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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: ранение (1286) Антитеррористическая операция (15508) потери (711)
Тему создал: редактор новостей

За минувшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных, - Мотузяник

Погибших нет.

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Украинско-Израильское сотрудничество.

ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
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А Порошенко направляв літаки на ліквідацію пожеж в Ізраїлі, а Ізраїль скасував візит Гройсмана в грубій формі. Наша владна еліта вилізує Ізраїлю дупу, бо збираються переховуватись в Ізраїлі від українського правосуддя! Заяви ізраїльського Президента у Верховні Раді України про відповідальність ОУН за Голокост, після цього взагалі припиняються будь які відносини з країнами, але Порошенко та Гройсман посміхнулись і зробили вигляд що нічого не відбувається. Наша владна бидло-еліта це сміття і має бути негайно замінене на українських патріотів! В зоні АТО кожен день отримують поранення і стають каліками найкращі представники української нації, а що кожен день робить українська бидло-влада поки Герої втримують ворога на фронті ціною власного життя? Депутати та міністри відпочивають за кордоном, замість того щоб працювати день та ніч! Це не наша влада, це покидьки!
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Це ватний тролль!
До речі, зовсім недолугий. Бажано зразу відправляти в спам ( щоб не засмічував форум).
З повагою.
Андрік.
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Таке враження що наш парламент не тільки повністю погрязнув в політичній корупції, а й взагалі втратив рештки совісті! Відпочивати під час війни та святкувати Новий Рік за кордоном це повний пістець! Верховна Рада України це найвищий орган влади в країні, а фактично Верховна Рада продалась мафії та самоусунулась від вирішення нагальних питань, віддавши всі ричаги керування країною - мафії! Потрібна негайна відставка ВР та дострокові вибори!
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А Вам нужен доктор и медсестра с "сифонной клизмой"!
Ибо своим скудоумием Вы напоминаете психически больную особь которая нуждается в принудительном и многолетним лечением и психологической реабилитации!
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Чиста правда. Якби "вони" працювали 2,5 роки було б достатньо повністю змінити країну, налагаодити виробництво, працевлаштувати на ці виробництва безробітних, яких більше 2 мільйонів.

А в нас вже "очищена" міліція - де посаджена беркутня? , "люстровані" судді - хоча б одного посаджено за хабарі - вони ж всі як брали так і беруть.

Що Ві змінили окрім курса гривні, що впала в 3,5 рази? чи заможність громадян піднялася при мінімалці в 1218 грн=152 доллари, а зараз 3200 грн.=114 долларів. Комунальні тарифи зросли, всі отримують субсидію, що це за бардель - як так можна жити далі з локшиною на вухах. Ми Україна чи "гондурас", де наша самоповага та гідність.
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Тихо сам с собою ... Игорек , кроме общеизвестных фактов что то можешь сказать ?
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А шо он может сказать ? кроме того что написано в методичке?
У ватников "стандартный "набор"" фраз.
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тут есть ещё русская версия Игорька...\ларисасномеромгода...\
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Шо ? Опять обмороженные ? На посту не сменили ?
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Хоть бы метеосводку посмотрел , а то как за окном в Самаре видишь так и пишешь , на востоке Украины нет морозов сейчас .
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В сети показали школьный аттестат Путина

Российский финансист Слава Рабинович выложил в сеть фотографию аттестата о среднем образовании, который принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующее фото Рабинович опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Да уж... Кто рулит ОПГ и всей Россией... В химической школе "3" по химии, физике, математике, геометрии... Чмо, реальное тупое чмо!» - написал финансист.

Помимо этого Рабинович выразил недоумение в связи с тем, как с таким средним баллом нынешнему российскому лидеру удалось поступить в Ленинградский государственный университет. Финансист допустил, что в то время в университет Путину помог поступить преступный авторитет Леонид Усвяцов.

В частности, Рабинович отметил, что с таким аттестатом Путин мог поступить лишь благодаря «спортивной квоте».

«Эту квоту ему организовал Леня-самбист. Из Путина такой юрист, как и кандидат экономических наук», - добавил финансист.
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Нахрен изолировать резервации, пусть варятся в "рюцком мири" в этих заповедниках !
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...Как ранее сообщал бизнесмен, владелец винного магазина в Лондоне, россиянин Евгений Чичваркин в своем Facebook, по меньшей мере две бутылки элитного алкоголя из музея коррупции в Межигорье экс-президента Виктора Януковича были украдены и перепроданы в Лондоне. «На украденные у народа Украины деньги главному украинскому жулику был сделан подарок, который потом был украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины нам. Цена 4500 фунтов. Mouton Rothschild 1945 за 15885.60 фунтов оттуда же», - писал Чичваркин.
http://antikor.com.ua/articles/145717-u_janukovicha_arestovali_vinoteku_iz_1000_butylok

...
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Блин , этот завгар же фиг отличит его от Портвешки 777
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Интересно. Всю эту хрень тут пишут троли или действительно люди так думают. Прямо диванные войны идут, спорят и обсуждают. Тролят друг-друга. Поржал как на 95-квартале
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Тут наверное у половины уже ордена есть типа 1 степень за битву в сети, или За отвагу на форумах Жгите, я почитаю
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Бери выше , весь Цензор создан для Пети Цыганенко .
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Дивуйтесь,паничі в Європі, Дурійте,кляті москалі, Я не замерз!Я тут! В окопі! Зігрітий з рідної землі! Василь Ковтун 04.01.2016
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Получил от хунты два раба и тащу домой. Свое не тяжелое
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных, - Мотузяник
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