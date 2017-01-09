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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17896) Меджлис (675) крымские татары (1252) деоккупация (78)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова

Член Меджлиса крымскотатарского народа, замглавы Генической РГА Гульнара Бекирова считает, что главное сейчас – сохранение Украины как целостного и неделимого государства.

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Это я вижу. Скоро убьется головой об стену.
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Она неубиваема,вижу ее четвертый ник за сегодня.
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Естественно все, я так и написал. Но вы раньше умрете по естественным причинам, я ведь редко ошибаюсь.
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Я желаю, что бы вы прекратили оккупацию и перестали репрессировать украинцев и крымских татар. Кто въехал до 43 то крымчанин, а остальные оккупанты.
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Неужели крестики выглядят эстетичнее чем комментарии,зачем все удалять?
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Гражданин! Не корми паразитов, минимизируй налоги до 0,000000001 грн!
Агитируй за Украину-оффшор! Борись за экономически свободную Украину!
В Украине сейчас социализм, он выгоден только топ-чиновникам и оллигархам-монополистам, потому что древний воровской принцип социализма (социал-демократов) гласит: "отнять и поделить" (то есть отнимают у нас у простых граждан, а делят, эти нэо-комсомольцы-ленинцы, между собой) и еще один принцип леваков: "своим - все, остальным - высокие налоги, запутанная разрешительная система, госконтроль, госрегулирование, госпреграды, госограничения, протекционизм, интервенционизм..."!
За 25 лет построения "соціальної держави", "соціальної рівності", "соціальної справедливості" на основе "соціального бюджету" мы деградировали окончательно..., Украина превратилась в обворованную, безперспективную скотоферму, а граждане в закабаленных, закрепощенных, бесправных рабов!
Пора делать выводы и начинать термоядерный Майдан в своих головах!
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Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал.
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слишком размыто,ответ неудовлетворительный.
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Поки що нема,тому я проти будь-яких змін,бо вони перекреслять все наше майбутнє.
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Згоден,не дивлячись на те що вся ця галіматья мені не до вподоби ))))
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П.С. Тому міняти Порошенка на Тимошенко,чи на щось подібне не вважаю доцільним)))))
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не нужно так уж резко - крысчане должны "нажраться"...
а потом до конца их поганой, мержкой жизни, платить контрибуции Украине и крымским татарам!...
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А чому ніхто не цікавиться питанням - скільки кримчан втекло , від окупації , на материк ?
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а смысл: там хуйло,коррупция тут петрушка, корррупция. то же самое
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Так ото ж - зараз буде крамольна думка , увага - то про яке "звільнення" може бути мова ?!
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пока крысчане не выучат татарский - не брать назад
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В 2019-м нужно возвращать. Уже с мостом и 2-мя электростанциями. Хоть какая-то компенсация.
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а что кацап - с Крымом лучше вам стало жить...?
то что ты кацап - это и не обсуждается...\просто некоторые об этом забывают...\
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Ты за компенсации Украине не беспокойся. Точнее наоборот - беспокойся. Компенсацию еще касабские правнуки тех кто в данное время в люльке соску сосет выплавчивать будут продолжать. А на счет моста, то его и через 100 лет рашка построить не в состоянии. Что она вообще построить то сама могла? Одноразовые олимпийские котетжи по цене Тадж Махала?
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Поскольку вернуть Крым военным путем Украина не в состоянии, то есть только один реальный вариант-развал России. Только при разрушении Российской империи это возможно.

Рашка столько потеряла и еще потеряет финансово на Крыме, что проще его было купить у Украины. Не было бы ни санкций, ни потерянного имиджа, ни тотального разрушения украинско-российских отношений и т.д. Про человеческие жизни со стороны Раши молчу-это никогда не было там особой ценностью.
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Там понимали, что купить Крым они не смогли бы. Хрен кто нашим барыгам позволил бы его продать. Вон после покупки ГТС Беларуси касабы пытались нашу купить и что - а хрен кто дал продать. А это Крым. По доброй воле Крым никто не продаст.
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І знов прийде,все повертається на кругі своя ))))
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Крым это средство для уничтожения Хуйлостана. Тупая Россия Фашистская заглотила эту наживку как как проститутка пенис. По самый корень. И теперь Хуйлостан давится этим Крымом, аж пена со рта и носа, слёзы, а выплюнуть не может. Россия Фашистская сдохнет - сама выплюнет. Еще и бабки заплатит в виде контрибуции. И еще….. Когда будут возвращать Крым - не забудут и протереть… тщательно !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВозвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова
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