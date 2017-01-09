США включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"

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Всего на сайте: 166 писателей
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8 хвилин томуза оставшиеся 10 дней Конгресс может принять Закон, запрещающий Президентам контакты с Путиным и пусть дольше "дружит", сколько сможет...
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сегодня сша перестали парашникам выдавать визы. без обьяснений причин.
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Вот я вас и спрашиваю - Вы сексист?
ПыСы. То, что картинки Вам показывают - то хорошо. Вы главное ничего доктору не озвучивайте, а то так там и останетесь.
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55-летний дипломат скончался в своей квартире. Тревогу забили, когда консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.
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"Смерть Маланина наступила в его квартире в центре Афин по естественным причинам", - сообщили в посольстве.Мрут как мухи...
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По сообщения местных средств массовой информации, 55-летний глава консульской службы россии в Греции Андрей Маланин был найден мертвым в собственной квартире в центре греческой столицы
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