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Теги: соцпомощь (166) хищение (225) Донбасс (11763)
Тему создал: редактор новостей

В зоне АТО проводились неправомерные соцвыплаты 800 лжепереселенцам, - СБУ

Местное руководство приняло решение о приостановление таких выплат, в результате чего экономия средств госбюджета составила около 4 млн грн.

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мне уже не смешно...
вся это вакханалия за мой счет...
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Це не вакханалія а тотальна корупція в СБУ! Без СБУ мешканці окупованих територій ніколи б не отримували б виплати! Місцева влада, відділення Пенсійного фонду та банки, МВС та СБУ, вони всі у змові разом з мафією і разом заробляють на цьому. Так звані "брокери" забирають собі третину від пенсій які виплачують мешканцям окупованих територій, а це мільярди гривень! Владна мафія покриває все це і отримує відкати! Потрібні дострокові вибори Президента та ВР, а СБУ треба ліквідовувати, це найбільша зароза безпеці України!
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Тотальна корупція не лише СБУ, а всього українського суспільства. А корупція не має не політичних ні національних ознак!! А безліч ціх абревіатурних контор,це лише розголуження тенет корупціонерів))))
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а сколько воды и электричества туда подарили? типа "ничего-лохи по задраным тарифам покроют!"
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https://www.youtube.com/watch?v=wIqJtN6_mX4

Преступная халатность Кличко

Опубликовано: 6 янв. 2017 г.Вдова героя Украины Александра Решетняка три года не может добиться поддержки от государства. Хотя еще в марте 2016 мэр Киева Виталий Кличко брал на себя личные обязательства помочь. По материалу Всеволода Филимоненко: https://goo.gl/gwB0Sy
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Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп.

Порошенко это понял раньше Трампа, поэтому заводы работают, налоги платят, бизнес потихонечку, да помаленечку идёт. Где-то уголёк, где-то конфетки, где-то углеводородики.

Разница только в том, что Трамп собирается строить выгодные ДЛЯ народа США отношения с РФ и по этому говорит публично то, что собирается делать.

Но если бы он строил выгодные отношения для себя ЗА СЧЁТ народа США, то безусловно нарисовал бы РФ врагом номер один, вместо ИГИЛ например, увеличил бы налоги, тарифы, забирал бы максимум денег с народа и отправлял бы их на нужды армии и для войны, а там бы сидели сменившие фамилии его вчерашние партнёры по бизнесу и успешно бы эти бюджеты пилили.

Он бы даже создал переговорную группу по разрешению конфликта и назначил бы туда тоже Медведчука например (я просто не знаю есть ли у Путина кумовья в США.

И чем выгоднее шёл бы бизнес, тем страшнее был бы враг и тем патриотичнее речи.

И в итоге мы загоним в могилу всех пенсионеров, отберем будущее у молодёжи, уложим в гробы больных на сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни.

Мы будем круче Саддама и наша армия будет насчитывать 10 миллионов человек, все в касках, с автоматами, в бронежилетах, миллион танков у нас будет и ещё пару миллионов пушек. Завалим БК все склады и спортзалы во всех школах. Все для войны! Нет, современного и тем более ядерного оружия у нас не будет, никто не даст нам его иметь.

А потом, когда уже все думающие уедут и обдирать будет некого, нашего президента, ну чисто теоретически, объявят диктатором уже друзья - Россия и США, и примерно за пару недель превратят авиацией и ракетными ударами Украину в Ирак, Сирию или Афганистан, со всеми нашими танками, пушками и патронами со снарядами, со всеми инвестициями денег, судеб и жизней в них. Нет, не смогут ?!

Как они посмеют ?! Это же не Ближний Восток ! Так и Югославия не Африка.

Я повторю то, что писал уже десятки раз - в современном мире, страна не имеющая ядерного оружия может обеспечить свою безопасность ТОЛЬКО за счёт экономики, а именно создание такой модели экономики, котороя делала бы разрушение ее НЕ ВЫГОДНЫМ, для сильных мира сего.

У Сингапура нет ядерного оружия, но воевать там никому не придёт в голову, слишком много денег там бизнесменов и политиков, которые могу пострадать в случае чего.

Украина - это ХАБ между западом и востоком, хаб который может быть транспортным, финансовым, айтишным и продовольственным.

Который может и должен стать местом зарабатывания денег, а не разборок за них.

Но наша власть выбирает роль не менеджера, а букмейкера. Они не создают условия для развития, а зарабатывают на ставках на бои, которые устраивают у себя дома.

У нас нет Силиконовой долины, но есть ЛНР и ДНР. И пока у нас такая алчная и мелкая власть, пока такая элита барыг, мы всегда будем рингом, а не банком.

Volodymyr Polochaninov
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букаф много!!одной фразой нельзя сформулировать что ты имел в виду??то что ,,зрада" и ,,всё плохо" слышится не первый год и на каждом углу.твои конкретные предложения??или на крайняк заготовленные решения??а может ты уже и действуеш?? (кроме как в инете панику сееш разумеется) (думаю тебе надо успокоиться и дышать ровно!!никто и ничё Украине не сделает)и доказано не одним годом войны.
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Это все слова. А по делу есть что-то? Что предлагаете или ждете, что все изменит кто-то другой?
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Можно ещё было и )(уйлу платить миллионов по 500, а потом приостановить и была бы бешеная экономия. Дебилы, бл...
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1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц.
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и эта страна - служитель дьявола - учит другие народы как жить?

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Злочин серед чиновницького складу має конкретне ім'я.
Всі такі вкиди від СБУ без конкретики, є ознаками безнаказанності та варіанту "відмазатись".
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А скільки чиновники собі в кишеню кладуть? Теж цікаво.
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та да...желательно опросить тех получивших,действительно ли они чего то получали.а то ведь местная администрация,в том числе и в социальных службах сплошь вся рыгоанальная,никуда не делась...а привычка-вторая натура.
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А є різниця між ригами та БПП, чи НФ???? Це єдине кубло пацюків біля державного корита )))))
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Отвечаю вам! меня лишили переселенческих якобы за то, что я не проживаю здесь, хотя я с августа 14-го проживаю в свободной Украине ,и ни разу в ОРДЛО не ездил.Говорят.ЧТО ПРИХОДИЛИ,но никто не открыл двери.Со всей ответственностью заявляю:-,, Не верьте! Пиз...т и не смущаются,, никого они не проверяют.За2,5 года один раз,зимой 15-го приходили с жека и уч. медсестра и на этом все. Восстановить эти выплаты в течении 2-х месяцев пока не удалосью не смотря ни на какие аргументы,
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лёгкий вопрос!!могу ответить!! ровно столько (кладут) сколько им даёте!!(не дадите не покладут) (надо понимать!!что коррупция начинается у вас!!а наверху она заканчивается!!)
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Целых 4 млн.? Да это зарплата одного коболева за 3-4 месяца.
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а у меня как работающего пенсионера удерживают из пенсии 600 грн...я так думаю для оплаты лжепереселенцам!!! А вот тамошние пенсионеры которые ТАМ работают..у них из пенсий которые они получают в Украине-тоже удерживают 15% ??? Пора уже платить все соцвыплаты толькео когда получатели проживают на освобожденной территории...Заехал в ОРДИЛО..сразу СМС-выплаты прекращены..на время пребывания в ОРДИЛО...вот тогда и посмотрим какая будет экономия.. миллиарданая а не несколько миллионов..Базы данных уже есть ...осталось желание
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100%% Я теж наче працюючий пенс,з степухою в 946 грн. ))))
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Да нет таких баз. Есть база перемещенных лиц. Они ей ладу дать не могут. Через линию разграничения поток небольшой - большинство через рашку ездят. Я думаю, что киевляне неоднократно видели объявления, где помимо прочих городов, указан Луганск, Алчевск и т.д. Отправляются автобусы с автостанций Киева. На самих автобусах написано "нерегулярні перевезення". Тоже считаю, что контроль за пересечением границы, как и за пересечением линии разграничения необходим. Но есть еще и другая фигня. Имеются люди, которые линию разграничения не пересекали никогда, а деньги получают.
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ничего святого у людей нету...
это же надо че удумали: постоянно проживают на временно оккупированных территориях а социальные выплаты умудрились получать из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района.

Как так можно???
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И главное - что это ведь граждане Украины. И наверное по 30-40 лет отпахали на заводах, а теперь паразиты еще и пенсию хотят получать что бы не сдохнуть от голода!
Теперь у нас два сорта граждан Украины: одни живут на подконтрольной территории (этим пенсия положена), а вторые попали в оккупацию - этим хрен а не пенсия, они как бы граждане Украины, но второго сорта...
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Пупкин, Вы плохо кончитесь на этом сайте с такими заявлениями.
Это я Вам ответственно заявляю.
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Ось коли їхні маладиє республіки перечислятимуть гроші для них в ПФ, тоді і отримуватимуть пензію, а обробляти їх ми не збираємось. Рехверендум проводили? До побачення і дєржітєсь там...
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не два а три сорта. дамбасня это луди третьего сорта. алкашня, наркоманье и вата.
пущай кормильцы путена сосут с причмоком.
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а ведь могли бы бросить дома и спокойно бомжевать и горя не знать.
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Гоголь з своїми "Мертвими душами" заздрістно працює в гробу вентилятором...o_O
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Служба безопасности Украины (!!!!!!!!!) занимается поиском пенсионеров.... Всякие там шпионы, диверсанты и пр.. = это ерунда, а вот бабулек отлавливать - именно для этого видимо СБУ и создана...
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І це лише один район,а скількі ще інших районів???))))
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Тоже мне новость, этажем ниже меня тоже числится такая "переселенка". Я думаю, в каждом подъезде найдется как минимум один такой виртуал. По стране это не 800 рыл, а минимум 800 000.
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Когда уже начнут законы принимать по поводу гражданства украинского.
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Головне не закон,а його виконання і відповідальність за порушення чинного законодавства ))))
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А детские выплаты? Знаю лично семейку, ярые ненавистники Украины,уже четвертого наклепали и мотаются в Одессу вплоть до гульдена от Украины получают..думаю и пятого закалдырят ибо детские выплаты- это их заработок( работать и до войны не сильно рвались). А кого они вырастят? Таких же ненавистников , как и сами.
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Да,Вы правы,есть еще и такие которые ездят за пенсией к оккупантам,которые имеют дома,квартиры,ездят проверяют.Но и таких семей полно и среди остальной части страны,знаю с половину города живущих на детские пособия,ненавидящих всё и всех вокруг,кого они вырастят?Они уверены что всегда и во всем правы,что им все вокруг должны,они боятся учиться,боятся соседей, и при первой же оккупации они выйдут против Украины..
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А содержать министерства и ведомства раздутые правомерно? Тот же МИД например - хорошо живут а ничего так и не добились - ни ратификации ассоциации голландцами ни безвизового режима с ЕС ни визового с РФ. Силовиков наверное вообще больше чем в любой европейской стране и что они экономят на себе? Только и выписывают премии да автомобили новые за гос счёт, еще наверное все льготники среди них .
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СБУ, не смешите, ну вас на х,,,,,,,,,! Приедьте в Днепр и поищите.Только лучше старайтесь, и вы ох........ете от найденого!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ зоне АТО проводились неправомерные соцвыплаты 800 лжепереселенцам, - СБУ
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