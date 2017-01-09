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Теги: задержание (4768) стрельба (2082) Харьков (3968)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове

Четверо парней, которые стреляли из окна квартиры по прохожим, задержаны в многоэтажном доме по улице Золочевской в Холодногорском районе Харькова.

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Идиотов протрезвить и в армию отправить, там у них охота пострелять по беззащитным пропадет.
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Я извиняюсь, а ЗАЧЕМ они такие в армии нужны???
Нормальная Армия - не детский сад.
Это совковая армия зачастую была сборищем дегенератов с разными погонами. Такая "армия" никому не нужна!
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тоді окопи рити, треба ж кудись дурну енергію дівати
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Подобным 3/14дарасам место не в армии!
Они должны быть в зоопарке в клетке, в псих-вет-лечебнице, или на скотомогильнике...
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Вот так и Гитлер начинал - в детстве крылья бабочкам отрывал и когда вырос стал людей в газовых камерах убивать и сжигать в печах !
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тепер заставити хай стріляють один в одного
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Разрешить срочно оружие людям всем. Во первых с воздушки стрелять не прикольно по людям , вот бы с огнестрела, во вторых люди не могут отстреливаться- не получаеться в полноценный боевик поиграться аватарам!!!
НЕЛЬЗЯ ЭТОМУ ОБЩЕСТВУ ОРУЖИЕ РАЗРЕШАТЬ , НЕЛЬЗЯ!
В Британии когда запретили оружие каличество преступлений с огнестрелом УМЕНЬШИЛОСЬ В РАЗЫ, СМЕРТНОСТЬ ПОЛИЦИИ ТОЖЕ !!!
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С 1996 по 2003 годы число преступлений с применением насилия выросло в Англии на 88 процентов; число вооруженных ограблений - на 101 процент; число изнасилований - на 105 процентов и убийств - на 24 процента.
Показательно, что 53% английских ограблений происходят, когда кто-либо находится дома (в США, где грабители признаются в боязни вооруженных домовладельцев больше, чем полиции, таких только 13%).
Отчет ООН в 2002 поместил Англию и Уэльс в верхние строки таблиц криминальности среди 18 развитых стран. Через 5 лет после всеобщих запретов на огнестрельное оружие преступность с его применением удвоилась.
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Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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Всього? -Браво. Залізний аргумент. Задля мрії без страху вийти на вулицю, ти готовий пожертвувати життями 1000 з гаком українців?
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Тебе что до Штатов , спрашиваю? Или у доктора-психиатра проблемы с пониманием прочитанного? Кстати, в США в автомобильных авариях погибает около 35000 в год... И продолжают ездить. Прикинь?
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Я тебе запитав, ради примарної надії що тебе не щимитимуть старші хлопці (які волини теж швиденько покупують)- ти готовий пожертвувати життями 1000 з гаком українців?
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И еще. В среднем 7000 украинцев гибнут в автоавариях... И тоже не прекращают пользоваться автомобилями.
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Ага. Ще 1000- 1500 застрелених- фігня. Зате мама купить тобі цяцьку.
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Канечно фигня... 7000 в авариях-это же фигня, я же правильно тебя понял?
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Зачем??? Ага. Ще 1000- 1500 застрелених- фігня. Про маму и цяцьку опускаем. Мама мне уже ничего не купит....
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Британец, не тебе решать, что здесь можно, а что нет...
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І не тобі. А всім українцям. А за легалізацію короткоствола поки що ратують в основному сопливі школярі з сайтику УАВЗ.
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Вот как раз и я в том числе и буду решать... Шоб ты и не сомневался.
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А что, при досижении пенсионного возраста нужно получать какой-то новый паспорт?
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О, в 60 років на всю церебросклероз. Можеш психіатра не пройти. Покладеш отак волину біля дитсадка на лавці і почимчикуєш бозна-куди. Так, що рідні через міліцію шукатимуть.
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Так мне такой как ты,поцреот, за бабки все сделает....
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От мені ці пенсіонери. В одній темі скаржаться що пенсія 1200 гривень і її навіть на циннаризин не вистачає, а в іншій темі у них уже бабла купа.
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Вообще-то разрешено . Запрещен короткоствол . На руках наверное пару лямов разрешенного нарезного и гладкоствола. Так что успокойся пацифист . Вопрос о идиотах с огнестрелом скорее к докторам выдающим справки .
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З рушницею в бар не сходиш, та й за кермом не поїздиш.
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Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.
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обычная жвачка в шарик скатать тоже супер
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а потом вы выросли и вам стало стыдно что были такими придурками или нет?
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Стыдно было бы если бы такими же придурками и остались, а так норм
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В армию говнюков, окопы рыть и дрова рубить.
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винтарь с мушкой? Ок, теперь можно устраивать забаву для этих недоносков.
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- Доктор я постоянно кашляю!
- А травки не пробовали?
- Пробовала , хихикаю , но всё равно кашляю !!!
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то есть воздушкв ч окно выбросили а патроны от несуществующего ствола оставили. Шоб полиции было за что зацепиться. Ага. фсе так и было.
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А почему они при задержании случайно не выпали из окна ? Все четверо !!!
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Нормальный я вам скажу ,метод.И прокуратура не докопается.У них было типа "угрызение совести ".Или аффект.
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Так они с такой формулировкой кого угодно начнут в окна выбрасывать..
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Они-таки случайно выпали из того окна , но оказались лехче воздуха... фсе четверо!
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Срочно разрешить короткоствол, а то мощность не та да и ружьё громоздкое, вон поцаны мучаются.
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Ну да.Атак их просто на хер полиция пристрелила,чтоб не мучились.
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Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.
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Легализация оружия очистит общество от таких вот ГАНДОНОВ...
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это вряд ли, эти ...андоны останутся, а тот кто в них выстрелит сядет в тюрягу надолго.
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Да, конечно. После легализации такие вот начнут стрелять из БОЕВОГО. Вы готовы к жертвам? Ах да, любители легалайза думают, что уж их-то точно не коснется.
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жертвы будут...
пока общество не положит в землю всех кто считает что он выше общества и закона
ТОЧКА!!!
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и да...
когда в тебя будут стрелять не за х===! просто так....как в скота ходячего....
ты предпочтешь наличие беретты за поясом?
или с протянутой рукой будешь вещать о мире и справедливости?
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Про травмат, але в точку.

В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.

Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.

Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.

Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Похоже,что пожелав стране гореть огнём,Евгеша горит огнём изнутри сам....
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Странно, что написали что пневматика. Жаль, хорошо было бы написать - четыре упыря с ружжом задержаны доблестной полицией без применения оружия
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Ну что, Cтарий Кінь и Alexx Lexton, что я вам говорил 10-ть мин назад? Вот вам пример. А если бы у них была не пневматика?
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Точно так же бы уроды промахнулись.А прохожие что,могли разглядеть то,из чего эти полудурки пьяные стреляют?!Они и думали,что стреляют боевыми.
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сторонники легализации должны написать что-нибудь в защиту стрелявших
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А вони й пишуть.

Герхард Шрёдер

Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.

sv_bombardier

Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.

Левко Чорний

Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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У меня сосед- тварь собаченку маленькую из пневматики застрелил, а у двух других пули застрявшие в теле при осмотре нашли, доказательств нет, но я знаю, что это он. Я бы тварей таких в резервации собирала, нельзя им в обществе жить. Хотя сейчас мой Донецк и есть резервация.
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В Харькове старая пятиэтажка 1961года постройки бывший заводской дом живут 95% приезжих из глубинок кацапии , дети, внуки и правнуки родились в Украине , но если разговор заходит до того что параша агрессор, то ответ один параша хорошая , а Украина плохая. Кацапов не переделать и если они временно могут затаиться, то потом себя проявят. Верить нельзя.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПатрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове
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