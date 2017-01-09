Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове

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Нормальная Армия - не детский сад.
Это совковая армия зачастую была сборищем дегенератов с разными погонами. Такая "армия" никому не нужна!
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Они должны быть в зоопарке в клетке, в псих-вет-лечебнице, или на скотомогильнике...
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НЕЛЬЗЯ ЭТОМУ ОБЩЕСТВУ ОРУЖИЕ РАЗРЕШАТЬ , НЕЛЬЗЯ!
В Британии когда запретили оружие каличество преступлений с огнестрелом УМЕНЬШИЛОСЬ В РАЗЫ, СМЕРТНОСТЬ ПОЛИЦИИ ТОЖЕ !!!
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Показательно, что 53% английских ограблений происходят, когда кто-либо находится дома (в США, где грабители признаются в боязни вооруженных домовладельцев больше, чем полиции, таких только 13%).
Отчет ООН в 2002 поместил Англию и Уэльс в верхние строки таблиц криминальности среди 18 развитых стран. Через 5 лет после всеобщих запретов на огнестрельное оружие преступность с его применением удвоилась.
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- А травки не пробовали?
- Пробовала , хихикаю , но всё равно кашляю !!!
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пока общество не положит в землю всех кто считает что он выше общества и закона
ТОЧКА!!!
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когда в тебя будут стрелять не за х===! просто так....как в скота ходячего....
ты предпочтешь наличие беретты за поясом?
или с протянутой рукой будешь вещать о мире и справедливости?
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В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.
Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.
Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.
Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Герхард Шрёдер
Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.
sv_bombardier
Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.
Левко Чорний
Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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