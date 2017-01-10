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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17902) оккупация (6398) отдых (286) туризм (969)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму: "Снег лежит не так долго, как это необходимо"

Марионетки Кремля уверяют, что в Крыму нет возможности сделать горнолыжный курорт наподобие сочинского из-за климата полуострова.

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есть там и нормальные,очень мало но есть, Немцов например.
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Будь ты россиянином, то скорее всего бухал бы и плодил дебилов. Что, кстати, тоже разновидность самоубийства.
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а чем плох сегодняшний вечерний ургант цензор
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и правда чем?) плох как обычно, как обычно стараются на "благо" Украины, скрины расходятся как горячие пирожки... кто воспринимает всерьёз
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Fuiloname BYларусский мазохист

plyadь этоже надо припереться из BYларуський на украинский цензор

где ему плохо "как обычно"

Fuiloname хлябни бояры как твои браты старшИе.
с боярой мазохизм круче чем с цензором -- дажа окачуриться смогёшь ежли форта попрёть

.
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так мы же сусіди, к тому же не забывайте про минские переговоры, это у нас решалось
ну надо ж знать что вы тут и как
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Full name, э как вас повсюду что зря мерещится, вы так скоро тещю а то и жінку родную спьяну пришибёте за кого-то ни того приняв, или в лучшем случаи в СБУ сдадите в сепаратизме уличив
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да невже ты мазохист который галюниками страдает

та нее-е, мабуть ты вже бояры всосал.
ну давай --корчись дальше
.
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фуфуфу( ты унылый и сильно ванючий, надоел
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Смотрю на ТВ: Крым весь засыпан снегом.
Я подумал, да не может такого быть.
Пригляделся я, и точно: это не снег, а вата...
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Дружок Путина президент Венесуэлы-Мадуро готовится к отплытию в Ростов
Парламент Венесуэлы объявил El Nacional президента Николаса Мадуро о том ,что он оставил свой пост!
Мадуро это Янукович №2
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интересно там есть поблизости касапы чтобы его эвакуировать )
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В таких случаях простые люди должны всеми доступными способами совершать самосуд над убийцами и их родственниками до седьмого колена . А на мусоров, сраную конституцию и на недоносков - гарантов этой конституции - куй класть . Когда Украина станет правовым государством - вот только тогда надо будет уважать и выполнять законы !
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иного варианта обстоятельства нам НЕ-оставляют
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а если по мосту возить снег вагонами из Сочи в крым, как такая тема ? тут стоит подумать, зачем сразу отказываться !!!
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можна ще й з трампліном, тільки болгари можуть обуритися, як на них кацапи почнуть шльопатись....
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А-яй-яй...Как же не везет... Крыму и снег не лежит и запасов ресурсов для искусственного снега уже нет... Давайте... превращайте поскорее Крым в пустыню.
Вот в пустыне при +50 С и снег лежит и горнолыжный курорт есть.
Горнолыжный курорт Дубай (Ski Dubai), ОАЭ видео; - Горнолыжный курорт в пустыне - Ski Dubai - YouTube

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Сейчас козломордые напишут шо это и не снег а песок крашеный перекисью и вообще не Дубай о расейская Соча !!!
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5 посещений за 2500 грн плюс парковка за 250 грн ? Я в Закопане за такие деньги сгоняю .
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Про то и речь. Это Дубае экзотика, а в странах, где снег - обыденность, нахрен никому не нужно.
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Так посмотришь , люди как люди , вот нафиг им Крым и Сирия ?
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Люди? Не-е-е...
Это - нелюди. Это рашисты - они апплодируют фюреру и убийствам граждан Украины и Сирии.
Это - нацизм новой генерации. Скреплённый Сталиным, попами и водкой.
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А ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ ИЗ КУБАНИ СНЕГ ЗАВОЗИТЬ - СЛАБО ? Ведь за это ДЕДЫВАИВАЛИ !!! :D
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я там выше уже кидал рацуху: мост надо сразу с уклоном строить - и но проблем)))
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Горы надо намазывать клеем, и снег задержится дольше.
Спьяну можно вполне съезжать и по гальке.
А можно отставить лыжи в угол и только бухать.
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Скоро - "Да и по мосту не так много народу будет ездить, там и вплавь не далеко"...
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Абидно ,понимаешь? Камней с неба скока хочиш,а на лутший горный курорт денег нэт. Абищали аднако,что нэт такой силы чтобы не переломали расейские херои со своими скрепами.Сами пугаются малого снега...Скажите чесно ,денег нэт.
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жаль, было бы неплохо для крымчан, дополнительные средства в бюджет, новые рабочие места...
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а что такое ренегаты? ладно я потом погуглю, ну крымчане это жители Крыма, вот как киевляне это жители Киева или полтавчане жители Полтавы
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От правий був дід Панас, що по прикладу війни червоної та білої троянд, ця війна увійде в історію, як війна шизофреників із малохольними.
Вже б сильному ворогу програли 3 рази, але таким дебілам просто соромно.
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Соревнования крымских сепаров по горнолыжному спорту!

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Ціліше буде, коли до нас повернеться. А то була би пустка, як в Сочі.
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вот почему у кацапов все так по дебильному? лыжный курорт в крыму, а пляжи где-нибудь в заполярье, они ебанутые?
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От блядь горе то какое!
Снег лежит неправильно,!? Ну так можно и без снега,главное что мост построили.Но денег нет но вы держитесь!
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чуток ты неправ. про мост. строять ыщё.
как найдуть кито жд подъезды сварганит, дык сразу и мост готов.

а вот крысму газанули какбэ ужо. вродя с краснодарю
.
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Та нету никакой проблемы со снегом в Крыму! Пусть ставят снеговые пушки и ждут нигерийцев на горнолыжные курорты. Главное в том, чтобы все охренели...
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ДА ХОТЬ КРАСНЫЕ ФОНАРИ ПОВЕСТЕ В КАЖДОЙ ХАТЕ-в крым никто не поедет..не будет там международного курорта никогда. местечковый-да. и производство там строить никто не будет. никогда. еще Украина сердобольно и нехотя пыжылась там что то поделать. а теперь -все пропащий клаптик земли
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.
Очень жаль что проклятые российские фашисты оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму. Пускай строят всё что им кровавым кремлёвским захватчикам вздумается. При освобождении временно оккупированной украинской земли Крыма от этого лютого кровавого врага агрессора всё что они твари опричники недомерка фашиста фюрера кацапов )(уйла построят, конечно что всё пригодится украинскому народу.
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Ну ну, ведь крымский Лас Вегас уже построили.
Зачем крысчанам еще и горнолыжные трассы ?
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Вот потому и не строят, что в последствии заберут.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму: "Снег лежит не так долго, как это необходимо"
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