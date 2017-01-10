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Теги: Венесуэла (99) импичмент (295)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро.

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хахаххахаха
пинг-понг!!! а там есть еще другие судебные инстанции???
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да, как и в любой стране - Высший суд Линча и потом суд Божий..
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Конституцию Венесуэлы не знаю, но решение парламента одобряю.
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В нас,доречі теж так і немаємнормального закону про імпічмент.
Петя дорвався до корита і забув про все ,із-за чого пролились ріки крові на Майдані.
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А потом на следующих выборах шо обещать?
Это же как снятие депутатской неприкосновенности - козырная карта предвыборных обицялок - кто красивше пообещал - тот и победил!
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Обычно, это одноразовые обещания. Повторно не срабатывают.
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пора венесуэльцам выносить дебила мадуру вперед ногами
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он же легитимный-2! Поедет в Ростов к другу.
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Налицо противоречие между судебной и законодательной ветвями власти! Остаётся Майдан на Plaza Venezuela!
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противоречие между судебной и законодательной ветвями власти легко разрулит ХУНТА !
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пещерские суды во всех странах керуются с кремля, с одной целью - голод, горы трупов и людоедство..... но зато рутский миръ. Так и на Кубе, и в Сев. Корее и везде куда залезла сатанинкая московская свинья и поставила на владу своих шпионов
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Стрелялки будут, как на Ближнем Востоке ?
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А как - же без них . Еще раися там поможет навести порядок.
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И как пить дать появятся российские венесуэльские братья местные "буряты" и очередной бездарь останется у власти ((( и опять начнут топить НАРОД в море крови
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У Цензора закончились отечественные новости о ДТП, драках, пожарах и взрывах. Теперь пошли новости от Интерфакса и Газеты.ру - шо там в Венесуэле?
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Безвиз на следующей неделе одной картинкой
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Походу Хуйло уже третий фронт будет открывать... Ждемс песню Киселева: Венесуелла исконно рузькая земля... поддержим рузькоязычных угнетаемых венесуельцев... Готовтесь касабы и крысчаны грузиться на пароход Кузю, в Венесуеллу воевать. Далековато конечно трупы оттуда возить назад будет. Думаю в герметичных ведрах или бочках как солонина дамой приезжать будете.
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Зачем в бочках? Там крокодиловые фермы есть. Не пропадать же корму!
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конкуренты уже появились, поэтому рекламу запускают
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Теперь их будет колбасить. Пятый угол искать. Закончились нефте доллары. Это им за коммунизм расплата. И так будет с каждым.
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это им просто не повезло и их, возможно, выбрали новой ареной
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Что им не повезло. У них все на нефте держалось. Она рухнула и все.
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им не повезло когда они стали обниматся с москвой и по приказам москвы лаять на Запад. А кто заключает союз с сатаной тот всегда получает одну награду - смерть. Сколько уже было таких - кто поддавался на сатанинкие московские обещания - Куба, Сев. Корея, Вьетнам, еще десятки стран, да и Украина в 1920 - и везде получали только реки крови и горы трупов до неба. РОССИЯ ЭТО ПРЕСТОЛ САТАНЫ НА ЗЕМЛЕ
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Вероятно вы правы. Я помню, как они еще пять лет назад издевались. Даже над Украиной, в паре с Лукашенко.
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Еще заметил. Все ваши коменты удалили, даже звездочки не оставили. На другой ветке.
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Справедливости ради, стоит отметить, что во Вьетнаме реки крови и горы трупов устроили США.
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А что с ними было делать, если они с Севера перли и перли.
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нам до латиносов далеко. мы в африке. ЭТО АФРИКА . НЕГОРО
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Africa? Otshen dazhe raznaja. JUAR, dazhe naverno otshen razvitaja i bogataja strana? No I V Zimbabve byvajut takie strannye "oasisy" gde zhenshiny/muzheki iz EU, USA, Avstralii vykupili tshast zemel i sashishajut tam zhivotnyh! Moja dotska taqm byla, i ona opjat v sledushem godu poidet v meste 10+ ljudmi(hotja eto ne deshego, 2 nedeli okolo 4k EUR stoit- shtob ty smog uborshikom byt za lvami)
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этож надо из ЭСТОНИИ объяснять . что вкаждом правиле есть исключения. по смертности Украина на предпоследнем месте в мире. за нами ТОЛЬКО ЛесОто..
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Vrjatli, takogo ne byvaet, ja govorju serezno shto dazhe v Zimbabve est mesta gde mozhno zhit tak kak v EU ili v USA privykli (ili ese lutshe, moja dotska skazala shto ona popala v "RAI", oni tam na loshadjei(u kazdogo byl na 2 nedeli svoi loshad) guljali s Slonami, Zhirafami, s Lvami...)
I kormili Lvov i tshishtili tam vse shto nado, za eto nado platit 4k EUR shtop eto polutshit
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СПОКОЙНОЙ НОЧИ. У НАС ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТА СОЛЬВАМИ. ЖИРАФАМИ. И ЕСЛИ ТУДА ПОПАДЕТ ВАША ДОЧКА. ТОЖЕ СКАЖЕТ ЧТО РАЙ.
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Govorish shto moja dotska duratshka?
Oshibaesh, ona sama eti dengi zarabotala shtob tuda idti, uzhe 4 god v USA letom rabotaet- knigi prodaet(zimoi u nee universitete utseby) i ona zarabotala 50+K USD proshlom godu, mozhet sebe mnogoe pozvolit naverno, 4x bolshe zarabotala tshem ja za ves god...
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ну еще бы, сколько "отпускников", "заблудившихся" и "уволившихся только вчера" там превращаются в 200-х
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Rossiski legionary? Idi sashishat protiv brakonerov zhivotnyh v Zimbabve?
Dobrovoltsy bez oruzhia tam udaljajut 7+ lovushek v den(na territory svoego hozjaistva)
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Huilo poverili i polutshili vse to shto hoteli? Teper tak: deneg net no vy derzhites!
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Если так, то выходит, что у Мадуро нет ограничений для власти. Тогда это действительно повод для переворота.
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Высшая ценность в человеченском обществе - права человека.

А не президенты, не парламенты, не верховные суды и их постановления
и даже не законы, если на их основе ущемляются права человека.

Из этого и исходить надо гражданам любой страны каждой конкретной ситуации
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Это тоже Великая бензоколонка жители которой стоят в очередях за жратвой-это скоро будет и у казламордых,скрепы они везде одинаковые-воровство.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВерховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро
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