Царев ждет денег от российского правительства на строительство птицефабрики в оккупированном Крыму и ностальгирует по Украине, - журналист

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между народами дамбаса и лугандона есть граница!
они же обое кормильцы.
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Ну,так и чего не повеселиться?
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а без этого процесса не будет легитимной депицизации,
а если её не будет, то опять, лет через 50 они снимут фильм "Брат"
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Зачем я перед сном этого дегенерата глянул поржать... Теперь не засну
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выведет двухголовых цыплят мутантов аля москальский герб и будет продавать в Расейке под брендом Царева курица такая скрепная еда будет пользоваться спросом
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Источник: http://censor.net.ua/n422619
Приезжай,сучонок.
Встретим.
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https://pbs.twimg.com/media/C1wflBBWIAEqlqg.jpg
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ООО Научно-Производственная Компания "Этанол-Ком" выпускает основное технологическое оборудование для производства незамерзающей жидкости («незамерзайка»), парфюмерии (лосьон «Боярышник» и т.д.).
Спиртзавод
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Хоть хуйло и мудак конченый,но вряд ли позволит повторно одному и тому же персонажу сделать из себя лоха:
Царев украл у Кремля 40 миллионов долларов - Путин в ярости
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https://www.youtube.com/watch?v=P24THf6ETIA
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так вот как Россия расплачивается со своими шлюхами.
Источник: http://censor.net.ua/n422619
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