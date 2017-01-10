"Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

9139 57Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: армия РФ (5908) вооружение (3195) конвой (219) Донбасс (11772) Антитеррористическая операция (15513) Тему создал: Цензор.НЕТ10.01.17 00:03 "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕОПо словам украинских воинов, российское оружие попадает в руки боевиков в коробках из-под конфет и печенья из путинских "гумконвоив" читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Vam nado samim izgotovit oruzhie tak shto Huilo budet boitsa shto vy protiv nego mozhete idti v Rossie(sam on vrjatli uzhe hotshet Ukrainu attakovat po polnom razmere)
Ответить
09-01-17 23:07
Znaj.ua
У мережі з'явилася інформація про групу російських військових 17-ї окремої мотострілкової бригади, які брали участь у бойових діях на Донбасі.
Дані опублікували на своєму сайті волонтери міжнародного співтовариства Inform Napalm.
Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхакім Назаров. Вивчивши профіль Назарова волонтери ідентифікували його товаришів по службі у Чечні - також "ветеранів" Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади.
Таким чином волонтери знайшли докази незаконного перебування на території України та участі у воні на Донбасі 10 російських військових.
Серед них: Абдулхакім Назаров, Євген Рассадін, Дмитро Головінов, Стас Фатехов, Зульфар Галлямов, Юрій Овсянніков, Валерій Голобородкін, Олексій Богданов, Сергій Колчін, Сергій Бєляков.
Відзначається, що танкісти 17-ї омсбр збройних сил Росії - учасники російського вторгнення в Україну восени 2014 року.
https://nnovosti.info/news/rosijskij_tankist_vipadkovo_zliv_svojih_na_donbasi-13482.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
антиснайперские системы! Не ужели так сложно закупить?
Ответить
это винторез. да, стреляет безшумно, но всего на 400 метров. какие блять 2 км? где вы берете этих икспердов?
Время:
1987 г. - настоящее время
Вес (без патронов, кг):
2,6 кг
Длина (мм):
933 мм
Калибр:
9х39 мм
УСМ:
Куркового типа, режим огня - одиночный/автоматический
Темп стрельбы (в минуту):
До 100 выстрелов в минуту
Начальная скорость пули (м/с):
290 м/с
Дульная энергия (джоуль):
670 джоулей
Прицельная дальность (м):
400 метров
Емкость магазина:
10 или 20 патронов
Происхождение:
Россия
Область Применения:
Евразия
Ответить
Ответить
даже свд прицельно бьет до 1300 м. рекомендовано 700. дальше увеличивается разброс и уменьшается вероятность попадания в цель. а длина этого чуда 1220 мм без глушителя. это ж какие они там вафли едят?
Ответить
А из винтореза никто на 400 метров не стреляет, 200 это потолок, все остальное это байки и прицельная планка в 1км на АК.
Ответить
http://ru.warriors.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%A1_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%22
Ответить
Ответить
Ответить
А на такой начальной скорости говорить о дистанциях более нескольких сотен метров нет смысла вообще.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Патроны 7,62х39, 5,45х39, 9х18, 9х19 в охотничьих магазинах стоят от 7 до 12 рублей.
7,62х54 от 14 рублей. 7,62х25 (ТТ) от 35 рублей.
А вот в ДЛНРы скидываю барахло, которое просто некуда девать. Ещё при министре обороны Сердюкове их просто взрывали.
Заводы в России не продали - наоборот, расширяют производства. А вот у нас их уже нет. Наверное, они нам не нужны - мы ж ни с кем не воюем. Пацифисты, бля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И винтовки завозят вот такие:
Ответить
Ответить
Ответить