Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

3159 56Теги: Венесуэла (99) импичмент (295) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 01:34 Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке МадуроВерховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро. читать источник x Мне нравится
пинг-понг!!! а там есть еще другие судебные инстанции???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Петя дорвався до корита і забув про все ,із-за чого пролились ріки крові на Майдані.
Ответить
Это же как снятие депутатской неприкосновенности - козырная карта предвыборных обицялок - кто красивше пообещал - тот и победил!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
предлагаем свои услуги по -
мирным переговорам,
посредничество при любых видах политических конфликтах,
представительство при мирном урегулировании
международных споров между субъектами международного права
(государствами и международными организациями)
др. виды услуг с целью достижения взаимоприемлемого решения.
Опыт подобной работы имеется.
обращайтесь с 8.00 до 17.00
Адрес:
Минск, ул. Карла Маркса, 38
, метро Купаловская
р-н Ленинский
Телефоны
+375 (17) 222-37-41
Сайт
president.gov.by
спросить Бацьку
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
I kormili Lvov i tshishtili tam vse shto nado, za eto nado platit 4k EUR shtop eto polutshit
Ответить
Ответить
Oshibaesh, ona sama eti dengi zarabotala shtob tuda idti, uzhe 4 god v USA letom rabotaet- knigi prodaet(zimoi u nee universitete utseby) i ona zarabotala 50+K USD proshlom godu, mozhet sebe mnogoe pozvolit naverno, 4x bolshe zarabotala tshem ja za ves god...
Ответить
Ответить
Dobrovoltsy bez oruzhia tam udaljajut 7+ lovushek v den(na territory svoego hozjaistva)
Ответить
Ответить
Ответить
А не президенты, не парламенты, не верховные суды и их постановления
и даже не законы, если на их основе ущемляются права человека.
Из этого и исходить надо гражданам любой страны каждой конкретной ситуации
Ответить
Ответить
Ответить