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Теги: Израиль (795) Нетаньяху (30) теракт (1947) военнослужащие (3071)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Премьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сформулировать инструкцию, обязывающую чиновников посещать похороны погибших в боях и террористических актах солдат.

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В Греции двинул кони консул РФ 55 лет. Парад алле не заканчивается никогда. Цирк вечен
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Не совсем так . Это уважение власти к защитникам своего государства . В Америке посмотрите как это происходит.
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их в США кто то обязывает? или они сами идёт отдать честь погибшим воинам - вот и вся разница.
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Патриотизм это когда простые люди приходят по зову сердца , а это прямая обязанность госслужб , вон на рашке на отпевание хора пришло меньше чем погибло , зато в сетях ого го , посмотрите как прощались в Киеве с Проводенком .
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и я о том же - а тут жэ биби обязал - дал указание или приказал
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так и в штатах не хоронят солдат без военных чиновников.
это у нас Народ на Коленях провожает...
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Сначала из под палки на похороны, потом по разнарядке плакать и рыдать.... Не ново..
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это солдаты, которые погибли на поле боя.
а не сосед алкоголик с перепою.
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С теми кто при власти по-другому нельзя.
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Светлана Черкассы - должны быть (мудрое решение) - смотреть в глаза родственникам убитых и отвечать на вопросы как это случилось. Тогда и ответственности прибавится в планировании и проведении операций и за свою шкуру будет страшновато. В Украине это тоже необходимо ...и срочно. Мы же помним еще всяких Литвинов, Назаркиных и Геллетеев??? Сбитые самолеты и котлы...
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Наша шоколадная кодла это считает для себя унизительным . Не барское это дело гоев оплакивать. Правда Пэдя ?
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Вони бояться незручних запитань від родичів загиблих !
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А от этого такие вопросы не исчезнут.Все равно придется отвечать.
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То ж вони і роблять все , аби не довелося ...
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совок какой то, сами министры естественно не ходят, какое им дело до павших солдат. гнойсман со своими опричниками, когда на похоронах солдат был?
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После уроженки Украины, киевлянки Голды Меир, ‏ ‏руководителя Израиля заслужившего огромный памятник, просто никого НЕТ !!!
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возможно . но сомневаюсь что он это делает искренне . как обычно показуха
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Прогиб засчитан. Когда он был на похоронах какого-нибудь рядового бойца в последний раз? он боится туда идти и правильно делает.
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в этом что то есть , помню где то читал что во время ВМВ (по крайней мере в начальный период ) у немцев командир подразделения обязан был отчитаться по каждому погибшему . с обязательным захоронением ( само собой в отдельной могиле а не в братской яме как в совке ) и предъявлением жетона . поэтому офицер сто раз подумает прежде чем будет отправлять солдата на верную смерть . как сильно это отличалось от Красной армии где всем на всех было наплевать
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ВСУ высылает кацапов на тот свет - Это круто?
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Да что толку. ВУЗы отказываются вешать портреты погибших у себя. По государственным !!! инстанциям рассказывают "мы вас туда не посылали". Нас не надо посылать, мы сами приходим. Пусть лучше на оборонку правительство работает, чем по нескольку выездов в день осуществляет. НА ОБОРОНКУ. Не себе в карман. Инструкция Кличку, видишь чиновника - в бубен ему сразу и говоришь "на оборонку, на оборонку, на оборонку".
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Закон не запрещает Порошенко иметь бизнес, закон запрещает им управлять. Владеть и Управлять имеют разные значения. Ватны - хватит людям мозги пудрить.
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Ничего ты не понимаешь. Хфабрика - это плацдарм в тылу врага.
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Нетаньяху - красавец. Повод для государственного служащего высокого ранга подумать - а что еще можно сделать, чтоб не умирали граждане твоей страны .
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Чиновники, тем паче ответственные за военное дело, должны присутствовать на похоронах. Если считают это своим долгом.
Если же их по сути заставляют - то нахрен не нужны их недовольные лощёные рыла.
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"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сформулировать инструкцию, обязывающую чиновников посещать похороны погибших в боях и террористических актах солдат", - а говорить на похоронах неискренние соболезнования, считая секунды до встречи в ресторане с любовницей (помним скандал) не обязал?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПремьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах
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