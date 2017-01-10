7177 167Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Крым (17902) оккупация (6398) отдых (286) туризм (969) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 23:48 Оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму: "Снег лежит не так долго, как это необходимо"Марионетки Кремля уверяют, что в Крыму нет возможности сделать горнолыжный курорт наподобие сочинского из-за климата полуострова. читать источник x Мне нравится 8
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вечерний ургантцензор
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plyadь этоже надо припереться из BYларуський на украинский цензор
где ему плохо "как обычно"
Fuiloname хлябни бояры как твои браты старшИе.
с боярой мазохизм круче чем с цензором -- дажа окачуриться смогёшь ежли форта попрёть
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ну надо ж знать что вы тут и как
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та нее-е, мабуть ты вже бояры всосал.
ну давай --корчись дальше
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вопщем пня под сраку
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Я подумал, да не может такого быть.
Пригляделся я, и точно: это не снег, а вата...
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Парламент Венесуэлы объявил El Nacional президента Николаса Мадуро о том ,что он оставил свой пост!
Мадуро это Янукович №2
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Вот в пустыне при +50 С и снег лежит и горнолыжный курорт есть.
Горнолыжный курорт Дубай (Ski Dubai), ОАЭ видео; - Горнолыжный курорт в пустыне - Ski Dubai - YouTube
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Это - нелюди. Это рашисты - они апплодируют фюреру и убийствам граждан Украины и Сирии.
Это - нацизм новой генерации. Скреплённый Сталиным, попами и водкой.
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Спьяну можно вполне съезжать и по гальке.
А можно отставить лыжи в угол и только бухать.
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Вже б сильному ворогу програли 3 рази, але таким дебілам просто соромно.
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Снег лежит неправильно,!? Ну так можно и без снега,главное что мост построили.Но денег нет но вы держитесь!
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как найдуть кито жд подъезды сварганит, дык сразу и мост готов.
а вот крысму газанули какбэ ужо. вродя с краснодарю
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Очень жаль что проклятые российские фашисты оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму. Пускай строят всё что им кровавым кремлёвским захватчикам вздумается. При освобождении временно оккупированной украинской земли Крыма от этого лютого кровавого врага агрессора всё что они твари опричники недомерка фашиста фюрера кацапов )(уйла построят, конечно что всё пригодится украинскому народу.
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Зачем крысчанам еще и горнолыжные трассы ?
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