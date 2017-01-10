Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

6539 115Материалы по теме: Президент ТрампТеги: ЦРУ (109) Трамп (413) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 01:02 Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУИзбранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль и важность разведывательного сообщества страны, что может поставить под угрозу Соединенные Штаты. читать источник x Мне нравится 12
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Несколькими часами ранее Минфин США на основании так называемого "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ: в список попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
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