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Теги: драка (1976) Киев (15784) военнослужащие (3070) Липириди (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Массовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди

В ночь на 8 января в Киеве группа военнослужащих устроила в Киеве массовую драку.

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Угу.менты только присутствовали и лежачих забирали.
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Во время моей молодости мы, курсанты Омского ВОКУ, тоже дрались и с гражданскими и с Омским ВТИУ(танкисты).Но сейчас мы в Украине, где идёт ВОЙНА и где молодые офицеры в Киеве являются участниками пьяного дебоша в клубе!!! В мирное время-Бог с ним, все были молоды.Но в то время, когда на фронте гибнут твои побратимы и коллеги, ради простого приличия и солидарности с фронтовиками можно было бы выпить тихонечко и в другом менее людном месте.И с обязательной третьей чаркой не чокаясь и со слезами на глазах.Как-то так...
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Да со скалы их всех, а то дома еще с тарелкой что нибудь сделают!)))))))
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Салямчик! давно тебя не встречал на просторах Цензора.Как дела? Приятно тебя тут снова видеть.Замуж не выскочила за время твоего отсутствия?
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Взаимно)
Трошки пока другие планы) Но, как говорится... чем черт не шутит)))))
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На свадьбу пригласишь? Обязуюсь поставить молодых барашков на шашлык,с дочиной фермы...могем и мясо страуса-эму,если шо.
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от уж наша поблажлывисть. -це гарни хлопци. -той хороша людына. -а це кум брат и сват. в итоге живем как попало
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Хап Незабвенный
И женщины, и мужчины есть очень разные) Но в своем первом посте ты акцентировал именно на женщинах))

Ты видел нормальных баб в обрыгаловках,которые водяру жрут,непонятно с кем,а потом из за них раки?Ты женщин нормальных видел вообще,знаешь,как они выглядят?
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да ладно скажи ему, а то так и не поймёт в чём дело "несчастный"
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Ну, вот как ему объяснить, что проблема не в мужчинах или женщинах, а в отсутствии тормозов?)
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честно говоря не знаю, он не только это не понимает)
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Мне кажется, что его обидела тетка, которую он сам и накачал))))
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там вроде женщина, несмотря на "мужской" ник)))
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Вах вах яка новына!
У тетки Дарины на хуторе тоже подрались пьяные мужики(тетку Дарину не поделили).

Надо бы срочно зафиксировать и цю новину на цензоре! )))
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Maxim Ak-Murza
Я вас умоляю...во время моей курсантской юности(ТОВВМУ,Владивосток,поздний совок) подобное было заурядной

Это во Владивостоке норма
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А шо Вы знаете за Владивосток и Дальний Восток вообще? Историю Зеленого Клина Вы где изучали???
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Липириди, значит. Ну и нормально. Главное- не Гелетей.
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Обыкновенная традиция... военные "сходятся" с гражданкой.. Так всегда было и не только у нас.. Молодая кровь играет... "помахались" разошлись.. тоже мне "конец света"))
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Понятное дело, что поощрять не надо, но -это реальная жизнь. Пацаны и должны быть боевиты, стенка на стенку дело полезное. Помню девяностые пацанские по сто человек с той и другой стороны махались. Но "розочка" вне закона, можно болт, или перстни тяжелые, железо в рукавицах, а резать кого-то -это не допустимо.
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Яка важлива новина...Добре,що хоч корови ще не літають..😕😕😕
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Чё, серьезно??? От это Любоффь! Цензор просто обязан наградить! Не знаю как, правда. Можэ чем-то пожизненным?
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Водка всех уравнивает!
Пьяный военный - БЫДЛО!
Пьяный врач - БЫДЛО!
Пьяный депутат - БЫДЛО!
И нехрен всякое БЫДЛО делить на военных, депутатов, прокуроров, судей и т.д.!
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Согласен на все сто! Событие - пьяная драка, и участие в ней только позорит!
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Конечно во всем виновата армия, а почему? Да потому, что она уже есть. И менты ее начинают бояться. Слава Богу что так, а не наоборот.
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Армия на Донбассе, да и вообще с части не так просто пойти побухать толпой.
В Киеве НГ, это те же менты, там и з/п другие и порядки.
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главное = хорошие зарплаты, чтобы сидеть в заведениях до синевы
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А, что там гражданские неужто святые? По 20-22 годика наверное готовятся в армию и поэтому решили отдохнуть, как говорится оттянуться.
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Нечего давать послабления и шансы, нарушение есть нарушение. Одних и вторых участников в участок, а там видно будет что к чему. Не по-европейски как-то это, получается полиция новая, а устранение конфликта старое. Так мы новую Украину не построим!
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Мусора на блох-постах специально автобусные остановки растреливали, чтобы было где сфотографироватся на память А потом трендели какие они невдолбенные УБДшники.
Приводят как то такого вот "хероя" к моему товарищу, "учёному" менту и просят, чтобы "учёный собрат" помог убдшнику оформить четвёртый участок! Ну, чтобы помог маляву составить и нагнуть кого надо... Товарищ "учённый мент" тупо послал их, сказав, что нет желания участвовать в таком жлобстве.
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"... здесь полёт армейской мысли - над столами воспарил,
дым, который коромыслом да навязчивый мотив
... он, конечно дело Чести: защищал, как мог Мундир,
но в итоге в Теплом месте
приютил, его Сортир ))))))))))))))))) "
... вота, она кость военная ... истину говорю Дедовщина -мать порядка)))))
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А по небу бегут, видишь, чьи-то следы
Это может быть ты, это может быть я,
Это, может, нас ждут,
Это, может, нам поют свои.
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наверное армейские с ввшниками устроили разборки "кто круче". там любовь обоюдосторонняя
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Неужели пьяный махач в кабаке новость заслуживающая публикаций?)
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если бы военные ушли бы от драки из за телок выли бы что ВСУ сыруны , впряглись за девок зразу ярлык беспредельщики , и шоколадные подлабузники . Фиг вгодышь .
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История идет по спирали,как у январе 1918 года когда кадровые офицери сидят с проститутками по кабаках а студенты и гимназисты пошли защищать город от большевиков. В окопах сидят мобилизованные а теперь контрактники и офицеры из гражданских а элита по штабах портки протирает да по ресторанах бузит .
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липириди єто сорт вискаря самограя шо за хреннь?!
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Власть то у нас прогнила до основания,война у нас АТО потому что в военное время за мародерство и военные преступления можно под стенку попасть а при АТО воруй да гуляй .
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Народ готов воевать за свою землю но только в том случаи когда верит власти и командованию но у нас разве это есть ? В 1941 году если бы Гитлер не начал массовое убийство пленных красноармейцев то сидел бы давно в Москве . Народ понял что этот "асвабадитель" еще хуже усатого упыря в Кремле.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМассовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди
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