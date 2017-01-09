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Теги: Киев (15781) пожар (2917) ГСЧС (612)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Дарницком районе Киева горела квартира в девятиэтажке. Эвакуировано 8 жильцов дома

В Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Вербицкого, 8.

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Е-декларирование. Гопота, засевшая во власти, решила идти по беспределу до конца - журналист

Похоже, что гопота, засевшая во власти, таки всерьез решила идти по беспределу до конца.

А чего, собственно говоря, не идти, если никто, кроме Пашинского, не стреляет по ногам, и не ломает руки...

Это вам любой Вово Г. подтвердит.

Который ударными темпами превращает страну в винницкий рынок "Юность" от Карпат до речки Кальмиус...

Не говоря уже о Пете П. с его рошенизацией...

Вот поэтому они взяли и вычеркнули по беспределу из обязательного списка Е-декларантов директоров школ и главных врачей местных больничек.

Вместе с разными избранными академиками...

Ну и хуле, что главврачи-директора - это одни из главных коррупционных метастазищ...

От чьих постоянных поборов воем воют народы Украины...

И в случае заполнения Е-деклараций, их можно было бы начать паковать и судить в промышленных масштабах...

Потому что депутата с лимоном долларового кэша достать сложно, а вымогателя из школы-больнички, который всю жизнь на госслужбе, но катается на поршах-мерседесах, принять в наручники, что два перста о поребрик...

Но тогда это ломает всю пищевую цепочку по заносу бабла наверх...

Не говоря уже о том, что испытанные главврачи-директора школ - это не только бабло наверх, а еще и надежа и опора админресурса на выборах...

И как их можно отдать на правеж?

Это, как себе руку-ногу ржавой ножовкой без наркоза отпилить...

Кто-нибудь видел, чтобы Вово Г. или Петя П. пытались отпилить себе руку-ногу?

О!!!

Нам - да...

А себе ни-ни...

Потому что себя они любят...

Так что в традиционном вопросе - Тварь я дрожащая, или право имею? - пока наблюдается перевес в пользу тварей...

Андрей Капустин
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Що не новина, то як не зірвалось так згоріло чи розбилось.
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Хватить скіглити! (с) Бо хоть шото, но дєлаєтся у країні всьо же...
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Мешканка 1938 року? Нічого собі бабуся живуча яка. І це в Україні, де умов для життя у пенсіонерів взагалі немає. Здоровья їй міцного.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Дарницком районе Киева горела квартира в девятиэтажке. Эвакуировано 8 жильцов дома
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