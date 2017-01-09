С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО

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Мене цікавить факт: - який там гумновой останній прибув до лугандонців, щоб паплюжить матінку Неньку?
Тролі, ви тута? А-ну відпишіться, впершу чергу, що Я сколково-ольгінський чмо, а потім здрисніть звідси...
Панове (боти так не вміють), Дай Бог нам наснаги витримати цей пресс гівна, льющого з паРасії.
Будьмо, шановнії!!!
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Boris Borisenko @BorisBorisenko5 2 ч.2 часа назад
ВЛАДА ЗРАДНИКIВ Видано >65тис дозволів НАпоставки з України в тимч окуповані території >32 тис-у зворотному напрямку http://ua24ua.net/shcho_ukrainska_vlada_dozvolyae_postachati_armiyskim_korpusam_ldnr/ …
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без ЯО дела не будит кацапня и дальше будит издеватца над Украинцами , а керманычи прекрасно понимают что идет игра на время , время ограничено ресурсами человеческими ,природними , военными . Не надо обяснять шо буде дали без кардинальных решений даной ситуации и в кого эти ресурсы окончатца первыми , а кардинальность заключаетца внезапным испытанием ЯО желательно на гамно конвоях .
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Почему наше командование никогда не действует на опережение ведь оказавшаяся тяжелая техника в зоне разграничения есть вне закона и может быть уничтожена на основе разведданных.
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генштаб в полном составе,все министерство обороны.
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