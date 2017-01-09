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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5064) Донбасс (11766) военнослужащие (3070) Антитеррористическая операция (15509) потери (712) ГРАД (199)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО

С начала суток зафиксированы 27 обстрелов позиций украинской армии со стороны боевиков.

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К стати в последнее время о рюсских конвоях идущих на данбас не слышно - Видно деньга закончилась на памагание?
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Треба застосовувати розроблену американцями тактику масованої безпілотної розвідки, коли запускаються десятки безпілотників які прочісують місцевість в зоні обстрілу та виявляють ворожі Гради та артилерію і супроводжують її переміщення до повного знищення українськими ракетами, РСЗО та артилерією. Matrix-UAV Касьянова вже має такі дешеві масові безпілотники та велики безпілотники з бензино-електричним приводом, потрібно тільки застосувати це на війні!
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радиоактивное, ты и глухое? Прочисть уши. 57-й говноконвой заехал 27 октября. А про ринаткины тоже не слышал? Или ахметка памперсы и минералку отправляет?
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Уже "грады" работают, что дальше - ядреные бомбы? Перемирие продолжается ?
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А як же наші нові керовані ракети? Для меблів?
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Шо та смотрю появляются все новые и новые населенные пункты обстрела. А куда эт подевалась беззубая, дрыстливая ГЕЙропейская питарасня, которая поздравляла шоколадного рыго-барыгу, с очередным, односторонним перемирием???
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Мляяя! Когда уже наши новые ракеты полетят в ответку?!
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Что мы сейчас можем противопоставить "Буратино" и как поведет себя наш ракетный щит против комплеса С-400+Панцирь-1С? Работайте, уважаемые, хватит обещать.
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То то є так. Та тіко не зовсім. Офіційно так, неофіційно, Боженько зна що. І я не голослівлю. Та зара не про те.
Мене цікавить факт: - який там гумновой останній прибув до лугандонців, щоб паплюжить матінку Неньку?
Тролі, ви тута? А-ну відпишіться, впершу чергу, що Я сколково-ольгінський чмо, а потім здрисніть звідси...
Панове (боти так не вміють), Дай Бог нам наснаги витримати цей пресс гівна, льющого з паРасії.
Будьмо, шановнії!!!
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"Гумкогвой ездил полупустой, пиар для тупых рашистов.
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Ну так не зря же с Украины волу им включили....попили, помылись, постирались, глотнули горячего чая и можно опять с новыми силами обстреливать украинцев....
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Когда уже украинская армия начнет применять Град?
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Sunfarm - не нужно провокаций на этой ветке ... - мы торгуем...

Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 2 ч.2 часа назад
ВЛАДА ЗРАДНИКIВ Видано >65тис дозволів НАпоставки з України в тимч окуповані території >32 тис-у зворотному напрямку http://ua24ua.net/shcho_ukrainska_vlada_dozvolyae_postachati_armiyskim_korpusam_ldnr/ …

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когда гребаные харанты возвратят ЯО , паскуды .
без ЯО дела не будит кацапня и дальше будит издеватца над Украинцами , а керманычи прекрасно понимают что идет игра на время , время ограничено ресурсами человеческими ,природними , военными . Не надо обяснять шо буде дали без кардинальных решений даной ситуации и в кого эти ресурсы окончатца первыми , а кардинальность заключаетца внезапным испытанием ЯО желательно на гамно конвоях .

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А где было ОБСЕ?И чем ответили мы?Или они снова отстрелялись а мы несмогли их засеч?Больше в этом вопросов чем ответов.
Почему наше командование никогда не действует на опережение ведь оказавшаяся тяжелая техника в зоне разграничения есть вне закона и может быть уничтожена на основе разведданных.
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Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти. Ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш тому кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш. Подай благовірному народу нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. У ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушними і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми Твоїми, що Ти єси наш Спаситель і Ізбавитель з рук ворогів наших.
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Что уже и на Град достойного и охлаждающего пыл ответа не будет?
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А вы ждете что сейчас начнут трезвонить о том что стреляли в ответ???? Стреляли.И не раз...Ольгинские пидоры!!! копайте могилки.груз 200 сегодня и завтра попрет в рашку.зашкварила арта ваших ихтамнетов задротовских.покупайте свечи. будете опять в тихаря по ночам своих хероев прикапывать.
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Былобы неплохо в передовые окопы этак на неделю посадить харанта с компанией,
генштаб в полном составе,все министерство обороны.
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да не будет с них толку ни где.рагонять к еба...ой маме их нужно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО
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