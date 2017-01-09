"Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

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Всего на сайте: 215 писателей
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http://www.4freerussia.org/wp-content/uploads/2017/01/russian_agression_ru_small.pdf
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Daniel Rodriguez32 хв. · Мариуполь.
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Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
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- За мир и госбезопасность во всем мире!
(Советская классика).
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Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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НОВОСТИ УКРАИНЫ / НОВОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ / ДОНЕЦК СЕГОДНЯ, 20:31 АНДРЕЙ КЛИМЕНКО 0
Вчера, 8 января 2017 года на оккупированных пророссийскими боевиками землях украинского Донбасса произошло чрезвычайное происшествие - российский кадровый военнослужащий из огнестрельного оружия расстрелял террориста, входящего в состав самопровозглашенной «ДНР». Как отметили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украинского государства, причиной тому стал отказ боевика выполнять приказ бойца ВС РФ.
Как сообщает replyua.net, в сообщении ГУР говорится: «Командующий подразделением третьего батальона одиннадцатого отдельного мотополка (Макеевка) первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации из пулемета крупного калибра открыл огонь в упор по своему подчиненному. Причиной тому стал отказ осуществить указание относительно подготовки группы к диверсионным разведдействиям на линии разведения сторон».
Примечательно, что факт расстрела всячески пытаются скрыть, представляя его как результат неосторожного поведения с огнестрельным вооружением. Насколько известно, ранее в украинской разведке уже сообщали, что террористы самопровозглашенных псевдореспублик отказываются служить и оставляют самовольно боевые позиции из-за больших потерь в боях под Светлодарском.
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В Афинах умер российский консул
UTRO.RU
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предатели - это навсегда.... если это будем забывать - будет литья наша кровь и кровь наших детей!...
https://www.youtube.com/watch?v=nj82S85CVNY
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В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин
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