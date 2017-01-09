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Все и так понимают, что никакого конкурса не будет и что имя главы полиции уже известно.
Так для кого этот цирк?
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И в таком государстве будут устраивать конкурс на главу полиции?
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Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-37040234
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"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 год. "Если власть государства, которым мы управляем, будет использована не чтобы улучшить жизнь большинства, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо".
1957 год
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С прошедшими проздниками....
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ах ха ха, нищеброды уевы.
Как отмечается в статье, Алиса Шевченко - не первая молодая россиянка, которая профессионально трудится в виртуальном пространстве в интересах Путина. Ещё в апреле 2015 года стала известна история Людмилы Савчук, работавшей «троллем на службе российского государства». Её задачей было вести агитацию за Путина в социальных сетях, на форумах и в разделах для комментариев, а также очернять его врагов за рубежом, утверждает Bild. «Путин - гений», «украинцы - фашисты», «Европа загнивает» - такого рода комментарии она публиковала по заказу Кремля.
Как сообщает немецкий таблоид, вместе со спецслужбами и другими государственными или полугосударственными организациями проводится анализ интернета и настроений в социальных сетях на Западе и в России с разбивкой по возрасту, полу, уровню образования и происхождению. После этого, определяют, кого и как ругать и поносить.
В июле 2016 года журналисты Bild посетили фабрику троллей в российском Санкт-Петербурге, где в то время работала Савчук, уверяет немецкий таблоид. По словам россиянки, «атмосфера отравлена, повсюду пропаганда, семьи распадаются». Тогда там круглосуточно трудились около четырёхсот молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. За это они получали от 640 до 800 руб.* в месяц - «очень хорошие деньги по российским меркам», подчёркивает издание.
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КРОМЕ ТОГО, АВАКОВ ЗНАЕТ КОМУ СКОЛЬКО ПОЛАГАЕТСЯ ЗАНЕСТИ, ЗА КРЫШЕВАНИЕ МЕНТАМИ: НАРКОПРИТОНОВ, ПРОСТИТУТОК, КОНТРАБАНДИСТОВ, ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ........................................
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.... просто не сторонник дебилов за детский обсерач на сайте...
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