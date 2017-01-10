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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия РФ (5908) вооружение (3195) конвой (219) Донбасс (11772) Антитеррористическая операция (15513)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

По словам украинских воинов, российское оружие попадает в руки боевиков в коробках из-под конфет и печенья из путинских "гумконвоив"

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Eto Trump i USA, Ukraine eto ne kak ne vliaet!
Vam nado samim izgotovit oruzhie tak shto Huilo budet boitsa shto vy protiv nego mozhete idti v Rossie(sam on vrjatli uzhe hotshet Ukrainu attakovat po polnom razmere)
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Російський танкіст випадково "злив" своїх на Донбасі

09-01-17 23:07
Znaj.ua
У мережі з'явилася інформація про групу російських військових 17-ї окремої мотострілкової бригади, які брали участь у бойових діях на Донбасі.
Дані опублікували на своєму сайті волонтери міжнародного співтовариства Inform Napalm.
Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхакім Назаров. Вивчивши профіль Назарова волонтери ідентифікували його товаришів по службі у Чечні - також "ветеранів" Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади.
Таким чином волонтери знайшли докази незаконного перебування на території України та участі у воні на Донбасі 10 російських військових.
Серед них: Абдулхакім Назаров, Євген Рассадін, Дмитро Головінов, Стас Фатехов, Зульфар Галлямов, Юрій Овсянніков, Валерій Голобородкін, Олексій Богданов, Сергій Колчін, Сергій Бєляков.
Відзначається, що танкісти 17-ї омсбр збройних сил Росії - учасники російського вторгнення в Україну восени 2014 року.
https://nnovosti.info/news/rosijskij_tankist_vipadkovo_zliv_svojih_na_donbasi-13482.html
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Значить платять якісь податки в Україні ? А фотка не фейкова часом ?
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Зверху наклейка додаткова."Товари з Російської федерації".
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Та вертите как хотите,хоть отдирайте,но так оно есть
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а на ценнике - "Украина". Наклейка с рф, видимо, на ценнике ещё от другого товара осталась.
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Наклейку с РФ вверху специально поместили на ценник. Видно что она даже не закреплена а просто приставлена, на нее подуть и упадет. Фото как бы "компромат" для пользования зрадоботами.
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продав би вже цю кацапську фабрику, шоб ніхто не зайобував! і тролів ху.ла було б вже меньше
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Esli est zavod v strane okupanta Krima, to i mozet bit takaja etiketka...
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Garsia UA. Зачем фейк постите...? На фото шоколадная плитка наименование товара "шоколад белый пористый Рошен плиточный Украина" Вот фото обратной стороны этой плитки, Штрих код 482 т.е. Украина. А сделать "компромат" поцепить зрадоботную наклейку и сфотографировать много ума не надо. Вот такая вся ваша зрадоботная "правда"

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Вообще-то код страны как правило указывает на регистрацию фирмы. Т.е. контора зарег., к примеру, в Швейцарии в глухой деревне в горах, делается и упаковывается в подвале дядюшки Ляо из пластилина, желудей и спичек, а на витрине тостер пр-ва Швейцария. А фотка постановочная. Зачем гнать через кордон когда своё такое-же девать некуда.
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Шо ты этим хочешь мне и людям доказать,шо нету в сенцово и липецке фабрик ,щас кучу тебе фоток из москвы,воронежа,курска ,севастополя,донецка накидаю и докажи,шо это перемога
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малютку жалко, всего 8 месяцев. нападут рашисткие мрази, а в семье и так горе
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мочкуйте клятих виродкiв,расiянських мух-окупантiв....шоб хуйло путен подох як муха....з його стадом...
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Уль не от Roshen, коробочки то ?
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Но стороне боевиков воют женщины снайперы, ведь существует
антиснайперские системы! Не ужели так сложно закупить?
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это винторез. да, стреляет безшумно, но всего на 400 метров. какие блять 2 км? где вы берете этих икспердов?

Время:
1987 г. - настоящее время

Вес (без патронов, кг):
2,6 кг

Длина (мм):
933 мм

Калибр:
9х39 мм

УСМ:
Куркового типа, режим огня - одиночный/автоматический

Темп стрельбы (в минуту):
До 100 выстрелов в минуту

Начальная скорость пули (м/с):
290 м/с

Дульная энергия (джоуль):
670 джоулей

Прицельная дальность (м):
400 метров

Емкость магазина:
10 или 20 патронов

Происхождение:
Россия

Область Применения:
Евразия
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оззи))) К вы думаете сможет эта спец винтовка в бою противостоять АГСу, да еще с анти-снайперским комплексом?
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я не рекламирую винтовку. а говорю что в коробке от конфет могли привезти только эту хрень. и говорить что эта порнография бьет на 2 км может только полный дилетант.
даже свд прицельно бьет до 1300 м. рекомендовано 700. дальше увеличивается разброс и уменьшается вероятность попадания в цель. а длина этого чуда 1220 мм без глушителя. это ж какие они там вафли едят?
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Тебе надо немножко знания свои обновить, это ВССК "выхлоп".

А из винтореза никто на 400 метров не стреляет, 200 это потолок, все остальное это байки и прицельная планка в 1км на АК.
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спорить не буду. это разные стволы.

http://ru.warriors.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%A1_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%22
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не спорте ребятки. Для бесшумной стрельбы скорость пули не должна превышать скорость звука (320 м/с). Иначе со звуком преодоления звукового барьера ни один глушитель разумных размеров не справится.

А на такой начальной скорости говорить о дистанциях более нескольких сотен метров нет смысла вообще.
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согласен, у выхлопа по паспорту 290 м/с и потолок 600 метров но там пуля тяжелая 12.7, из того что я знаю уверенное поражение цели с 2 км может обеспечить только патрон .408 Сhey tac.
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Вот такие, к примеру, коробки из под сладостей бывают. А есть же и поболее.

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Согласен. Там границы же нет. Зачем что-то маскировать и от кого? Бред.
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Спалились?Подумай-Зачем Ршен уже и тару рекламирует?Может,типо-граница контролируется(братьями),но война должна продолжаться(ато ж)?А террористы то кто?Так все несогласные с теми и другими?Сюда оружие заградотряду-туда-конфеты?Было тайно-станет легально?Затем окажется-это всё совместная борьба с нацистами,фашней,оппозицией под личиной боьбы с игил и ещё чёрти с кем?Картина-маслом-воюйте дальше!А мы винца попём по 2 тыс.евро за бутылку в замке на Барвихе,да на Конч Засп.
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так на раиси было четыре патронных завода, которые произвели столько патронов, что их теперь на четверть века хватит, после чего заводы тупо продали за нецелесообразностью содержания. Вот и расходуют патроны от старых к новым.
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Патроны к нарезному оружию в России производят в Климовске, Новосибирске, Туле, Барнауле, Ульяновске. Это я не всё помню.
Патроны 7,62х39, 5,45х39, 9х18, 9х19 в охотничьих магазинах стоят от 7 до 12 рублей.
7,62х54 от 14 рублей. 7,62х25 (ТТ) от 35 рублей.

А вот в ДЛНРы скидываю барахло, которое просто некуда девать. Ещё при министре обороны Сердюкове их просто взрывали.

Заводы в России не продали - наоборот, расширяют производства. А вот у нас их уже нет. Наверное, они нам не нужны - мы ж ни с кем не воюем. Пацифисты, бля.
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Привозят в гумконвоях?! Это вздор. Зачем так рисковать? Около 400 км неконтролируемого кордона, вози сколько хочешь, плюс железнодорожная ветка.
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они так делали в 2014 и солдат там возили, почему тогда грузовики и были полу-пустыми, когда рассеяне их "показаывали" для СМИ, но сейчас они свободно возят все что им надо другими путями и открыто. Этот солдат видимо не знал чем блеснуть и вспомнил про эту, старую, "хитрость" с 2014.
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Не возили. А машины полупустые, что-бы больше машин было в колонне. Гумкомвой считается машинами а не тоннами.
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ну может часть действительно привозят - автомат и патроны не сожрешь\не продашь (официально и без проблем), а закинуть вместо тонны жрачки пару ящиков списанного военного барахла - почему бы и нет? все равно чисто на пропаганду работают.
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Зачем Вы верите в этот бред? Гумконвой, кроме снабжения продовольствием имеет пропагандистскую задачу, риск здесь ни к чему, И сколько там было машин в конвое?! посмотрите, а теперь сопоставьте с тоннажем, который может один эшелон привезти. Смысл носить воду ведрами, если можно подогнать цистерной. Под Иловайском одна из задач, к стати, грамотнейших задач, была - перерезать железнодорожную ветку, по причине транспортировки. По конвоях не ведитесь, это бред, такой же как с Донецким аэропортом - они что-то там привезут, и это при около 400 км неконтролируемого кордона. Это пропаганда, причем низкого пошиба.
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Прекрати думать, сказали гумконвой значит гумконвой...
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Навіщо якісь там "гумконвої" коли сотні кілометрів кордону між ЛДНР та Росією - не контролюються Україною???
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Фигасе в раисе печенье длинное чтобы ствол, бьющий на 2 км. в коробку влез. Да и нах оружие везти этими гумконвоями если столько открытой границы. 5 канал обгоняет Киселёва и Ко на вираже.
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А нахрена лугандонцам гум-конвои,если можно всё железкой завозить?Для картинки замороченному стаду...
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Они-же ватники, значит тупые.
И винтовки завозят вот такие:

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Думаю, в плане снабжения сепаров оружием гумконвои уже не актуальны. Это уже просто гумконвои для показухи а оружие везут через неконтролируемую границу в любых количествах и без лишней огласки.
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кацаПсины своё стадо прокормить не могут на АЛЕППОнутой РАБссии, нах еще им ДАУНбасс кормить, кормильцев зачуханых
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Цензор.НЕТФорум Украины"Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО
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