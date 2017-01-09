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Теги: НАТО (5108) Польша (3551) США (11603) танк (628)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Польшу прибыла военная техника - первая партия танков из Соединенных Штатов, в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

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я писал по памяти, поэтому о переброске войск надо смотреть в 2014 - там , где новый Карл ( Шарль, Чарльз) ставит шатры ( читай -штабы НАТО) для Крестового похода, но не в Палестину
а с 17-м ясно даже моей кошке - двуглавый мутант один на всём белом свете ( хотя албанский флаг даёт нам чёрного двуглавого орла, но его можно игнорировать)
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Рыцарь с Востока с двух главым орлом...
которого пронзят сем мечей))
та тут все понятно и так))))
Пиз...ть ублюдка будут ссаными трусами все))) *сем мечей...сем королевст/родов)
Считай сам...
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там ещё про разрушенный замок - надеюсь, что кремль
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Эх-х ЦЕНЗОР, нужно было подать эту новость в сокращенном варианте: "НАТО прислало танки в восточную европу" ФСЬО
А мы тут уже сами рассказали бы, где эти танки расположены...
Надо же вату и тролей держать в ватном положении
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Почему украинцы красивые и белые, а рюзкие какие то красно-синие чтоли, короче у них какой то хреновый цвет?
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(с) "за что ты не любишь рюзьге?"
Фффуу! Все равно как "за что не любишь говно?"
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Объясните дуре. А где дуло?
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при транспортировке танков на платформах ствол всегда разворачивают назад. изучайте матчасть. в армии вам не мешало бы послужить.)
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http://censor.net.ua/forum/522760/pochemu_tank_oplot_luchshe_abramsa
.

Почему танк Оплот лучше Абрамса?
Потому, что гешефт от николаевский овощеводов -победил здравый с м ы с л.


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а шо такое, москали? думали в военторге одни ворота?
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Самое кайфовое в том, что несмотря на все ресурсные богатства кацапии там в принципе невозможно появление Илона Маска.
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В Украине на государственном предприятии завод им. В.А.Малышва была представлена первая партия новых украинских танков ОБТ БМ Оплот, изготовленных для Таиланда. танки, представляющие

собой основные боевые машины украинской оборонки,?(ред. николаевских овощеводов) -

выехали из цеха для показа тайской стороне.
Новое - хорошо забытое с т а р о е .


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Мені подобаються такі маневри,бо танк ,це наступальна зброя.))Думаю ,що у козломордих пукани рвуться.
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Для Українсько-Польсько-Литовської бригади, я так думаю.
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Нормальная тачила - трогается с места не так, как Армата.
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Ничего идеального нет! при стоимости около трех лямов зеленых, у "Абрамса" бортовая и кормовая проекции остаются уязвимыми даже для гранатометов.Также не подтвердили своей надежности топливные баки танка, расположенные в передней части танка с обеих сторон от механика-водителя...но при всех недостатках этот танк остается одним из лучших в мире!

Ирак


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Наконец то хоть чтота от труса абамы
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со дня на день ждём в Харькове - народ раскупает американские флажки
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мда, а вот что выходит то:

Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа



За 2016 год российский концерн "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья свыше 179 млрд куб. м газа, что на 12,5% превышает показатель 2015 года. Такой показатель является рекордом в истории российской газовой отрасли, передает РБК.

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и тут я подумал, вот тебе на, это живёт русские в говне как глисты при исторических рекордах, а ведь на днях откроет ещё мощи Норге по газопроводу в Британию и новое подключение с материком уже почти открыто - страшно подумать - как они тогда будет жить, если теперь выходит - они живёт в шоколаде.
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В следующем году и этот рекорд будет побит. Но вот пшенёнзев Россия получит меньше. Причиной роста поставок газа является переход дальнего зарубежья на централизованное теплоснабжение.Из-за большей эффективности этого способа обогрева, увеличение поставок газа на 15 процентов уменьшает потребности в нефти на 22 проц. Так что доходы России от экспорта энергоресурсов падают быстрее, чем наращиваются поставка газа.
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Эти "12,5% в страны дальнего зарубежья" реально поставлялись через Словакию в Украину. Так что никаких рекордов скорее всего нет
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фирма ТРАМПДОНАЛЬДС напала на РАБссию,по самый Боярышник...
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КОзлорылые визжали что не пустим НАТО к границам рациюшки. Ну вот оно НАТО, уже танки в Польше разгружает, шо дальше козломордые??
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Теперь новая задача, весной из зоны конфликта нужно будет выводить мирное население и поселять в новое жильё....А сепары пущай ждут....
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Намечается "новый замес".Только кто и откуда начнёт?
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Педро за свою фабрику боится
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Не лише він - і не лише за одну фабрику ...))
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Через 10 дней Трамп их обратно заберет
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Потому что Трамп не царь , у него нет таких полномочий .
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ты пятров поди завтра за халупку свою заплати, ибо в твоей срассии закон новый вышел с нового года гласящий- "отбирать у россиян за долги даже единственные квартиры".,тебе то поди убогому за энто не сообщили,а самому некогда за высерами узнать.ты погугли погугли ущербный как твои соотечественники лютують по энтому поводу.........
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Это усьо злые бояре удумали , как руцкаваму народу поднасрать ... А сцарь тут не при делах , не уследил просто за иродами энтими ...
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Кацапо-монголоиды уже видать под себя ходят. Но боярышник не перестают хлебать, да с лопаты жрать. Чеченские подстилки...
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Таки да .Теперь им гораздо виднее и ближе граница нефтяной Засрашки...
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Бригада Амбрамсов это более, чем хорошо. Но для безопасности Восточной и Северной Европе нужны 3 бригады. И ещё бригады 4 нужны Украине. Смысл размещения одной бригады несколько другой: под прикрытием Амбрасов успеть нарастить срочно свой собственный оборонный потенциал. Трамп уже сказал, что Америка будет защищать только тех союзников, которые защищают Америку. И пусть пуканоголовые не надеются, что мы не услышали и правильно не поняли этот справедливый сигнал.
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Он уже практически победил , хотел НАТО у своих границ и получил .
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Tochno putin Xy*lo vsex pereigral: zastavil privesti abramsi ksvoim granicam fashistkoi pidor-raciji roSSiji
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Ну все,тепер повісять на Абрамси номери з польською реестрацією,і будуть вони кататись що 5 днів на пересічку по кордоні......
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А я би подивився на даїшника який зупиняє Абрамс
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и в техпаспортах будет стоять как панцеркампфмашинен. Для въезда в Украину и без права комерческого использования.
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Кроме судна "Resolve" в переброске военной техники заняты суда "Freedom" и "Endurance".

RESOLVE
Vehicles Carrier
Дедвейт: 13548 t
Год постройки: 1994

FREEDOM
Vehicles Carrier
Дедвейт: 19860 t
Год постройки: 1997

ENDURANCE
Ro-Ro/Container Carrier
Дедвейт: 48988 t
Год постройки: 1996
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Мдя, то ли дело ранее, граница проходила между Западной и Восточной Германией, а потом так кирдык и нема нерушимого эсссера.
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///

Почитав новину ""Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО"

Почитав коменти "кругом радіють тупо не думаючи мізками"

ЧОГО БЛ* РАДІЄТЕ, що влада аферистів і злодіїв в Україні якій не довіряють за бугром (2 роки тільки розмови про летальну зброю) а ви як барани скачете від радості новини в Якій ВИЗНАЧИЛИ ГРАНИЦІ що не проходять по східному кордону України що навіть не проходять по ДНІПРУ


Та як буде реальний наступ вати нас тут всіх положать, бо якщо і буде дане добро на захист нашої території забугорними військами то максимум куди дійде ця армія це до Київської області

І з чого ви радієте


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/// сам тікай
я маю на увазі що народ туповатий, що небачить крім простих самих українців ця країна вже нікому не потрібна, про владу взагалі мовчу там одна тема нахапатись та втекти
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Тоді чого вересканиш ? Змазуй шмайсер і готуйся .
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/// ти хочеш війни ти хочеш смерті для своїх рідних? ти цього хочеш? бо взявши зброю ти понесеш смерть яка прийде і до тебе.

А Я як хірург краще відріжу пухлину раніше чим вона дасть корні по всьому тілу.
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"космонавты" точны как никогда, отключили от воды дамаск, и слили всю вину на оппозицию.


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Цензор.НЕТФорум УкраиныПервые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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