы уже DARPA была...
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Кравчук - или по глупости, или выполнял чью-то волю:
- сдал ядерное оружие (Кучма только подписывал договорённости)
- сдал флот (слышал что у Украины был самый большой торговый флот в мире)
- и, самое главное - перевернул флаг Украины - Украина будет Украиной тільки під жовто-блакитним стягом.
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Гниль ты мордовская secret secret_too, оскорблять вы кацапы научились,и всё, это я удалил комменты,не бахвались своим хамством уродец, с такими как ты говориь неочем,вы даунбасские ...додумай.
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400 миллионов с липецкой фабрики на АТО - ну кто бы мог подумать такое... Порошенко человечище - не то что некоторые которым в этом году было в падлу воинов АТО поздравить с Рождеством и Новым Годом и завтра эти псевдопатриоты начнут рассказывать что любят Украину и думают про украинцев - позорище.
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В Дніпрі станом на 15 годину вчорашнього дня всі магістралі почищено..Проблема у внутрішньоквартальних проїздах- не бачив щоб там чистили.. Сніг просто утрамбували автомобілями..
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"Что касается подготовки к снегу, я хочу отметить, что мы получили также помощь от ФРГ. Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне, 13 из которых - MAN, а 3 - Mercedes" (с)
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Террористы на Донбассе могут вновь пойти в наступление на Светлодарской дуге в качестве мести за потери в прежних боях с украинскими военными на этом участке.
Об этом сообщает ТСН.
По словам военных враг уже активизировали мощные обстрелы, что является тревожным знаком. 9 января террористы крыли огнем украинских воинов именно в районе Светлодарской дуги, однако к счастью, на этот раз обошлось без потерь.

Читайте:

Есть раненые: террористы обстреляли силы АТО на всех направлениях
Как сообщал "Обозреватель", в результате обстрелов террористов 9 января на Донбассе ранения получили двое украинских военных.
http://obozrevatel.com/crime/18079-ldnr-gotovyi-mstit-ukrainskie-voennyie-soobschili-o-novoj-ugroze-na-donbasse.htm
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Значить, будуть ховати нові тушки. Мало їм врізали ? Не дійшло ?
Аби тільки наші були живі. Бо ці дні збільшилася кількість поранених.
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кацап у тебя своего снега мало?
тогда покупай... бизнесменом станешь!
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ТО МОСКОВКАЯ ВША, А ЕСТЬ ЖЕ УКРАИНСКИЕ ГНИДЫ !!!
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Схватка



Cразу хочу напомнить всем, кто либо забыл, либо не знаком с законами и конституцией Соединенных Штатов: США - это не президентская республика.

Президент может многое, однако далеко не все, и если две трети Конгресса будут постоянно против его решений, то глава государства не сделает ровным счетом ничего.

Центральное разведывательное управление, например, одно из самых влиятельных в стране ведомств, подчинено Конгрессу, а не президенту.

Президент может поменять главу ЦРУ, однако это ничего ровным счетом не решит, так как поменять все руководство Управления главе государства не позволит Конгресс.

Еще никто из президентов США не смог противостоять ЦРУ.

Сегодня назревает конфликт ЦРУ с избранным президентом Дональдом Трампом, который, по всему судя, не желает признать вмешательства России в ход предвыборной кампании в США.

Немало американских сенаторов и конгрессменов в прошлом работало в ЦРУ, поэтому их доверие к разведке весьма велико, и никто не в состоянии их переубедить, даже президент.

На что способен Конгресс, если будет доказано, что президент знал о вмешательстве России в избирательную кампанию, но скрыл это? Он может инициировать процедуру импичмента, для успеха которой необходимо две трети голосов депутатов Сената.

В нынешней ситуации такое количество голосов может набраться без особого труда, поскольку многие действия и высказывания Трампа, похоже, вызывают сильное раздражение как в Конгрессе, так и в Сенате.

Создается впечатление, что Трампу «море по колено», однако это не так.

Сценарий развития событий может выглядеть так: Трампу представляют убедительные доказательства вмешательства российских спецслужб в избирательную кампанию.

Он окажется перед выбором: либо предпринять реальные шаги в отношении России, либо подвергнуть себя риску столкнуться с реальной опасностью импичмента. В такой обстановке ожидать улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией не приходится.

Санкции со стороны США будут только нарастать; без того хромая экономика России почувствует себя еще хуже. Не исключено, что Трамп вообще не захочет встречаться с Владимиром Путиным.

В Америке недостаточно быть избранным - надо проявить волю и желание работать вместе с Конгрессом на благо своего народа.

Никто не возьмется сегодня предсказать, чем закончится схватка ЦРУ и Конгресса с Белым домом, если до такой схватки дойдет.

Вполне возможно, такое столкновение завершится компромиссом, в котором не будет победителей, а будет лишь один побежденный - Россия. Дело о вмешательстве российских спецслужб в избирательную кампанию президента Конгресс вряд ли позволит спустить на тормозах. Это уже ясно дали понять как республиканцы, так и демократы.

Мы живем в такое интересное время, когда никто не может сказать: что будет завтра? Недавние слушания в Сенате уже показали уязвимость избранного президента и справедливость обвинений в адрес Кремля. Это не аннексия Крыма и не бомбардировки Сирии, это хуже.

Сенатор Джон Маккейн обвинил Россию в агрессии против США, и его голос был услышан. Что бы ни говорил Дональд Трамп, ему придется считаться с выводами и доказательствами, представленными ЦРУ в Сенате.

Похоже, Москва оказывается не готова к такому повороту событий. Это для Кремля даже хуже, чем победа Хиллари Клинтон, где многое было возможно просчитать и предвидеть.

Больше всего Кремль опасается ультимативного тона в предстоящих контактах с представителями Белого дома и Госдепартамента, если все пойдет не так, как ожидалось.

Высылка 35 российских дипломатов из США тогда покажется цветочками по сравнению с требованием уйти из Сирии и Украины. Задача новой администрации США - возродить былую мощь Америки, а она не может быть решена без усиления военной мощи и присутствия в многих уголках планеты.

Трамп однозначно не будет делать ничего, что могло бы навредить имиджу его страны.

Говорить одно, а делать другое у президента не получится: независимые средства массовой информации и общественное мнение заставят его действовать в интересах США, а не России.

Если этого не понимают в Кремле, то там вообще ничего не понимают: можно повлиять на политическую ситуацию и выборы президента в Молдавии, но попытаться вмешаться в политический процесс Соединенных Штатов - дело безнадежное.

Герман Обухов
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Разместить в крымских газетах:
Продам снег для наполнения водохранилищ, недорого. Самовывоз.
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Помню в прошлом году из маЦквы тоже вывозили сколько то тыс. тонн снега, весь инет смеялся! Мне вот интересно кто его взвешивал и откуда такие сведения, или у нас мега грамотеи по удельному весу снега в машине?
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швидко "чебурека" в смітник викинули.
тільки два хрестика і залишилося.
як на могилі.
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Bild назвал 7 главных негодяев, которые могут погубить мир в 2017 году



Немецкий журнал Bild огласил список главных злодеев, которые угрожают миру в 2017 году.

Возглавил его президент России Владимир Путин.

Основная угроза от Путина исходит как в плане дестабилизации ситуации в Европейских странах, так и хакерских атак, производимых российскими хакерами. Также в мире опасаются главу РФ из-за возможного использования ядерного оружия.

Вторым в списке значится глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который решил вернуть в страну смертную казнь, что образовало пропасть между Турцией и ЕС.

Третье место в рейтинге занял Ким Чен Ын, который не раз заявлял о возможном применении ядерных ракет.

Четвертое место у друга Путина филиппинского президента Родриго Дутерте, который признавался в убийствах людей.

Пятое - за кандидатом в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую назвали угрозой для Евросоюза.

На шестом месте президент Сирии Башар Асад, который пошел на жертвы среди гражданских для восстановления своего режима в стране.

Седьмое место за лидером террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр Аль-Багдади.
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Как сказал бьі Чечетов: " У детей украли кусочек счастья!"
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2 000 тонн - это около 50 КРАЗов снега, по всему то Киеву... вокруг ВР снег убирали?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"
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