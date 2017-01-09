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Теги: Литвиненко (58) санкции (5765) США (11603) Следком РФ (115) Бастрыкин (18)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в расширенный санкционный "список Магнитского".

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Одногрупники ЛГУ Х#йло, Бастрыкин-(староста группы)

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Вот и ещё один ярый "любитель руской природы и отдыха в тихой рязанской глубинке" нарисовался, который будет всем с телепараши рассказывать, что он никагада не любил эти Мальдивы-шмальдивы и Маями-бичи с Манаками...
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сыновья прокуратора Чайки ведут крутой бизнес в Европе стоять, строять отели, бассейны,супермаркеты...на вопрос почему не на РАБссии строят,ответа нет...
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 8 хв.
8 хвилин томуза оставшиеся 10 дней Конгресс может принять Закон, запрещающий Президентам контакты с Путиным и пусть дольше "дружит", сколько сможет...
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Да никто такое не примет - это понятно. А Вы не воспринимайте всё так серъёзно.
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просто устал от бравурных сказок за последние три года. Хочется реальной инфы, которой крупицы. Хочется правды, для понимания куда движемся.
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так тебе и даём реальную инфу, ну да не на тарелочке, готовую, но реальную.
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Опять нож в спину ? Или вульгарный пинок ниже поясницы ? Педальный конь лафРОФ объясни мировую политику на текущий момент !
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Истерика администрации Обамы из-за проигрыша Клинтон. 146%
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А почему шоколадное Пэдро таких истерик не устраивает?
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Ой, какую ошибку делает США. Ведь Быстрикин - это полезный организатор беззакония, который успешно разваливает Россию.
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так они его в россиюшке и законсервировали, шобы не отвлекался на всякие Маями
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надеюсь их там скоро всех законсервируют.
сегодня сша перестали парашникам выдавать визы. без обьяснений причин.
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Омериканская фирма ТРАМПДОНАЛЬДС скупит весь мир,даже китайцев и РАБссиянцев..,Трамп биснессмэн крутой..
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Ага , мы видели как . Это за полчаса наносило , убирали круглосуточно .
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Вообще пипец , вы мне рассказываете какая у меня дома вчера была погода .
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Зато Ваш высер с унижением людей по гендерному признаку "как девочки".

Вот я вас и спрашиваю - Вы сексист?

ПыСы. То, что картинки Вам показывают - то хорошо. Вы главное ничего доктору не озвучивайте, а то так там и останетесь.
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Алекс, вы в диалоге с кацапской нулевкой. у них методичка поменялась - теперь кураторы дали отмашку нюхать женские трусы. просто не реагируйте на поциентов - кто их знает, какие больные мухи жужжат в головах этих инвалидов информационной войны))
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Угу , наша мэрия , тут капец творился вчера .
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"Россия привозит на Донбасс вооружение в пакетах из-под конфет, вафелек и печенек" Бастрыкину для расследования..
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Смерть адвоката Магнитского в кацаПсинской тюрьме обойдётся Путлерским шакалам в хорошую копейку..
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США включили Бастрыкина, Лугового и еще трех россиян в «список Магнитского» по жизнено дружить...и управлять
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дятишек крямлевских взяли бы и турнули накуй домой в срассию без права въезда а некоторых лошадиных и прочих гражданства лишить нехай с срассийским отечественным ходють но токо по мацкве.........
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СРОЧНО звизда. США включили Бастрыкина, Лугового и еще трех россиян в «список Магнитского»
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В греческом городе Афины нашли мертвым консула России.

55-летний дипломат скончался в своей квартире. Тревогу забили, когда консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.
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Никак понять не могу, как гэбня после убийства изнутри дверь закрывает
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Просто пошесть якась пішла на рашинських дипломатів !
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Как сообщили в посольстве, в смерти 55-летнего заведующего консульским отделом посольства России в греческих Афинах Андрея Маланина нет ничего криминального.
"Смерть Маланина наступила в его квартире в центре Афин по естественным причинам", - сообщили в посольстве.Мрут как мухи...
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То йому напевне на "новий год" валізу глоду прислали.
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российский консул cкоропостижно скончался в Афинах )))

По сообщения местных средств массовой информации, 55-летний глава консульской службы россии в Греции Андрей Маланин был найден мертвым в собственной квартире в центре греческой столицы
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Что то консулы начали дохнуть кацапские,видать ребята думали,что шпионить и беспределом можно заниматься свободно или наоборот на хуйла компромат нарыли))
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Мабуть новий різновид гриппу - свинособачий , косить кацапів
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ну список Магнитского всётаки санкцыоныи, так и хочетса спросить кацапам - вот не изменилис условия из за которых их ввели, то почему вы думаите что снимут нинешние, если не изменятса обстоятельства в пользу Украины.
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Весь мир, желает смерти Путину! С чего бы это? Может, потому что оригинала давно уже нету, а двойник неправильно себя ведёт.
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Дипломатопад на РАБссии продолжается.в своей квартире подох посол РАБссии в Греции..
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посол РАБссмии в Греции Андрей Маланин не пришел на работу и перстал отвечать на звонки..,это уже традиция...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"
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