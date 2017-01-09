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Материалы по теме:  Е-декларации госслужащих Национализация "Приватбанка"
Теги: коррупция (6534) Онищенко Александр (371) Хербст (24) Приватбанк (118) электронное декларирование (378)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"

Дело нардепа Онищенко несмотря на, как кажется, слабую доказательную базу обвинений со стороны нардепа-беглеца в адрес президента Украины, в дальнейшем будет довлеть над Украиной, ведь подкрепляется убеждением многих граждан, что коррупция остается проблемой на всех уровнях общества.

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Ніхто так не розуміється в Зраді, як ольгінці й адепти секти Юлії Володимирівни!
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Втомився. Порохоботствувати- то не легка справа. Завтра буду зрадофільнічать. А шо?- Тут тобі і купа вишиватників в друзях, і ольгінці не чіпають, бо ти з ними на одной волнє...
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А тебе лепила,шо методички раньше не хватило
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А что толку что мы "стали свидетелями" е-декларирования ? Какой от этого толк?
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У нас районне відділення привату як не робило ні хріна, так і не робить.
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Я дав пораду дружині, дочці міняти банк де вони будуть отримувати зарплату (зараз ще Приват), родичка забирає с Привата депозит. Надії на цей банк нема.
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Хочеш сказати, краще б влада дала йому оголосити про банкрутство?
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Хочу сказати, що за рахунок бюджету рефінансування це корупція та злодійство.
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а Бюджет - це "ХТО" ? Хто ФОРМУЄ Бюджет
Це скоєний ЗЛОЧИН!!! у "Колегіальний" спосіб - вони хитрі...
Але за КОЖНИМ Злочином "стоїть" Особа !!!
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Забыл про самый важный шаг -- повышение налоговой нагрузки на малый бизнес более чем в два раза.
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И не разорвала дипотношения, продолжает посталять воду в ордло, шастают в Крым...
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Ты сам во всем виноват,так глаголят порохоботы,убери подьезд,помой руки когда посрал,а потом говори про коррупцию


.


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[http://uainfo.org/blognews/1483945554-e-deklarirovanie-gopota-zasevshaya-vo-vlasti-reshila-idti.html] Посмотри!
Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Е-декларирование. Гопота, засевшая во власти, решила идти по беспределу до конца - журналист
09.01.2017, 13:58 • 804 • 1

Похоже, что гопота, засевшая во власти, таки всерьез решила идти по беспределу до конца.

А чего, собственно говоря, не идти, если никто, кроме Пашинского, не стреляет по ногам, и не ломает руки...

Это вам любой Вово Г. подтвердит.

Который ударными темпами превращает страну в винницкий рынок "Юность" от Карпат до речки Кальмиус...

Не говоря уже о Пете П. с его рошенизацией...

Вот поэтому они взяли и вычеркнули по беспределу из обязательного списка Е-декларантов директоров школ и главных врачей местных больничек.

Вместе с разными избранными академиками...

Ну и хуле, что главврачи-директора - это одни из главных коррупционных метастазищ...

Читайте также: В 2017 году налоговые инспекторы впервые могут прийти к вам домой и заглянуть в карманы

От чьих постоянных поборов воем воют народы Украины...

И в случае заполнения Е-деклараций, их можно было бы начать паковать и судить в промышленных масштабах...

Потому что депутата с лимоном долларового кэша достать сложно, а вымогателя из школы-больнички, который всю жизнь на госслужбе, но катается на поршах-мерседесах, принять в наручники, что два перста о поребрик...

Но тогда это ломает всю пищевую цепочку по заносу бабла наверх...

Не говоря уже о том, что испытанные главврачи-директора школ - это не только бабло наверх, а еще и надежа и опора админресурса на выборах...

И как их можно отдать на правеж?

Это, как себе руку-ногу ржавой ножовкой без наркоза отпилить...

Кто-нибудь видел, чтобы Вово Г. или Петя П. пытались отпилить себе руку-ногу?

О!!!

Нам - да...

А себе ни-ни...

Потому что себя они любят...

Так что в традиционном вопросе - Тварь я дрожащая, или право имею? - пока наблюдается перевес в пользу тварей...

Андрей Капустин
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Капустин, Андрей
Перейти к: навигация, поиск Капустин Андрей


Журналист. Колумнист ЗН и Корреспондент.
Биография С 1991 года - неоднократно работал в горячих точках бывшего СССР (Южная Осетия, Нагорный Карабах). 1998 год - депутат Харьковского горсовета [1]. 2003 год - являлся собственным корреспондентом по Украине издательского дома Новая модель (Москва) и журнала Госдумы РФ Российская Федерация сегодня.
Ведет блог на платформе издания Корреспондент [2]. Семья и связи Семья и связи Семья Отец погиб во время ВОВ. Близкие связи * Владимир Мостовой - издатель еженедельника ЗН. Работодатель. Юлия Мостовая - главред еженедельника ЗН. Босс. Сергей Рахманин - журналист. Коллега. Валентина Самар - журналист. Коллега. Алексей Мустафин - колумнист. Коллега. Инна Ведерникова - журналист. Коллега. Юрий Сколотяный - экономический обозреватель ЗН. Коллега. Юлия Загоруйко - журналист. Коллега. Юрий Бутусов - журналист. Коллега. Татьяна Силина - журналист. Коллега. Валентин Бадрак - колумнист. Коллега.

Ото усе....
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Являясь членом постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета, Андрей Капустин занял принципиальную позицию по отстаиванию реального двуязычия в Харькове, за что неоднократно подвергался резкой критике со стороны националистических кругов [10].

Бакс, ти уважніше слідкуй чиї цитати викладаєш.
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С коррупцией бороться не нужно!
Коррупцию нужно УНИЧТОЖАТЬ!!!!
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Бороться куда выгодней, особенно взять коррупцию под контроль.
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По-дебильному написано "Украина стала свидетелем"...почему же не "потерпевшей"? Хотя с самим Хербстом согласен полностью. Декларирование- позитив...онищенко- очевидно, да. Привратбанк- стандартный украинский банк для отмывки денюжки хитрой Как и 99% остальных.
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этот гоблин щё раз подтверждает то насколько фиолетова Украина им, а может даже хуже держат за дурачков...
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Це воно восхищается борьбой украинской власти с коррупцией?...
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тримають тримають - вУйко Сем просто так нічого не робить...
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Борьба с коррупцией превратилась в хронический процесс «заработки» денег, посредством откачивания их из бюджета. Навязанные постмайдановской однотуровой властью способы «борьбы с коррупцией» - очевидный обман, приводящий только к дальнейшему росту этой коррупции.
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Еще 16 декабря Приватбанк работал нормально, выполнял все обязательства по депозитам, погашал рефинансирование, имел прибыл в 600 миллионов. Летом 2016-го прошел аудит от PwC, все было нормально. А потом Гонтарева с потолка решила, что крупные объекты имеют в качестве залога стоимость 0 (ноль). Это означает, что Гонтарева с Порошенко решили, что украинцы должны жить в дерьме, ни один банк теперь не профинансирует инфраструктурные проекты типа метро, водоканала и т.д. В качестве залога по мнению лучшего банкира вселенной может выступать только мелочь - машины, квартиры, телевизоры, а вот новый завод -нет. Приват, в отличие от Порошенко, много потерял в Крыму, России, на Донбассе, нормальный НБУ должен был поддержать, но Гонтарева с Порошенко специально распускали слухи и раскачивали лодку. Т.е. банк тупо отжали. Потом в него вольют бюджетные миллиарды и продадут незадорого. Все мы знаем, кому.

Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
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"Потом в него вольют бюджетные миллиарды и продадут незадорого. Все мы знаем, кому", - мы говорим об одном и том же, но уже влили 102 млрд гривень. Проснитесь! Потом продадут недорого.
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Приват- хитрый? НацБанк, с лерой- амбреллой, с флешмобом- мы победим, честные-пречестные. с дорогой в оффшоры для тех, кто платит много и правильно. Не считая своего резидента.
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Как может верить человек в
здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы
борьбе с коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой
ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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тю,так в капиталистическом обществе только бизнесменам и доверяют...а гэбнявым выродкам и прочим тиранам-нет.бо не умеют нифига,даже шоколадной фабрички построить
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Семенов, Ганапольський і Кисельов залишають NewsOne, та розпочинають власний новий проект Русня гуртується щоб розповідати про "адін народ"
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чтобы была зрада надо было в что-то верить кому-то доверять и на что-то надеяться чтобы разочароваться, а например я ничем не очаровывалась и не верила ни в майданы ни в помощь как амириканских так каких-либо других добрых дядей
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Такое могли на мазать на паРаше ибо только они не знают как подаются Е-дикл.
у них нет интернета как и вас.
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Новоявленные "борцы с коррупцией", поставленные
коррумпированной властью, чтобы ей отчитаться перед заграницей о борьбе с
коррупцией, еще пальцем не пошевелили, а уже имели наглость требовать себе заоблачных
зарплат, которые в десятки раз превосходят среднюю зарплату украинцев. Они за
свои «услуги» получают зарплату в десятки раз выше зарплаты рабочего у станка,
квалифицированного врача или учителя, профессора в вузе. За что? За то, что купили юридический
диплом у киваловых-пидрахуев? С этими аморальными «борцами» еще придется
помучиться. Вцепятся они в свои доходные антикоррупционные должности, как в
свое время Яйценюк в трибуну парламента.
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и еще. валерии замы и зАМши, в спа-салонах, в бассейнах, и в прочих ништяках, конфортно живут. Ведь нац банк Украины- это типа Ватикан в Риме: другое государство, со своими интересами на одной территории.
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Когда в 2005 впервые толково реприватизировали за 5 лярдов зелёных Криворожсталь-вот это был показательный пример,если б тогда не Ехануров стал премьером и не разбазарили бабло и продолжили это с другими украденными предприятиями,вложили эти деньги в экономику,то сейчас было бы всё по-другому,пчеловод всё про..ал из-за дружбы с рыгами.
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Все слыхали про феодализм, капитализм, фашизм, сионизм, социализм, коммунизм, но никто не заметил, ещё не оценил, что Порошенко, Яценюк и Гройсман создали новейший, пока не описанный в учебниках, общественный строй - коррупционизм.
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http://sled.net.ua/node/34691

Волынские таможенники и их не бедные родственники!!
Пт, 06/01/2017 - 08:12
Конечно , с в и д е т е л и
этой самой коррупции у гешефтников ...


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молчу, молчу, давайте втирайте как космические корабли бороздят просторы Верховной Рады...
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http://sled.net.ua/node/34691

Имение расположено в Бориспольском районе Киевской области. Посмотрите внимательно: возле дома припаркован люксовый внедорожник «Рейндж Ровер». Во дворе джип - есть, а в декларации его нет.
- Вы дом построили в 14-м году. То есть, вы в настоящее время уже работали в таможне. Эти средства были вашими сбережениями?
- Это были сбережения и средства от продажи квартиры - отвечает Негрич.
- У нас есть информация что вы пользуетесь «Рейндж-Ровер» новым.
- Да, ну я лично не пользуюсь, это машина моей мамы ... - оправдывается таможенник.
- А почему вы не указали его в этой декларации?- Потому что он только что приобретен.


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Читаю ваши тут гневные отзывы о коррупции,власти,Порошенко и пр и четко понимаю почему НИКОГДА в Украине ничего не поменяется.
Потому что в Украине большинство таких же.И убери от кормушки одних и сразу на их место куча таких же найдется.Включая и здешних "гневных" обвинителей.Вы все стоите друг друга.Вы такие же как и они
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"
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