"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"

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Украинские граждане, ненавидящие Украину, готовые пятки лизать российским панам. Каждый пост, который создает такое существо это своеобразная автобиография всей его набитой фекалиями, неудачами, комплексами и обидами на общество никчемной жизни. По убеждениям практически всегда комнюк.
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Из рассказа выдающегося итальянского кинодраматурга и поэта Тонино Гуэрра, соратника Федерико Феллини:
«Как-то друг пригласил меня в кафе. Кафе обычно с открытыми дверьми, лето, жарко, и мы входим в одно из кафе рядом с вокзалом. Перед нами входят два человека и говорят:
- 5 кофе, 2 мы выпьем сейчас, а 3 подвешены в воздухе. - Идут платить, платят за 5 и выпивают свои 2 кофе.
Я спрашиваю у друга, что это за подвешенный кофе? Он говорит: «Подожди».
Потом входят люди, девушки, пьют свой кофе и платят нормально; входят три адвоката, заказывают 7 кофе:
- 3 мы выпьем, а 4 - подвешенных, - платят за 7, пьют и уходят. Потом молодой человек заказывает два кофе, один кофе пьет, платит за два и уходит.
Так мы с другом досидели, разговаривая, до полудня. Двери были открыты, я смотрел на эту залитую солнцем площадь и вдруг вижу какую-то темную тень, приближающуюся к двери. Когда уже у самой двери бара вижу, что это бедный человек, он заглядывает в кафе и спрашивает:
- Есть подвешенный кофе?
Все оказалось очень просто: люди платили вперед за кофе, который они оставляли тем, кто не мог себе позволить купить горячий напиток. Эта история просто до слез, можно заплакать от нежности».
Эта традиция с подвешенным кофе родилась в Италии, но уже распространилась по всему миру. Где-то можно спросить лишь подвешенный кофе, а где-то бутерброд или даже целый обед. Ведь даже самый маленький добрый поступок, пусть всего подвешенная чашка кофе, может порадовать совершенно незнакомого человека, а это согревает душу.
http://fit4brain.com/9547
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особенно за чужой счет
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Так что пошлите этот месседж нашим "благодетелям", что бы помогли своим работникам выбраться из нужды и платили достойную зарплату а не нищенские подачки.
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