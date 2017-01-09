За минувшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных, - Мотузяник

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ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
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До речі, зовсім недолугий. Бажано зразу відправляти в спам ( щоб не засмічував форум).
З повагою.
Андрік.
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Ибо своим скудоумием Вы напоминаете психически больную особь которая нуждается в принудительном и многолетним лечением и психологической реабилитации!
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А в нас вже "очищена" міліція - де посаджена беркутня? , "люстровані" судді - хоча б одного посаджено за хабарі - вони ж всі як брали так і беруть.
Що Ві змінили окрім курса гривні, що впала в 3,5 рази? чи заможність громадян піднялася при мінімалці в 1218 грн=152 доллари, а зараз 3200 грн.=114 долларів. Комунальні тарифи зросли, всі отримують субсидію, що це за бардель - як так можна жити далі з локшиною на вухах. Ми Україна чи "гондурас", де наша самоповага та гідність.
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У ватников "стандартный "набор"" фраз.
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В сети показали школьный аттестат Путина
Российский финансист Слава Рабинович выложил в сеть фотографию аттестата о среднем образовании, который принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
Соответствующее фото Рабинович опубликовал на своей странице в социальной сети.
«Да уж... Кто рулит ОПГ и всей Россией... В химической школе "3" по химии, физике, математике, геометрии... Чмо, реальное тупое чмо!» - написал финансист.
Помимо этого Рабинович выразил недоумение в связи с тем, как с таким средним баллом нынешнему российскому лидеру удалось поступить в Ленинградский государственный университет. Финансист допустил, что в то время в университет Путину помог поступить преступный авторитет Леонид Усвяцов.
В частности, Рабинович отметил, что с таким аттестатом Путин мог поступить лишь благодаря «спортивной квоте».
«Эту квоту ему организовал Леня-самбист. Из Путина такой юрист, как и кандидат экономических наук», - добавил финансист.
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http://antikor.com.ua/articles/145717-u_janukovicha_arestovali_vinoteku_iz_1000_butylok
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http://antikor.com.ua/articles/145742-leonid_bronevoj_ne_smejte_toskovatj_po_adu
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