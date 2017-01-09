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Теги: акция (1966) погода (2342) морозы (151) Зубко (189)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко призвал владельцев кафе, рестораторов и всех неравнодушных украинцев присоединиться к всеукраинской акции "Согрей! Поделись теплом".

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У меня за окном сейчас синиц штук 20 ,поставил им кормушку с семечками, мой кот (по эту сторону окна ) чуть слюной не удавился
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Мир давно состоит из богатых и бедных но вся беда что при СССР нас учили чтобы мы боролись с богатыми а сами жили как босяки но все изменилось и нам надо делать все чтобы меньше стало бедных и побольше богатых .
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В одном шикарном харьковском кафе (шикарном по стилю, интерьеру, кухне, обслуживанию) под названием "Амели" в торговом центре "Французский Бульвар" давно уже действует акция, призывающая к гуманному отношению к бездомным животным. В кафе есть меню для домашних животных , которых приводят и приносят с собой посетители.. Там и мясо, и курятина, и фрукты, и овощи, и молоко. В конце меню написано " за эти угощения мы с вас денег не берём, но надеемся что вы покормите бездомных животных, которые вам встретятся на улице".. Я в восторге от такой инициативы, от такого милосердного призыва ко всем нам... Спасибо администрации этого заведения. Желаю процветания и ещё большей клиентуры....
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Мой покойный папа жил тем что помогал в те страшные времена СССР многим людям лекарствами из за границы которых просто тогда не было не в больницах ни в аптеках, я покупаю и продаю антиквариат да вещи из драгметалов но мы никогда не покупали дорогих вещей и жили всегда тихо и мирно. Да, у меня есть немного денег но я пользуюсь телевизором 90-х годов,ноутбуком 2005 года,у меня нет автомобиля , но зато я свободен от вещей.
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А ты жил в те страшные времена СССР? Скажу тебе по секрету, что сейчас для большинства населения, намного страшнее.
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Ja ne zjil a susjcjestvoval, da tak zje kak moji roditeli, a vot babusjka i dedusjka znali, sjto znacjit zjitj v svobodnoi strane - no uvi , 1940 pprisjli ruskije i uzje eto nebilo zjiznj zjitj a susjcjestvovatj, vizjivatj.
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Большая тема. Не хочу спорить, а особенно залазить в трагические странички народов , связанные с оккупацией. Я сказал о моментах, не связанных с политикой и не о всех.
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Предлагаю тебе поехать на Кубу или в КНДР. Там вернешься в любимый тобою совок
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Привыкли клопы шоколадные за счет людей выезжать, сам зубко харю наел, в фотоаппарат не влезет, призывает он, без тебя свиньи разберемся, кому и когда помогать.
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Ты был бы не ты если бы не изрыгнул из своего гнилого нутра очередную порцию дерьма..
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Читаю этого зрадодрочера и не могу даже в мыслях вообразить сколько в этом существе лайна.
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Холуи.

Украинские граждане, ненавидящие Украину, готовые пятки лизать российским панам. Каждый пост, который создает такое существо это своеобразная автобиография всей его набитой фекалиями, неудачами, комплексами и обидами на общество никчемной жизни. По убеждениям практически всегда комнюк.
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Канцлер ,а можно на ваше личико взглянуть? Оно влазит в фотоаппарат? Судя по круглосуточному сидению на цензоре , Вы даже в кресло не влазите
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Зачем человеку сто комнат и десять автомобилей если жизнь коротка и все уйдет в ничто и вот зачем Тимошенко десять квартир и дворцов да десятки авто ?
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Бог большими деньгами наказывает, дает деньги, но отбирает разум.
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Это испытание. Испытание властью. Самое сложное и страшное ,что придумал Бог.
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"Помогать друг другу легко и приятно" - особенно если помогаешь за чужой счет. Если бы все платили налоги, а не прятались в офшорах и помощи не нужно было бы, нуждающиеся сами смогли бы купить и чай и кофе и горилку с перцем.
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«Подвешенный кофе»


Из рассказа выдающегося итальянского кинодраматурга и поэта Тонино Гуэрра, соратника Федерико Феллини:
«Как-то друг пригласил меня в кафе. Кафе обычно с открытыми дверьми, лето, жарко, и мы входим в одно из кафе рядом с вокзалом. Перед нами входят два человека и говорят:
- 5 кофе, 2 мы выпьем сейчас, а 3 подвешены в воздухе. - Идут платить, платят за 5 и выпивают свои 2 кофе.
Я спрашиваю у друга, что это за подвешенный кофе? Он говорит: «Подожди».
Потом входят люди, девушки, пьют свой кофе и платят нормально; входят три адвоката, заказывают 7 кофе:
- 3 мы выпьем, а 4 - подвешенных, - платят за 7, пьют и уходят. Потом молодой человек заказывает два кофе, один кофе пьет, платит за два и уходит.
Так мы с другом досидели, разговаривая, до полудня. Двери были открыты, я смотрел на эту залитую солнцем площадь и вдруг вижу какую-то темную тень, приближающуюся к двери. Когда уже у самой двери бара вижу, что это бедный человек, он заглядывает в кафе и спрашивает:
- Есть подвешенный кофе?
Все оказалось очень просто: люди платили вперед за кофе, который они оставляли тем, кто не мог себе позволить купить горячий напиток. Эта история просто до слез, можно заплакать от нежности».
Эта традиция с подвешенным кофе родилась в Италии, но уже распространилась по всему миру. Где-то можно спросить лишь подвешенный кофе, а где-то бутерброд или даже целый обед. Ведь даже самый маленький добрый поступок, пусть всего подвешенная чашка кофе, может порадовать совершенно незнакомого человека, а это согревает душу.



http://fit4brain.com/9547
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Прекрасная традиция у нормальных людей, лишённых жлобства. Получать удовольствие, отдавая, делясь с нуждающимся - главный признак человечности и высокого уровня развития души...Не всем это дано, но всем надо к этому стремиться, развивать в себе...
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Я так всегда делаю, одно кофе всегда подвешиваю.
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"Помогать друг другу легко и приятно"

особенно за чужой счет
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У нас во время снежных штормов частенько бывают перебои с электричествм. Поэтому муниципалитеты открывают центры, часто в школах, где людей обогревают, кормят и дают возможность переспать В сильные морозы полиция ездит по улицаммм, подбирает бездомных и развозит их по приютам. Чего нет это призывов высокопоставленных чиновников помочь друг другу, наверное потому что они не хотят расписываться в свей некомпетентности.
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Ще треба почати акцію: "Пусти на горшок!" - в Україні крім базарів ніде не знайдеш туалета.
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не чув? для пів-України радість ввели - 3200грн зарплати... З такою зарплатою по кафе і заправках не ходять...
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Взаимопомощь - у украинцев в крови! - tak vedj Ukrainci ljudi, znacjit eto jestestvenno.
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"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко . Это понятно всем, кроме наших, отечественных работодателей.

Так что пошлите этот месседж нашим "благодетелям", что бы помогли своим работникам выбраться из нужды и платили достойную зарплату а не нищенские подачки.
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Не важливо що саме спонукає людей робити добрі справи. Може хтось спокутує тим свої гріхи або навпаки -робить це з чистим серцем. В любому випадку допомога важлива. І бомжами багато хто став не через свою схильність до цього. І не шукайте виправдання своїй байдужості, просто будьте людьми. Христос народився ))
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Цензор.НЕТФорум Украины"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"
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