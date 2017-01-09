Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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https://www.youtube.com/watch?v=5AIKe8EZWDY
https://www.youtube.com/watch?v=RftpUUd39tg
https://www.youtube.com/watch?v=zF5eiEgibXE
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на передовой нет дронов, нет авто предназначенных для эвакуации раненых,
волонтёры по-прежнему обеспечивают ВСУ и добровольцев
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО-----------А шо на Даунбасі груши не ростут????))))
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Судно "Resolve" подвезло в Германию новую партию танков 2500(!!!)шт. На подходе к берегам Германии еще судна "Freedom" та "Endurance", которые причалят на днях и подвезут еще больше техники. Всю эту военную технику перебросят по железной дороге к границам московии (Страны Балтии, Польша).
https://www.youtube.com/watch?v=Nr1r62b7UQY
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Теперь читаем.
В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.
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2500 - это общее количество техники, в т.ч. и вспомогательной
"В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков."
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/01/9/7059881/
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П. С - "они еще гаишников расстреляли с патрулем..." - це дійсно така версія ?
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По тій справі Гульвіченка я знаю особисто - ми боролись за його звільнення ... Там взагалі все було мутно .
А навіщо ті проривались - їх же , начебто , організовано вивели без проблєм ?
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#С14 підпалили шини під судом. Завтра хочуть відпустити останніх 2 беркутівців. Відео.
https://www.youtube.com/watch?v=2mNIZWMJWiQ&feature=youtu.be …
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Все остальное, без изменений.
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нацгвардійцівмушкетерів Пороха ? ....
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Источник: http://censor.net.ua/p422610
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