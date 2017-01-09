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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: война (2736) Крым (17899) Путин (20581) Донбасс (11768) Яшин (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

Российский оппозиционер, заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины.

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и что характерно---чем сильнее Пупин пытается дестабилизировать УКРАИНУ,тем сильнее валится мордор.
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Еще 16 декабря Приватбанк работал нормально, выполнял все обязательства по депозитам, погашал рефинансирование, имел прибыл в 600 миллионов. Летом 2016-го прошел аудит от PwC, все было нормально. А потом Гонтарева с потолка решила, что крупные объекты имеют в качестве залога стоимость 0 (ноль). Это означает, что Гонтарева с Порошенко решили, что украинцы должны жить в дерьме, ни один банк теперь не профинансирует инфраструктурные проекты типа метро, водоканала и т.д. В качестве залога по мнению лучшего банкира вселенной может выступать только мелочь - машины, квартиры, телевизоры, а вот новый завод -нет. Приват, в отличие от Порошенко, много потерял в Крыму, России, на Донбассе, нормальный НБУ должен был поддержать, но Гонтарева с Порошенко специально распускали слухи и раскачивали лодку. Т.е. банк тупо отжали. Потом в него вольют бюджетные миллиарды и продадут незадорого. Все мы знаем, кому.

Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
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Йа, йа! Гуд медодичка, гуд! Рубли любишь? Ню, ню.
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- За что борется Путин?
- За мир и госбезопасность во всем мире!
(Советская классика).
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.


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То,что путька желает Украине,пускай в раше во сто раз больше сбудется.
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Яшин из той категории молодых теоретиков, что отлично учились по "учебникам", написанным в духе современной идеологии и догматики современного транснационального капитала крупных монополий, а нужно было уделять внимание историческим фактам и их беспристрастному анализу вне зависимости от собственных корней, личной заинтересованности и предпочтений. Правда, она всегда "непричёсанная", не вписывается в искусственные рамки мнений и парадигмы людей, называющих себя "историками". Поэтому его выводам не стоит уделять особого внимания, а заблуждения по поводу "русского народа" (несуществующем мифическом образовании), который "должен остановить" просто по юношески наивны. Говорит он в целом красиво и логично, текущие цели определяет вообщем-то верно, но в принципиальных и базовых вопросах подвержен общим заблуждениям и догмам. Современную ситуацию ни в коем случае нельзя рассматривать как обособленную, причины и условия зрели на протяжение многих веков, поэтому невозможно говорить о каком-то гипотетическом и абстрактном "народе" (как по учебнику), нужно увидеть конкретное население коварной и хищнической империи, его менталитет, наследственность и парадигму, а вот здесь большие пробелы в незнание страны, в которой он сам проживает, то ли намеренное психологическое (отождествления себя с этой мифической общностью) не даёт объективно (по косточкам) разложить на составляющие, то ли по причине пробелов в знаний и личном опыте.
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http://replyua.net/news/regiony-ukraine/donetzk/51469-rossiyskiy-voennyy-iz-pulemeta-rasstrelyal-boevika-dnr.html

НОВОСТИ УКРАИНЫ / НОВОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ / ДОНЕЦК СЕГОДНЯ, 20:31 АНДРЕЙ КЛИМЕНКО 0

Вчера, 8 января 2017 года на оккупированных пророссийскими боевиками землях украинского Донбасса произошло чрезвычайное происшествие - российский кадровый военнослужащий из огнестрельного оружия расстрелял террориста, входящего в состав самопровозглашенной «ДНР». Как отметили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украинского государства, причиной тому стал отказ боевика выполнять приказ бойца ВС РФ.

Как сообщает replyua.net, в сообщении ГУР говорится: «Командующий подразделением третьего батальона одиннадцатого отдельного мотополка (Макеевка) первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации из пулемета крупного калибра открыл огонь в упор по своему подчиненному. Причиной тому стал отказ осуществить указание относительно подготовки группы к диверсионным разведдействиям на линии разведения сторон».

Примечательно, что факт расстрела всячески пытаются скрыть, представляя его как результат неосторожного поведения с огнестрельным вооружением. Насколько известно, ранее в украинской разведке уже сообщали, что террористы самопровозглашенных псевдореспублик отказываются служить и оставляют самовольно боевые позиции из-за больших потерь в боях под Светлодарском.
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Ты не отвлекайся.....работай. пуйло тебя похвалит
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твари-предатели.... их никогда не забывать, ни перебежчиков, ни полицаев, ни предателей.... это не нормальные люди и никому они не нужны, ни тем ради кого предали, ни тем кого предали...

предатели - это навсегда.... если это будем забывать - будет литья наша кровь и кровь наших детей!...
https://www.youtube.com/watch?v=nj82S85CVNY
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13 хвилин тому

В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин
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Цензор.НЕТФорум Украины"Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО
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