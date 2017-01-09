Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"

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Це скоєний ЗЛОЧИН!!! у "Колегіальний" спосіб - вони хитрі...
Але за КОЖНИМ Злочином "стоїть" Особа !!!
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Е-декларирование. Гопота, засевшая во власти, решила идти по беспределу до конца - журналист
09.01.2017, 13:58 • 804 • 1
Похоже, что гопота, засевшая во власти, таки всерьез решила идти по беспределу до конца.
А чего, собственно говоря, не идти, если никто, кроме Пашинского, не стреляет по ногам, и не ломает руки...
Это вам любой Вово Г. подтвердит.
Который ударными темпами превращает страну в винницкий рынок "Юность" от Карпат до речки Кальмиус...
Не говоря уже о Пете П. с его рошенизацией...
Вот поэтому они взяли и вычеркнули по беспределу из обязательного списка Е-декларантов директоров школ и главных врачей местных больничек.
Вместе с разными избранными академиками...
Ну и хуле, что главврачи-директора - это одни из главных коррупционных метастазищ...
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От чьих постоянных поборов воем воют народы Украины...
И в случае заполнения Е-деклараций, их можно было бы начать паковать и судить в промышленных масштабах...
Потому что депутата с лимоном долларового кэша достать сложно, а вымогателя из школы-больнички, который всю жизнь на госслужбе, но катается на поршах-мерседесах, принять в наручники, что два перста о поребрик...
Но тогда это ломает всю пищевую цепочку по заносу бабла наверх...
Не говоря уже о том, что испытанные главврачи-директора школ - это не только бабло наверх, а еще и надежа и опора админресурса на выборах...
И как их можно отдать на правеж?
Это, как себе руку-ногу ржавой ножовкой без наркоза отпилить...
Кто-нибудь видел, чтобы Вово Г. или Петя П. пытались отпилить себе руку-ногу?
О!!!
Нам - да...
А себе ни-ни...
Потому что себя они любят...
Так что в традиционном вопросе - Тварь я дрожащая, или право имею? - пока наблюдается перевес в пользу тварей...
Андрей Капустин
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Вчора о 22:06 ·
АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ...
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Перейти к: навигация, поиск Капустин Андрей
Журналист. Колумнист ЗН и Корреспондент.
Биография С 1991 года - неоднократно работал в горячих точках бывшего СССР (Южная Осетия, Нагорный Карабах). 1998 год - депутат Харьковского горсовета [1]. 2003 год - являлся собственным корреспондентом по Украине издательского дома Новая модель (Москва) и журнала Госдумы РФ Российская Федерация сегодня.
Ведет блог на платформе издания Корреспондент [2]. Семья и связи Семья и связи Семья Отец погиб во время ВОВ. Близкие связи * Владимир Мостовой - издатель еженедельника ЗН. Работодатель. Юлия Мостовая - главред еженедельника ЗН. Босс. Сергей Рахманин - журналист. Коллега. Валентина Самар - журналист. Коллега. Алексей Мустафин - колумнист. Коллега. Инна Ведерникова - журналист. Коллега. Юрий Сколотяный - экономический обозреватель ЗН. Коллега. Юлия Загоруйко - журналист. Коллега. Юрий Бутусов - журналист. Коллега. Татьяна Силина - журналист. Коллега. Валентин Бадрак - колумнист. Коллега.
Ото усе....
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Бакс, ти уважніше слідкуй чиї цитати викладаєш.
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Коррупцию нужно УНИЧТОЖАТЬ!!!!
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Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
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здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы
борьбе с коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой
ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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у них нет интернета как и вас.
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коррумпированной властью, чтобы ей отчитаться перед заграницей о борьбе с
коррупцией, еще пальцем не пошевелили, а уже имели наглость требовать себе заоблачных
зарплат, которые в десятки раз превосходят среднюю зарплату украинцев. Они за
свои «услуги» получают зарплату в десятки раз выше зарплаты рабочего у станка,
квалифицированного врача или учителя, профессора в вузе. За что? За то, что купили юридический
диплом у киваловых-пидрахуев? С этими аморальными «борцами» еще придется
помучиться. Вцепятся они в свои доходные антикоррупционные должности, как в
свое время Яйценюк в трибуну парламента.
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Волынские таможенники и их не бедные родственники!!
Пт, 06/01/2017 - 08:12
Конечно , с в и д е т е л и
этой самой коррупции у гешефтников ...
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Имение расположено в Бориспольском районе Киевской области. Посмотрите внимательно: возле дома припаркован люксовый внедорожник «Рейндж Ровер». Во дворе джип - есть, а в декларации его нет.
- Вы дом построили в 14-м году. То есть, вы в настоящее время уже работали в таможне. Эти средства были вашими сбережениями?
- Это были сбережения и средства от продажи квартиры - отвечает Негрич.
- У нас есть информация что вы пользуетесь «Рейндж-Ровер» новым.
- Да, ну я лично не пользуюсь, это машина моей мамы ... - оправдывается таможенник.
- А почему вы не указали его в этой декларации?- Потому что он только что приобретен.
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Потому что в Украине большинство таких же.И убери от кормушки одних и сразу на их место куча таких же найдется.Включая и здешних "гневных" обвинителей.Вы все стоите друг друга.Вы такие же как и они
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