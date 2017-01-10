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Теги: газ (8581) газохранилище (138) отопление (506) Укртрансгаз (158) отопительный сезон (40)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

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Щас кацапы вой подымут: "У-у-у! Хохлы замёрзнут без нашего газа".
И так третью зиму подряд.
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ГШ и МО настоятельно просит,прислушайтесь
Большая просьба НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ в сеть фотографии техники НАТО в Украине, подождите до завершения операции.
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Меня три рабыни греют, мне газ как-то пофиг
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Уменьшил потребление газа на 60% : днём - камин + газовый котёл ; ночью - эл. конвекторы (двух тариф. счетчик) + газовый котёл .
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За соотечественников душа болит, прийдут ещё и рабынь отнимут
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Вы наверное не знаете, рабыни есть в Украине у всех,просто у меня самые отборные красотки,правда есть проблема, на приказ сварить борщ ,вечером обязательно будут кислые щи на столе
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Мы 300 лет учим, только наша украинская Кубань борщи варит,остальные по прежнему варят щи
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Ne nado LjaLja, ja tsheresh mesjats kak minimum Borsh varju! Hotja inogda iz ryby(po estonskii- Angersäga, eto ryba iz juzhyi ameriki no otshen vkusnaja) No inogda iz kuritsy i teljatiny
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можно полностью отказаться от комм. отопления и газа , тогда будет льготный тариф на электричество + многотарифн . эл. счетчик .
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что-то вы не то... как многоэтажные дома перейдут на индивидуальное отопление, если начнут вырезаться, ну несколько поставят котлы другие по подъезду от центрального, могут быть пробки и куча других проблем, это если ещё разрешение дадут, а что это за "льготный тариф на электричество + многотарифн . эл. счетчик" можно подробнее.
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( не очень там понятно, не знаю сосед ставил электрический котёл пару лет назад это было, тоже чтобы экономить ночью что-то ещё, доказывал что будет выгодно, в итоге перешёл опять на газовый, потому что суммы ахеренные получались за свет, а сейчас что за газ что за свет всё дорого, вот насчёт вообще и холодильник тоже ж ведь всё время работает и ночью, что это за счётчики и как их установить, ведь они сами облэнерго меняли, что для этого надо..надо будет парня что квитанции носит расспросить с пристрастием как это
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По двухзонным тарифам
- 0,7 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
- полный тариф в другие часы суток;
По трехзонным тарифам
- 1.5 тарифа в часы максимальной нагрузки сетей облэнерго (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 до 8 часов, с 11 до 20 часов, с 22 до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
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то понятно, а счётчики как устанавливают, как заменить, сколько стоит, или просто переходят на другой тариф, опять же какая процедура
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У вас данные не верные. Сейчас ночной тариф равен 0.5 от дневного. Счётчик ставится элементарно - оплата за сам счётик + за установку + параметризация. И да, у нас в городе 30% на электроотоплении, а сам город уже без центрального отопления. Воду горячую последний раз видели в 1995. Родители перешли в своём доме также на обогрев электрокотлом, оформили тариф льготный - раньше за газ по 400 кубов накручивали, что по нынешним ценам 2.8 тыс грн., а так за декабрь заплатили за свет 900 грн.
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В Днепре ночью 0,5 дневного тарифа. с 11 до 7. у меня такой стоит.
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Это не реально, у нас управляющий на вопрос почему так дома холодно отвечает женщинам , мужья у вас есть, грейтесь, и писты он уже получал и прочее было... , бабки ему видать важней и "крыша" есть во власти,ничего не поменялось, кроме барыг воров..
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винторогий иди дома своего плешивого педофила посмотри.
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Нам о этом ведомо, и мы потиху над этой проблемой работаем...
Тебе для забот фото яхты Сечина скинуть или сам в сети найдешь?
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у вас еще революция впереди, если НАТО не сотрет вас с лица земли.
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Ты не заговаривайся, если осознал шо раб - не считай таковыми других априори..
И мир не смеется а помогает, как может. Если б умел думать, то сообразил бы, что бороться с беззаконием законотворцев - длительное и хлопотное дело, и злословил бы поменее...
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Знаеш, дорогой каждый видит только то что хочет, если ты действительно украинец и не видишь встающие из руин ВСУ, пусть и с огрехами но заработавшую "Прозоро" а только личный ад вокруг себя...то мне тебя жаль.
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Стопор - ВСУ окрепли немного благодаря напрягам всего народа и скорее наперекор барыгам..., а остальное просто пипец... Этого критически мало...и времени в обрез уже...
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а я про людей и их работу и говорю, а не за депутатов. И побеждают не наскоком - революцией - и враз стало все прекрасно, а монотонным, тошнотворно тяжелым ежедневным трудом и борьбой, отвоевывая пусть по крохам, но ежедневно малые толики законности. И другого пути просто не существует, если ты не господь и не в силах стереть все в ноль и засеять по новой. Человек за день не меняется. А корумпированная страна -это ведь не только през и его ближняки - это десятки тысяч судей, прокурорских, всяких инспекций и члены их семей, и их ближняки.
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Стопор - дело еще хуже, дело в менталитете народа - и если кто то и сможет что то поменять, то действительно наверное только диктатор - вот согласен с Гордоном в его оценке положения вещей на сегодняшний день......

https://t.co/V4qqJjcxyv

"Во главе страны опять коммерсанты. Мы катимся в пропасть", - Гордон. ВИДЕО #newsonline24 #news #новости #новини
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Даже смотреть на сии софистические потуги не буду :D
Любая диктатура по определению означает неравенство перед законом и с первой же секунды своего существования углубляет и усиливает коррупцию, просто заменяя диктат одних на диктат других. Читай больше исторической литературы
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Кацапе , ідіть разом з Гордоном собаці під хвіст. Теж мені експєрта по Україні знайшли. Жили , живемо і будемо жити , хоча такі як ти завжди пекло знаходяить.
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я понимаю что кацапы теперь живёт в шоколаде, не так ли руцкие ( обращаюс к тем кто тут посутса) но ведь рекорд рекордом, вы хоть представляите (по сравнению с сегодняшним шоколадом) как будите жить без рекордов, а ведь Европа стремительно идёт на демонополизацию поставщиков, ну какие перспективы кацапы, и я о том - сегодняшние трудности и пистец завтра детским лепетом вам покажетса.
Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа

В 2016 году "Газпром" установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер на оперативном совещании 9 января, говорится в материалах пресс-службы компании.

вот так вот, пока вы не в жо-е а в шоколаде оказываетса.
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Импорт-в суточном режиме 48,312 млн куб., собственный- составила 56,615 млн куб. м итого 104,927. Расход- 8 января отбор составил 86,33 млн. 18,597 должно пойти в хранилища, а мы отбираем с хранилищ. Или я ошибся.
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вовчик, ты за потребление-то забыл... Жгут, паразиты, газок-то. Не дают тебе задачку для 4-га класса сложить...
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Ошибся. Отбор из хранилищ 86млн, это то чего не хватает в балансе страны в сутки. В сутки зимой мы потребляем около 200млн.
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И шо. Хранилища для того и нужны дабы их зимой выкачивать. Только и зима уже на экваторе. Ну еще поднимут 4 млрд или 5. І весна прийде, весна вгамує))))) Нехай рашка за свои города подумает, газобензоколонка епть.
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а денежки за 3 млрд куб.е-декларанты по карманам растянули
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Головне - щоб до кінця опалювального сезону вистачило...........
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Ну и хорошо. Надеюсь, что зима будет мягче и счета меньше.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м
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