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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: ЦРУ (109) Трамп (413)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль и важность разведывательного сообщества страны, что может поставить под угрозу Соединенные Штаты.

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Трамп похож на студента отличника,которого сразу после универа поставили главой огромной корпорации...и начинает управлять как учили...то есть-пост получил ,а опыта -ноль...ох и набёт он шишек ...себе и остальным...)))
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On zhe rodilas zolotoja lozhka v rtu, no ego ne ljubili kak normalnogo rebenka. I on vyras tak kak krokodil ili akula- vse savisit ot etogo kakoi bolshoi kusok on mozhet havat
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Можуть поміняти. Але це ще залежить від конгресменів,президент просто так самовільно не може це зробити!
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Сенаторы США во вторник, 10 января, объявят о "всеобъемлющих" санкциях против России в связи с ее предполагаемым "вмешательством" в ход американских президентских выборов. О таких планах объявили сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, передает Reuters.
Несколькими часами ранее Минфин США на основании так называемого "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ: в список попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
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Своей - не доверяет, а путлеровской - ОЧЕНЬ даже!
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Похоже Трамп менее управляемый президент, чем Обама.... Поэтому его расположения надо будет заслужить, а не подковёрными играми добиться...
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Трампу каждый день говорят о том,что ЦРУ и остальные силовые ведомства Штатов,это не ,Плэйбой,,,красивых девочек там нет.
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Трамп все понимает но не хочет признавать что кгб помогло ему на трон залезть вот и включил дурака.Единственный выход для него быть честным и называть вещи своими именами и делами доказывать что он не куплен на обочине.МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ РОЖДАЕТ БОЛЬШОЕ НЕДОВЕРИЕ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ
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