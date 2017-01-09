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Теги: затримання (1745) побиття (168) Маріуполь (280) Правоохоронні органи (58) Донецька область (1138)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Мариуполе задержали злоумышленника, избившего полицейского

6 января сотрудник областного главка полиции по дороге домой со службы в общественном транспорте сделал замечание пассажиру, который вел себя вызывающе. Мужчина в ответ спровоцировал словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса, догнал и избил его.

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полицейский естественно владел приемами рукопашного боя, но очень переживал что может покалечить гражданина, поэтому не стал их применять, а вспомнил Библию и начал подставлять щеки.
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а че, так можно? просто полицаю в дыню?
а подготовка полицая где?
трезвый, здоровый, тренированный полицай за себя не может постоять?
тогда чем он поможет гражданам?
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Всё очень правильно сказано , но есть теория относительности, если полицейский Поветкин а хулиган Кличко то прийдется кацапу подчинится хулигану
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Мусора раньше, если он один не трогали меня. отвечаю, и в розыске был, стою на остановке он едет на работу видит меня остановился с машины не выходит уговаривает. я говорю, - довези до города, он говорит, - садись. довез куда мне надо. Я ему говорю, - здесь останови, он остановил, знает сука, что сам тормозну... машину жалко и жить хочет, что не видно. надо подмогу в таких случаях вызывать.
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Не могу сказать, что я люблю ментов (полицию, милицию, прокуроров, судей...), но ещё больше не люблю тех, кто из бьёт НЕ ОРГАНИЗОВАНО.
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Если он псих на дурку его , если хулиган на зону, я не люблю нашу полицию по многим причинам, но бить их никому не позволено, впрочем как и рядовых граждан, руки чешутся-на фронт !
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Да не, тот кто творит добро , потом не сцытся и не оправдывается , обычный пьяный заяц - страшный зверь.
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Вот предупреждают же всех,
мол, не связывайтесь со злоумышленниками...
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а вдруг это он не злоумышленно, а неумышленно навалял?))))
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Еще один яростный противник Хатии и ее розария Среди здешних сосайтников таких масса.
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Что там с Пашинским, который парня растрелял? Задержан уже наверное? Кто в курсе ?
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Ну а пристрелив би поліцай алкашика- сів би.
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Оружие должно быт все время у полицейского, а так пока выглядит так, убивайте меня я не на службе.
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Интересно, что было на самом деле. Менты умеют сказки сочинять...
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А полицейский что, только в прошлом году церковно-приходскую школу закончил, где его обучали подставлять вторую щеку? Какой же это защитник общества, если он себя не в состоянии защитить? Аваков, кого в полицию набираешь?
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хто сказав що ментів\понтів не можна бити, якщо вони не на службі...
можна і треба, але ЯКЩО Є ЗА ЩО і ЩОБ БЕЗ СВІДКІВ.
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Блестяще проведенная Аперация позволила задержать ..ну там дальше сами придумайте!)))
А..к стати, а шо там с перестрелянными кордовцами???
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Мусора себя даже не могут защитить если не собрались в большую стаю в бронежилетах и с фортами.
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Ментам видали автомати, щоб у них не відібрали пістолети (с)
"... шкода діда, шкода бабку, мента не шкода - вмер так вмер. " (с) Тостер
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Хотів спитати ще, а поліціянт селфі з порушником зробив? ! Це ж їхній професійний обов'язок, судячи по новинам. )))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Мариуполе задержали злоумышленника, избившего полицейского
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