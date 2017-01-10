Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

3278 48Теги: газ (8581) газохранилище (138) отопление (506) Укртрансгаз (158) отопительный сезон (40) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 00:34 Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. мУкраина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м. читать источник x Мне нравится 1
И так третью зиму подряд.
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Большая просьба НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ в сеть фотографии техники НАТО в Украине, подождите до завершения операции.
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- 0,7 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
- полный тариф в другие часы суток;
По трехзонным тарифам
- 1.5 тарифа в часы максимальной нагрузки сетей облэнерго (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 до 8 часов, с 11 до 20 часов, с 22 до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
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Compare 2 parking places: Left- in front of Danish Parliament Right- in front of Ukrainian Parl. via @newsdaily_ukr
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Тебе для забот фото яхты Сечина скинуть или сам в сети найдешь?
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И мир не смеется а помогает, как может. Если б умел думать, то сообразил бы, что бороться с беззаконием законотворцев - длительное и хлопотное дело, и злословил бы поменее...
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https://t.co/V4qqJjcxyv
"Во главе страны опять коммерсанты. Мы катимся в пропасть", - Гордон. ВИДЕО #newsonline24 #news #новости #новини
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Любая диктатура по определению означает неравенство перед законом и с первой же секунды своего существования углубляет и усиливает коррупцию, просто заменяя диктат одних на диктат других. Читай больше исторической литературы
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Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа
В 2016 году "Газпром" установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер на оперативном совещании 9 января, говорится в материалах пресс-службы компании.
вот так вот, пока вы не в жо-е а в шоколаде оказываетса.
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https://www.youtube.com/watch?v=glFbyEjID88
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