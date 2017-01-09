Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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а с 17-м ясно даже моей кошке - двуглавый мутант один на всём белом свете ( хотя албанский флаг даёт нам чёрного двуглавого орла, но его можно игнорировать)
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которого пронзят сем мечей))
та тут все понятно и так))))
Пиз...ть ублюдка будут ссаными трусами все))) *сем мечей...сем королевст/родов)
Считай сам...
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А мы тут уже сами рассказали бы, где эти танки расположены...
Надо же вату и тролей держать в ватном положении
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Фффуу! Все равно как "за что не любишь говно?"
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.
Почему танк Оплот лучше Абрамса?
Потому, что гешефт от николаевский овощеводов -победил здравый с м ы с л.
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собой основные боевые машины украинской оборонки,?(ред. николаевских овощеводов) -
выехали из цеха для показа тайской стороне.
Новое - хорошо забытое с т а р о е .
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Ирак
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POSLE STRAHOVITE OFANZIVE, UKRAJINSKI TENKOVI U PLAMENU: Krenuli na Debaljcevo pa uništeni (VIDEO)
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Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа
За 2016 год российский концерн "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья свыше 179 млрд куб. м газа, что на 12,5% превышает показатель 2015 года. Такой показатель является рекордом в истории российской газовой отрасли, передает РБК.
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RESOLVE
Vehicles Carrier
Дедвейт: 13548 t
Год постройки: 1994
FREEDOM
Vehicles Carrier
Дедвейт: 19860 t
Год постройки: 1997
ENDURANCE
Ro-Ro/Container Carrier
Дедвейт: 48988 t
Год постройки: 1996
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Почитав новину ""Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО"
Почитав коменти "кругом радіють тупо не думаючи мізками"
ЧОГО БЛ* РАДІЄТЕ, що влада аферистів і злодіїв в Україні якій не довіряють за бугром (2 роки тільки розмови про летальну зброю) а ви як барани скачете від радості новини в Якій ВИЗНАЧИЛИ ГРАНИЦІ що не проходять по східному кордону України що навіть не проходять по ДНІПРУ
Та як буде реальний наступ вати нас тут всіх положать, бо якщо і буде дане добро на захист нашої території забугорними військами то максимум куди дійде ця армія це до Київської області
І з чого ви радієте
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я маю на увазі що народ туповатий, що небачить крім простих самих українців ця країна вже нікому не потрібна, про владу взагалі мовчу там одна тема нахапатись та втекти
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А Я як хірург краще відріжу пухлину раніше чим вона дасть корні по всьому тілу.
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