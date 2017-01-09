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Теги: Нацполиция (5386) Донецкая область (3502) Аброськин (257) КОРД (95) Переаттестация (93)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В декабре 2016 года полиция Донецкой области прошла аттестацию, по результатам которой сейчас формируется новый штат. Сегодня приказом начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина на должности спецподразделения Корпус оперативно-внезапной действия (КОРД) назначены бойцы, которые прошли все испытания, подготовку в Киеве и доказали, что достойны работать в обновленной полиции.

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І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО.
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они этому не обучены. они все больше по крышеванию наркоты или контрабанде тренированы, ну может бабушку где то запугать и ограбить которая картошку с огорода продает.
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контрабанду сопровождать до границы с дамбасией
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ну если Вы настаиваете на его полном наименовании, то: фейсбук-министр рюкзакян!
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А вот эти ребята в форме , они кто ,порохососы или зрадодрочеры?
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заград отряд. чего тут непонятного

на передовой нет дронов, нет авто предназначенных для эвакуации раненых,
волонтёры по-прежнему обеспечивают ВСУ и добровольцев

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Можно факты выложить ,желательно с фото и скринами про то ,что ты выродило в своей писульке?
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Данило Галицький 1c1ee858
І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО-----------А шо на Даунбасі груши не ростут????))))
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Посмотрим скоро на передовую поедут или в ожидании по переулкам, чтобы потом патриотов расстреливать.
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О чем вы говорите?Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.
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Будем надеяться, почти все прокуроры тоже корочки АТО получили за 3 дня "командировок". Время лучший показатель того для каких целей будет использоваться это подразделение. Про Княжичи уже все забыли? как Корд положил ДСО. Там наверняка тоже участники АТО были.
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Вам всё равно не поверят и заклюет местная секта. Для них даже восход солнца - зрада.
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Можно увидеть расстрелянных патриотов? У тебя должны быть фото,ты же осведомлено.
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зачем им оружие? они все равно своих корешей мусоров постреляют как в княжичах. а в дамбасе так точно за контробас стрелять друг дружку будут.
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У вас есть то, что ни кто не знает - ну в смысле какие то тайные факты сопровождения контобаса кордом. Давайте посмотрим.
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НАТО подвезли в Германию новую партию танков 2500(!!!) штук
Судно "Resolve" подвезло в Германию новую партию танков 2500(!!!)шт. На подходе к берегам Германии еще судна "Freedom" та "Endurance", которые причалят на днях и подвезут еще больше техники. Всю эту военную технику перебросят по железной дороге к границам московии (Страны Балтии, Польша).

https://www.youtube.com/watch?v=Nr1r62b7UQY
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можешь проедставить что за судно должно чтобы вместилось на одном 2500 абрамсов ? Плюс бк экипажи. Не рыбак случаем ? Киздишь знатно.
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Мордва, смотри видео. Раскрой свои косые глаза. Там всё чётко показано.
Теперь читаем.
В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.
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Посмотри штат пехотной дивизии США дятел тупой. 2500 танков это в 10 дивизиях наберется. А 900 вагонов это с кока-колой, баночным пивом, снабжением без которых амеры никуда.
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Прогулочный катер Вот такие суда возят технику. RO-RO называются. И не на одном , а их было ТРИ. Одно такое судно за раз перевозит 4-5 000 легковых автомобилей. Абрамс поболее места занимает. Значит надо ТРИ.


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легковые авто загоняются в морские контейнеры и контейнеры ставят один на один. Абрамсы по коробкам не запихнешь.
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Ты идиот ? Ты контейнеров не напасешься и судно такое будешь два дня разгружать. Я тебе фотку показал . Это именно АВТОМОБИЛЕВОЗ. Car Carrier разгружают за несколько часов.


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Намкрыш Намкрыш - испорченный телефон.

2500 - это общее количество техники, в т.ч. и вспомогательной
"В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков."

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/01/9/7059881/
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плюс опять же рюкзачки у каждого, тоже прибыль какая никакая.
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там хочь княжичи є, чи в них там держ-охорони нема?!
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гарні цілі)), в того підрозділу, як що на ваті будуть тренуватись)))))))))))))
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Хахлы, вы зачем разрешили хунте Киев уничтожить?


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Кацапы-выдохните в новом,2017 году...это не просьба а приказ...
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в Киеве доказали, что достойны работать в обновленной полиции .Источник: http://censor.net.ua/p422610 - угу , довели - в Княжичах ...
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я думаю несколько раньше. на Институтской.
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Угу - ті , кого Аваков 23-24.02.2014 - особисто з Києва виводив ?
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та да. они еще гаишников расстреляли с патрулем, когда вырывались из города.
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Теж цікаво - "нападників" вже давно відпустили за відсутністю доказів , а ХТО ж їх тоді вбив - й досі не зрозуміло ...
П. С - "они еще гаишников расстреляли с патрулем..." - це дійсно така версія ?
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да. они вырывались из города на автобусах. когда их пытались остановить, они просто отстреливались из всего что было.
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Соромно , але вперше про таке чую ...чи може вже просто забув ?
По тій справі Гульвіченка я знаю особисто - ми боролись за його звільнення ... Там взагалі все було мутно .
А навіщо ті проривались - їх же , начебто , організовано вивели без проблєм ?
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Проблеми були. Їх зупиняли декілька разів. На одному з постів вимагали огляд транспорту. Постраждали випадкові свідки.
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Ми самі винні , так за 3 місяці Майдану нічого і не зрозуміли ... Не можна було їх випускати , не можна !!!
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Завтра может появится пополнения для корда
#С14 підпалили шини під судом. Завтра хочуть відпустити останніх 2 беркутівців. Відео.
https://www.youtube.com/watch?v=2mNIZWMJWiQ&feature=youtu.be …
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Вывеску поменяли, да оружия подкинули.
Все остальное, без изменений.
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Хоть носки хлопцам выдайте хвалёные по 300 грн за пару.
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Все с иголочки авто новое заплата выше всех бойцы в окопах молча курят в в сторонке.
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БТРи і машини для розгону мітингів , з надписами "КОРД" на що натякають ?
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Создали отряд для защиты себя любимых от народа.
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Стопудово,зверніться в "Спортлото",вам там обов"язково допоможут ))))
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Ну під Київом були Княжичі,а яке село буде під Донецьком ????))))
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рюкзаков себе личную гвардию создал, чтобы кроля защищать и гидранта в узде держать.
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Гвардійці Авакова проти нацгвардійців мушкетерів Пороха ? ....
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Ну если проводить такую аналогию, то скорее мушкетеры гидранта это сбу.
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Чому ? НГ , як раз і підпорядковуються особисто президенту ... А СБУ пофігу - вони будуть захищати кожного , кого Система посадить в крісло преза ..))
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а НГ не пофиг? Туда что, только с фабрики рошен на службу принимают?
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А испытания они прошли на фронте или под Киевом??????????????
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Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.
Источник: http://censor.net.ua/p422610
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"...задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий." Источник: http://censor.net.ua/p422610
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А что в Донецкой области уже определили список "буратин", которых менты будут грабить? Так до сих пор и не объяснили народу, почему в Княжищах менты "базарили" почти три часа, потом ...пять трупов и один из них почему-то руководитель тамошнего Корда с простреленной головой через затылок - почему(?) - догадайтесь с трех раз. А теперь эту тему замутили через стрелянину Пашинского, а завтра ещё чего-нибудь замутят и так каждый раз.... после громких разборок.
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Спецпідрозділ по охороні контрабанди створили.....
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Кажись,пора дсошникам донецкой области требовать себе танк....Нахера им в подготовку всунули "курсы выживания",их собрались использовать на территории противника,малыми группами и в одиночку?
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Пока что я видел только как КОРД пиздит безобидных водителей, больше я ихней работы не видел
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Не люблю беркутню , ті ще суки. Під міномети їх на світлодарську дугу , або в Авдіївку , на боєві зітнення , але ніззя , обсеруться . Це для ВСУшника війна херня , головне манєври , а для беркутні страшний сон. Знаю цю породу , гнилуваті для війни.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОтряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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